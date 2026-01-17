Nghệ sĩ hội ngộ trên thảm đỏ giải Cánh Diều

Nghệ sĩ Thu Hà góp mặt trong sự kiện tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ, người làm phim điện ảnh và truyền hình năm qua.

Diễn viên Thúy Hà. Năm qua, chị đóng vai người mẹ trong phim Mưa đỏ.

Đình Khang (vai Tú) và Nhật Hoàng (vai Cường) - hai diễn viên nổi tiếng qua phim Mưa đỏ.

Vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật. Diễn viên Thu Trang thời gian qua thành công khi sản xuất, đạo diễn phim Nụ hôn bạc tỷ, đạt doanh thu 212 tỷ đồng.

Diễn viên Việt Hương và chồng - nhạc sĩ Hoài Phương.

Tuấn Trần cho biết bị tai nạn đứt dây chằng khi quay phim ở Ninh Bình. Anh phải chống nạng đến sự kiện.

Từ trái sang: Nghệ sĩ Mạnh Cường, Quyền Linh, Mỹ Uyên, Trọng Trinh.

Sau vai người cha nghèo khổ trong Hai Muối (2024), Quyền Linh cho biết mong muốn được đóng một nhân vật phản diện.

Diễn viên Thanh Hương. Cô gần đây đóng vai phản diện trong phim đề tài tội phạm lừa đảo - Thiên đường máu.

Diễn viên Khương Ngọc. Năm ngoái, anh thành công với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim Cục vàng của ngoại, đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng.

Từ trái sang: Diễn viên Hà Việt Dũng, Duy Hưng, Hồ Phong của phim truyền hình Độc đạo.

Êkíp phim Độc đạo, series đề tài hình sự của đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi.

Giải Cánh Diều là sự kiện thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, được tổ chức từ năm 2003 đến nay, với các hạng mục tôn vinh phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tài liệu, khoa học và công trình nghiên cứu. So với mọi năm, lễ trao giải năm nay diễn ra trong quy mô nhỏ tại Nhà hát Đại Nam. Đại diện Hội Điện ảnh cho biết họ nỗ lực tổ chức sự kiện trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nguồn tài chính.

Năm 2024, sự kiện diễn ra tại Nhà hát Đó (Nha Trang). Mai - phim ăn khách của Trấn Thành - thắng giải Cánh Diều Vàng.