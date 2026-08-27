Dàn mỹ nhân 'Gái nhảy' sau 23 năm: Người viên mãn, kẻ vướng vòng lao lý

Năm 2003, bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng từng được ví là hiện tượng của điện ảnh Việt với doanh thu 12 tỷ đồng. Thời điểm này, doanh thu tiền tỷ vẫn được xem là thứ xa xỉ với phim Việt.

Phim gây sốt khi lấy đề tài góc khuất về cuộc sống vũ trường sau ánh đèn sân khấu. Thành công của phim cũng giúp dàn diễn viên trở thành hiện tượng, được săn đón nhờ thành công về thương mại của tác phẩm. Sau hơn 2 thập kỷ, cuộc đời dàn mỹ nhân trong phim có nhiều thăng trầm.

NSƯT Mỹ Duyên (vai Hoa) miệt mài với nghệ thuật

Trong Gái nhảy, NSƯT Mỹ Duyên vào vai Hoa, cô gái nhà giàu ăn chơi, hư hỏng, sống buông thả, dính vào ma túy rồi nhiễm bệnh hiểm nghèo. Diễn xuất của cô gây bất ngờ cho khán giả vì trước đó, Mỹ Duyên vốn gắn liền với hình tượng trong sáng, dịu dàng, hiền hậu. Đây là vai diễn đột phá giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng.

Mỹ Duyên lột xác hoàn toàn trong phim “Gái nhảy”.

Sau bộ phim, cô tiếp tục thành công khi tham gia nhiều dự án như Nữ tướng cướp, Mùi ngò gai, Vị đắng tình yêu 3, Những tháng năm rực rỡ... Với vai diễn trong phim Nữ tướng cướp, Mỹ Duyên đã nhận giải thưởng Cánh Diều Vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Bên cạnh phim ảnh, Mỹ Duyên luôn giữ niềm đam mê với sân khấu. Cô vẫn là diễn viên kịch nói tại sân khấu kịch Idecaf (TP.HCM) với các vai diễn nổi tiếng trong các vở như Người mua hạnh phúc, Tin ở hoa hồng, Bí mật vườn Lệ Chi... Năm 2007, cô được trao tặng danh hiệu NSƯT vì những đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà.

Về đời tư, NSƯT Mỹ Duyên đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã Việt kiều Công Phước và một cậu con trai.

NSƯT Mỹ Duyên có cuộc sống lẫn sự nghiệp viên mãn.

Trong một bài phỏng vấn, nữ nghệ sĩ tiết lộ chồng cô yêu vợ và nghiêm khắc với con trai. Hiện nữ diễn viên không sống trong thành phố mà về ở tại trang trại nơi chồng đang làm việc, tận hưởng môi trường thiên nhiên xanh tươi, yên bình.

Minh Thư (vai Hạnh) làm mẹ đơn thân, định cư nước ngoài

Diễn viên Minh Thư đảm nhận vai nữ chính Hạnh - một cô gái sành sỏi nhưng có số phận đáng thương trong tình yêu, cuộc sống. Trong phim, cô gây ấn tượng nhờ lối diễn xuất duyên dáng và những phân cảnh khoe thân bốc lửa.

Minh Thư để lại nhiều ấn tượng khi đóng “Gái nhảy”.

Chính vì quá thành công với vai diễn này, Minh Thư sau đó bị đánh giá là không thể vượt qua cái bóng đó khi tham gia các dự án sau. Cô tiếp tục góp mặt trong một số phim như Lấy vợ Sài Gòn (2005), Hương phù sa (2006), Bão mùa hè (2013)...

Năm 2009, Minh Thư kết hôn với một đại gia và đón con gái đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, cặp đôi đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống. Kể từ đó, nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân.

Minh Thư vẫn giữ sắc vóc gợi cảm ở tuổi 50.

Hiện Minh Thư định cư tại Mỹ và vẫn tiếp tục tham gia nghệ thuật khi đi hát tại các sân khấu hải ngoại. Người đẹp từng cho biết cô vẫn không nghĩ tới việc đi bước nữa sau khi ly hôn.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung và thân hình gợi cảm đáng ngưỡng mộ.

Bằng Lăng (vai Ngọc) viên mãn bên chồng Tây

Trong Gái nhảy, Ngọc là một cô gái lạnh lùng, bất cần nhưng bên trong chất chứa nỗi cô đơn và luôn đau đáu hướng về gia đình. Sau thành công của bộ phim, Bằng Lăng tiếp tục tham gia Gái nhảy 2, Nữ tướng cướp... Ngoài ra, cô cũng ghi dấu trên các sàn diễn thời trang.

Bằng Lăng trong phim “Gái nhảy”.

Khi sự nghiệp đang phát triển, Bằng Lăng kết hôn với ông xã người Đức vào năm 2006. Kể từ đó, cô sang Mỹ định cư. Sau khi sinh con, cô giảm thiểu gần như hoàn toàn các công việc liên quan đến nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình.

Hiện cựu người mẫu - diễn viên sinh sống tại Singapore cùng chồng con. Vợ chồng Bằng Lăng sở hữu biệt thự riêng hoành tráng ở các quốc gia nơi ông xã cô công tác.

Bằng Lăng rời showbiz theo chồng sang nước ngoài định cư.

Những năm qua, tuy giải nghệ nhưng mỗi khi nhận được lời mời từ đồng nghiệp, Bằng Lăng vẫn thỉnh thoảng về Việt Nam để tham gia các show truyền hình.

Kiều Thanh (vai Sương) vướng vòng lao lý

Sau thành công có được từ vai Trà “cave” trong bộ phim Phía trước là bầu trời (đạo diễn Đỗ Thanh Hải), Kiều Thanh được đạo diễn Lê Hoàng mời vào TP.HCM thử vai Hạnh (vai diễn sau này giao cho diễn viên Minh Thư). Tuy nhiên, Kiều Thanh tự nhận không đủ sức diễn với vai Hạnh nên từ chối. Sau đó, đạo diễn Lê Hoàng đã giao cho Kiều Thanh vai phóng viên Sương.

Kiều Thanh đảm nhận một vai trong “Gái nhảy”.

Tuy nhiên khi phim công chiếu, vai phóng viên Sương của Kiều Thanh nhận chỉ trích khi xuất hiện ngô nghê, thiếu thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng, Sương là nhân vật thừa thãi, không cần thiết ở Gái nhảy.

Vai Sương cũng khiến Kiều Thanh day dứt và chịu chỉ trích trong thời gian dài sau đó. Khán giả tiếc cho những ấn tượng Kiều Thanh đã ghi điểm ở Phía trước là bầu trời.

Sau đó, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên đinh của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn. Kiều Thanh cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2016.

Bên cạnh sự nghiệp, Kiều Thanh từng gây chú ý vì chuyện đời tư. Năm 2019, cô vướng lùm xùm khi thừa nhận chung sống với người chưa ly hôn vợ. Những chia sẻ này, cùng việc nhiều năm giữ kín danh tính bố của con trai, khiến nữ diễn viên vấp phải nhiều tranh luận.

Kiều Thanh bị khởi tố liên quan đến ma tuý.

Thời gian qua, Kiều Thanh cũng “mất tích” khỏi màn ảnh Việt. Theo chia sẻ từ NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSƯT Kiều Thanh cũng nghỉ việc ở nhà hát từ tháng 7/2026.

Đến chiều 25/8, diễn viên Kiều Thanh cùng hơn 80 người bị khởi tố trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.