Tin showbiz 24h: Tuấn Hưng “nổi đóa” trước bình luận khiếm nhã, cắt ghép clip về Nguyễn Thúc Thùy Tiên để câu like

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Tuấn Hưng “nổi đóa” trước bình luận khiếm nhã

Chiều 3/6, trên fanpage với 4,7 triệu người theo dõi, Tuấn Hưng lên tiếng về việc bị xúc phạm trên mạng xã hội. Trước đó, tại một clip Tuấn Hưng biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ, một số tài khoản đã để lại những bình luận khiếm nhã, thậm chí xúc phạm anh và vị khán giả kia.

Tuấn Hưng đã bày tỏ sự bức xúc trước những bình luận khiếm nhã. Ảnh: FBNV

"Mọi người có thể không thích tôi, không thích những bài tôi đang hát và cả những gì thuộc về tôi. Nhưng các bạn chửi và xúc phạm khán giả của tôi, những người đang ủng hộ con đường tôi đi và họ cũng là những người yêu âm nhạc giải trí đơn thuần thì quá là vô lý", Tuấn Hưng lên tiếng.

Giọng ca Nắm lấy tay anh bày tỏ sự ngán ngẩm trước tình trạng một bộ phận người dùng mạng xã hội hành xử tiêu cực như chửi bới, công kích cá nhân.

Cách đây không lâu, nam ca sĩ cũng gây xôn xao khi lên tiếng về những tin đồn nói anh nghiện ngập. Ngay lập tức, Tuấn Hưng lên tiếng đáp trả: "Khi tôi lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng những chương trình và khán giả mới hiểu vừa tập vừa diễn 2 show cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng này không buông tha ai".

Cắt ghép clip về Nguyễn Thúc Thùy Tiên để câu like

Những ngày gần đây, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ hâm nóng các diễn đàn mạng xã hội với hàng loạt đồn đoán về tình hình hiện tại. Theo quan sát, các nền tảng mạng xã hội chính chủ của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, gồm Facebook cá nhân, Fanpage, Instagram cho đến TikTok đều đang trong trạng thái đóng băng hoàn toàn và không có bất kỳ cập nhật mới nào kể từ khi cô vướng vòng lao lý.

Hàng loạt clip cắt ghép hình ảnh Nguyễn Thúc Thùy Tiên để câu view, câu like. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, nhiều tài khoản trục lợi đã ngang nhiên mạo danh nàng hậu để đăng tải các nội dung vô căn cứ. Đáng chú ý, các trang này đã đào lại, cắt ghép các đoạn video ăn uống, tụ tập bạn bè cũ của Thùy Tiên rồi giật những dòng tiêu đề gây hiểu lầm như: "Tiên vẫn ổn nhé mọi người...". Chiêu trò tinh vi này khiến không ít cư dân mạng nhẹ dạ lầm tưởng rằng Thùy Tiên đã được tại ngoại hoặc chính thức tái xuất mạng xã hội.

Với lượng người theo dõi lên tới hàng chục nghìn, các clip giả mạo này nhanh chóng “kiếm” hàng trăm nghìn lượt xem và vô số bình luận, làm nhiễu loạn thông tin nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, nhiều diễn đàn mạng đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo, kêu gọi khán giả phải cực kỳ tỉnh táo, chủ động kiểm chứng nguồn tin và tuyệt đối không chia sẻ những thước phim không chính chủ.

Chồng trẻ nói đúng 2 từ về Lê Phương gây chú ý

Mới đây, Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ hai bức ảnh chụp cách nhau tròn 21 năm. Điều thú vị là trong cả hai khoảnh khắc, nữ diễn viên đều diện trang phục tím, vốn là màu yêu thích gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nữ tính của cô.

“Tím của 2005 và tím của 2026”, Lê Phương hài hước viết.

Lê Phương chia sẻ hình ảnh 21 năm trước và hình ảnh hiện tại. Ảnh: FBNV

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của nữ diễn viên khi gần như không thay đổi quá nhiều sau hơn hai thập kỷ. Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng cô ngày càng trẻ trung, mặn mà và cuốn hút hơn theo thời gian. Sự đằm thắm, nhẹ nhàng cùng thần thái rạng rỡ giúp Lê Phương giữ vững phong độ trong lòng người hâm mộ.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Trung Kiên - chồng của Lê Phương đã để lại lời tuyên bố: “Thành công”. Nhiều khán giả cho rằng, chỉ với một từ, nam ca sĩ như muốn khẳng định hành trình gìn giữ nhan sắc và cuộc sống hạnh phúc của vợ suốt hơn 20 năm qua là một “thành quả” đáng tự hào.

Trước lời khen ngọt ngào này, Lê Phương cũng nhanh chóng đáp lại đầy dí dỏm: “Thành công nhất là được đi với chồng bất cứ lúc nào!”. Màn tung hứng đáng yêu của cặp đôi khiến cư dân mạng không khỏi thích thú, đồng thời càng thêm ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của họ.

Tóc Tiên ôm chầm một người đàn ông rồi bật khóc

Vào tối 3/6, Tóc Tiên chính thức phát hành teaser MV Người còn thương em không. Trong teaser, Tóc Tiên xuất hiện với gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Đáng chú ý nhất là phân cảnh nữ ca sĩ ôm chặt một người đàn ông rồi bật khóc.

Cảnh Tóc Tiên ôm chặt một người đàn ông rồi bật khóc. Ảnh trích từ teaser

Ngay sau khi teaser được đăng tải, nhiều bình luận đã tập trung vào danh tính nam chính. Một số cái tên được nhắc đến nhưng Trần Ngọc Vàng là người nhận được nhiều dự đoán nhất.

Việc Trần Ngọc Vàng liên tục được nhắc tên dưới teaser cũng xuất phát từ những tin đồn hẹn hò giữa anh và Tóc Tiên trong thời gian gần đây. Hồi tháng 5, cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ. Loạt hình ảnh và video ghi lại tại buổi tiệc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong đó, chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm là khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng liên tục dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật. Nam diễn viên nhiều lần hướng ánh mắt về phía nữ ca sĩ, đồng thời xuất hiện cạnh cô trong nhiều hoạt động xuyên suốt bữa tiệc.

Không chỉ vậy, cả hai còn bị bắt gặp cùng trò chuyện, nhảy chung và tương tác khá thoải mái với nhau. Từ những hình ảnh này, nhiều khán giả bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bài đăng "đẩy thuyền" cặp đôi đã xuất hiện, thu hút lượng tương tác lớn.