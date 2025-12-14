Nghệ sĩ nổi bật nhất 2025

Nhân vật đạt được thành công vang dội, bất ngờ nhất của giới giải trí Hoa ngữ năm 2025 có thể kể đến Tân Chỉ Lôi. Việc cô giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Venice, Italy được đánh giá là "sắp xếp lại trật tự giới giải trí". Trước đó, đã rất lâu Trung Quốc không có giải Ảnh hậu quốc tế. Nhiều ngôi sao trẻ lứa 8X bị đánh giá không có khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng, trong khi lứa "Tứ đại hoa đán, song băng kỳ duy" lại rẽ hướng khác nhau (gồm Châu Tấn, Triệu Vy, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy).

Sau khi Tân Chỉ Lôi giành giải Ảnh hậu Venice, cô lập tức được các trang truyền thông bình chọn là ngôi sao dẫn đầu lứa diễn viên 8X, địa vị vượt qua các minh tinh như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... những người đã cố gắng nhiều năm vẫn chưa có giải thưởng diễn xuất ở mảng điện ảnh. Ngay cả những ảnh hậu trong nước như Trương Tiểu Phỉ cũng phải xếp sau Tân Chỉ Lôi. Vì vậy, không sai khi nói Tân Chỉ Lôi là cái tên sáng nhất của Cbiz năm 2015.

Nếu như Tân Chỉ Lôi chiến thắng ở thị trường quốc tế, thì mảng quốc nội Tống Giai là cái tên gây chú ý nhất. Trong năm 2025, cô có hai tác phẩm đạt trên 9 điểm chất lượng trên Douban. Ở mảng truyền hình, Tống Giai giành Nữ chính xuất sắc (Thị Hậu) với bộ phim Khi hoa rừng nở rộ . Cô vượt qua các tên tuổi tiềm năng như Mã Y Lợi, Diêm Ni, Dương Tử, Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, Tống Giai còn giành Ảnh hậu Kim Kê lần thứ hai trong sự nghiệp với bộ phim Những điều tốt đẹp . Theo QQ , dù chiến thắng của Tống Giai còn gây nhiều tranh cãi, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng cả Tống Giai và Vịnh Mai đều xứng đáng giành giải, chỉ là Tống Giai may mắn hơn một chút.

So với hai nữ diễn viên trên, Dương Mịch chưa giành được giải thưởng nào, nhưng năm 2025 chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của cô. Năm 2024, Dương Mịch lao đao khi 3 bộ phim ra mắt trong một tháng đều thất bại thảm hại. Nhiều người cho rằng Dương Mịch đã hết thời khi 6 năm không có được một bộ phim ra hồn.

Sang năm 2025, ở mảng truyền hình, dự án Sinh vạn vật do Dương Mịch đóng chính đạt thành tích khả quan. Cả tỷ suất người xem và lượt tải trên mạng đều cao nhất trong số các dự án do nền tảng iQiYi sản xuất. Cô nhận được danh hiệu Diễn viên viên của năm. Ở mảng điện ảnh, Dương Mịch góp mặt trong hai dự án Tương viên lộng và Quả vải Trường An . Các vai diễn này được khen ngợi mới mẻ, nỗ lực diễn xuất của Dương Mịch đã được ghi nhận. Vì vậy, danh tiếng của cô cũng cải thiện đáng kể. Chỉ trong năm 2025, Dương Mịch nhận thêm 14 hợp đồng quảng cáo mới, trong đó cô trở thành người đại diện toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp Prada.

Về phía nam diễn viên, 2025 là năm Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn thành mục tiêu trở thành Ảnh đế trẻ nhất giải thưởng Kim Kê. Trước đó, anh đã có nhiều lần được đề cử nhưng không giành chiến thắng. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện là cái tên được săn đón, bảo chứng doanh thu và chất lượng phòng vé. Trước đó, các tác phẩm Em của thời niên thiếu, Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ, Trường Tân hồ, Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc, Cầu Thủy Môn, Mãn giang hồng, Tôi nho nhỏ không chỉ có doanh thu mở màn tốt. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là diễn viên Trung Quốc duy nhất có 100% phim điện ảnh đóng chính phá mốc một tỷ NDT.

Dịch Dương Thiên Tỉ có 8 tác phẩm đóng chính liên tiếp phá mốc doanh thu 100 triệu NDT trước khi ra mắt. Đây là thành tích đáng nể nhất là trong thời điểm điện ảnh Trung Quốc đang bị đóng băng doanh thu sụt giảm, ngay cả những danh hài lừng danh cũng không thể kéo người xem tới rạp. Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 2000 cũng là ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc khi đã vượt qua mốc 15 tỷ tổng doanh thu tất cả tác phẩm từng góp mặt.

Theo 163, Lưu Hạo Nhiên đã có sự trở lại ngoạn mục trong năm 2025. Vào dịp Tết Nguyên đán, bộ phim Thám tử phố Tàu 1900 (Detective Chinatown 1900) do anh đóng chính cùng vua hài Vương Bảo Cường cũng đạt mức doanh thu khủng hơn 3,6 tỷ NDT (501 triệu USD). Thành công của Thám tử phố Tàu 1990 chấm dứt chuỗi phim thất bại bết bát trước đó của ngôi sao sinh năm 1997. Đến tháng 8, tác phẩm Tiệm ảnh Nam Kinh cũng đạt hơn 3 tỷ NDT, mặt khác phim còn trở thành đại diện của Trung Quốc đại lục tham gia tranh giải tại Oscar.

Lưu Hạo Nhiên từng có liên tiếp phim thất bại về doanh thu và gây tranh cãi về chất lượng như Nhiên đông, Moses trên bình nguyên và Giải mã . Với thành công trong năm 2025, Lưu Hạo Nhiên đã vượt qua Hoàng Bột để vươn lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng các diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất tại Trung Quốc. Anh đạt tổng 25,5 tỷ NDT doanh thu, chỉ xếp sau Thẩm Đằng và Ngô Kinh.

Ở mảng truyền hình Tiêu Chiến cũng là cái tên tỏa sáng năm 2025 với bộ phim Tàng Hải truyện . Phim hiện đạt hơn 2,9 tỷ lượt xem, là tác phẩm được xem nhiều nhất tại Trung Quốc năm 2025 theo thống kê của Maoyan. Tàng Hải truyện cũng được đề cử 7/8 hạng mục tại Giải Kim Liên Hoa – Liên hoan Truyền hình Quốc tế Macau lần thứ 16.

Tiêu Chiến được đánh giá là nam nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất Cbiz hiện tại. Anh được các thương hiệu săn đón, nắm trong tay hàng chục hợp đồng quảng cáo. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến nỗ lực trong diễn xuất, luôn thay đổi hình ảnh trên màn bạc. Hiện tại, bộ phim điện ảnh Đắc Nhàn cẩn chế (Tạm dịch: Những chế tác cẩn thận của Đắc Nhàn ) đã đạt doanh thu hơn 200 triệu NDT sau 3 ngày công chiếu.