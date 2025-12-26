Những diễn viên trẻ nổi bật màn ảnh Việt 2025

Năm 2025 chứng kiến sự chuyển động rõ nét của điện ảnh Việt khi nhiều gương mặt diễn viên trẻ bước ra ánh sáng, không chỉ nhờ ngoại hình hay độ phủ truyền thông mà bằng những vai diễn có chiều sâu, trong các dự án điện ảnh quy mô và nghiêm túc. Một số nhân tố trẻ được giới chuyên môn gọi là "phát hiện mới", trong khi vài gương mặt quen thuộc cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn sau vài năm vào nghề.

Đỗ Nhật Hoàng được khán giả gọi là gương mặt mới bùng nổ trên màn ảnh.

Ra rạp cuối tháng 8/2025, Mưa đỏ đạt doanh thu gần 714 tỷ đồng khi kết thúc lịch chiếu vào cuối tháng 9, trở thành một trong những phim chiến tranh hiếm hoi của điện ảnh Việt những năm gần đây tạo được tiếng vang cả về chuyên môn lẫn thảo luận xã hội. Thành công của tác phẩm gắn liền với dàn diễn viên trẻ, trong đó Đỗ Nhật Hoàng là gương mặt gây chú ý.

Trong vai Cường - một sinh viên nhập ngũ, Đỗ Nhật Hoàng chinh phục khán giả bằng lối diễn tiết chế, tập trung khắc họa nội tâm nhân vật thay vì phô trương cảm xúc. Diễn xuất của anh được khán giả đánh giá phù hợp với tinh thần phim, mang lại cảm giác chân thực, đặc biệt ở những phân đoạn chiến tranh và mất mát.

Ở Mưa đỏ, Cường là sinh viên Nhạc viện có ngoại hình sáng, năng khiếu nổi bật, xuất thân trong gia đình khá giả với mẹ là cán bộ ngoại giao. Dù đang có học bổng du học Nga, nhân vật vẫn lựa chọn gác lại tương lai cá nhân để lên đường nhập ngũ. Cường có mặt tại chiến trường Quảng Trị trong giai đoạn ác liệt nhất, thể hiện tinh thần xả thân vì quê hương, đất nước.

Trước đó, Đỗ Nhật Hoàng bắt đầu được công chúng biết đến khi xuất hiện trong tập đầu tiên chương trình hẹn hò Người ấy là ai mùa 4. Ngay khi bước ra sân khấu, ngoại hình nổi bật của anh gây chú ý với nữ chính, người sau đó trao hoa cho chàng vũ công thuộc vũ đoàn Bước Nhảy.

Năm 2024, diễn viên sinh năm 1997 lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai chính trong phim Ngày xưa có một chuyện tình. Anh vào vai Phúc - chàng trai sôi nổi, giàu năng lượng, sống hết mình vì bạn bè và rơi vào mối quan hệ tình cảm tay ba giữa cô bạn thanh mai trúc mã và người bạn thân thiết nhất.

Đình Khang trở thành hiện tượng showbiz sau Mưa đỏ.

Đình Khang đảm nhận vai Tú - chàng sinh viên trẻ nhạy cảm, lãng mạn trong Mưa đỏ. Dù đã 25 tuổi, lớn hơn nhân vật khá nhiều, diễn viên thừa nhận từng lo lắng khó thể hiện được nét hồn nhiên, ngây thơ của Tú giữa bối cảnh chiến trường khốc liệt. Tuy nhiên, vai diễn của anh được đánh giá thuyết phục, đặc biệt qua ánh mắt trong trẻo, tạo cảm giác mong manh, khiến khán giả chỉ mong nhân vật được bình yên đến cuối cuộc chiến.

Trong quá trình casting Mưa đỏ, Đình Khang từng thử sức với vai chính Cường, diễn phân đoạn nhân vật mang kỷ vật của đồng đội hy sinh trở về. Anh lựa chọn cách thể hiện bằng cảm xúc bật khóc vì thương tiếc những người nằm xuống, dù đạo diễn Đặng Thái Huyền khi đó mong muốn hình ảnh người lính luôn mạnh mẽ, kiên cường, không bộc lộ sự yếu đuối.

Chia sẻ về vai diễn, Đình Khang cho biết nếu được lựa chọn lại, anh vẫn quyết định gắn bó với nhân vật Tú. Theo diễn viên, vai diễn giúp anh tìm lại năng lượng vui tươi của tuổi trẻ, khơi dậy sự nhiệt huyết trong quá trình làm nghề. "Tôi tin mỗi vai diễn đều có cái duyên riêng với người diễn viên. Với Tú, tôi có niềm tin rất lớn rằng không ai phù hợp hơn tôi và ngược lại, nhân vật này cũng như được 'đo ni đóng giày' cho mình", anh nói.

Đình Khang sinh năm 2000, quê Bình Định. Trước Mưa đỏ, anh từng tham gia một số dự án như Tết ở làng địa ngục, Nữ sinh, Học đường nổi loạn và xuất hiện trong MV Chẳng thể giữ lấy chẳng đành buông tay của Ngô Kiến Huy. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, anh có 10 năm tập luyện và thi đấu Taekwondo.

Nhiều đạo diễn, nhà sản xuất chú ý Bảo Định sau Tử chiến trên không.

Bên cạnh dàn diễn viên tạo dấu ấn từ Mưa đỏ, năm 2025 còn ghi nhận sự nổi lên của Bảo Định - gương mặt mới được chú ý qua các vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Trong Tử chiến trên không - tác phẩm đạt doanh thu 252 tỷ đồng, Bảo Định được đánh giá cao khả năng nhập vai và xử lý cảm xúc, đặc biệt ở những phân đoạn nặng về nội tâm.

Chia sẻ về bạn diễn, Thái Hòa nhận xét Bảo Định nắm bắt tốt tinh thần nhân vật, trong khi Kaity Nguyễn cho biết anh là gương mặt để lại ấn tượng mạnh nhất với cô trong dàn diễn viên. Ở các cảnh đối đầu trực tiếp, Bảo Định được đàn anh khen chủ động đảm bảo an toàn cho bạn diễn, đồng thời sẵn sàng lăn xả trên phim trường.

Cơ duyên đến với điện ảnh của Bảo Định bắt đầu từ năm 2019, khi anh tham gia casting phim Sài Gòn trong cơn mưa của đạo diễn Lê Minh Hoàng và được chọn vào một vai khách mời. Dù thời lượng xuất hiện chỉ vài giây, trải nghiệm góp mặt trong một dự án điện ảnh đã tạo cho anh nhiều hứng khởi. "Lần thử sức nhỏ đó khiến tôi nghĩ: biết đâu mình còn có thể đi xa hơn", anh chia sẻ.

Đào Duy Bảo Định, 31 tuổi, quê Khánh Hòa. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn, Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2016. Sau khi ra trường, anh từng làm bartender tại khách sạn năm sao, sau đó chuyển sang công việc văn phòng, nhân sự và có hai năm làm nhân viên ngân hàng. Một biến cố gia đình khiến anh gác lại công việc tại TP HCM để trở về quê.

Từ xuất phát điểm ngoài nghệ thuật, Bảo Định dần tạo dấu ấn khi đóng cặp cùng Thái Hòa trong Tử chiến trên không, mở ra con đường theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.

Đoàn Thiên Ân nổi bật trong dàn diễn viên nữ mới của màn ảnh Việt.

Ở nhóm diễn viên nữ, Đoàn Thiên Ân là cái tên thu hút nhiều sự chú ý trong năm 2025. Từng được biết đến với danh hiệu hoa hậu, cô cho thấy nỗ lực nghiêm túc khi dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh. Vai chính trong Nụ hôn bạc tỷ - bộ phim đạt doanh thu 212 tỷ đồng, giúp Thiên Ân ghi nhận sự tiến bộ về diễn xuất, từng bước thoát khỏi định kiến "hoa hậu đóng phim".

Thiên Ân vào vai Thúy Vân - cô gái thừa kế tiệm bánh mì lâu đời của gia đình, luôn mong muốn gìn giữ nghề truyền thống. Nhân vật vướng vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười với hai chàng trai sau một sự cố bất ngờ, tạo nên màu sắc nhẹ nhàng, giải trí cho bộ phim.

Lý giải việc lựa chọn Thiên Ân cho vai nữ chính, đạo diễn Thu Trang cho biết cô tin tưởng vào sự tiến bộ trong diễn xuất của người đẹp. Đạo diễn Trấn Thành cũng dành lời khen, đánh giá Thiên Ân có khả năng xử lý lời thoại tốt và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực điện ảnh.

Trước đó, trong Công tử Bạc Liêu, Thiên Ân đảm nhận vai Bảy Loan - nghệ sĩ cải lương trứ danh của xứ Nam Kỳ. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành khoảng bốn tiếng mỗi ngày học hát cải lương. Đạo diễn Lý Minh Thắng nhận xét Thiên Ân có sự tự nhiên, thoải mái trước ống kính, không ngại thử thách và sẵn sàng thực hiện các yêu cầu khó của vai diễn.

Sau Nụ hôn bạc tỷ, Thiên Ân tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Thơ tình gửi ma sơ, lấy bối cảnh thập niên 1990, đóng cùng các nghệ sĩ Lê Khanh, Hồng Đào, dự kiến ra rạp năm 2026.

Đoàn Thiên Ân, 25 tuổi, quê Long An, cao 1,75 m. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và vào top 20 Miss Grand International tại Indonesia.

Ma Ran Đô đóng ba phim đạt trăm tỷ.

Bạn diễn của Thiên Ân - Ma Ran Đô tiếp tục là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, năm 2025 được xem là dấu mốc cho bước chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp của anh. Việc chủ động lựa chọn các vai diễn đa dạng, thay vì đóng khung ở hình ảnh an toàn, giúp diễn viên nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn từ giới chuyên môn về năng lực diễn xuất.

Quyết định theo đuổi nghiệp diễn của Ma Ran Đô ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Diễn viên sinh năm 1997 cho biết anh mất nhiều thời gian thuyết phục để người thân hiểu và tin tưởng lựa chọn của mình. Hiện tại, sau khi đạt được những thành quả nhất định trong sự nghiệp, anh đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ma Ran Đô cho rằng yếu tố giúp anh bám trụ với nghề chính là sự kiên trì. Anh từng trải qua giai đoạn loay hoay, có năm không nhận được bất kỳ dự án nào trước khi gặt hái thành công. Dù vậy, Ma Ran Đô vẫn nhìn nhận điện ảnh là lĩnh vực nhiều thử thách. "Tôi chọn cách làm việc hết mình, coi những gì đến dù ít hay nhiều đều là phần thưởng, không phải mục tiêu để chạy theo", anh nói.

Tháng 11 vừa qua, Ma Ran Đô tham dự buổi công chiếu phim hành động - hài Truy tìm long diên hương do Dương Minh Chiến đạo diễn. Tác phẩm trở thành điểm sáng của phòng vé Việt cuối năm, thu về hơn 210 tỷ đồng. Sau Nụ hôn bạc tỷ và Tử chiến trên không, đây là dự án thứ ba của Ma Ran Đô trong năm 2025 đạt thành công về mặt thương mại.

Theo giới chuyên môn, điểm chung của những diễn viên trẻ nổi bật năm 2025 là sự nghiêm túc với nghề và sẵn lòng thử thách bản thân ở những dạng vai khó. Họ không còn xuất hiện đơn thuần để "làm đẹp" cho phim mà dần trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc tác phẩm.

Sự xuất hiện của lớp diễn viên trẻ có thực lực được kỳ vọng góp phần làm mới diện mạo điện ảnh Việt trong những năm tới, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, buộc các nhà sản xuất và đạo diễn đầu tư nhiều hơn cho chất lượng kịch bản và diễn xuất.