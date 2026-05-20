Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động

Showbiz Việt nhiều năm qua không ít lần xôn xao bởi những vụ việc nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ, diễn viên, rapper đến người mẫu, nhà thiết kế, không ít gương mặt từng quen thuộc với công chúng đã đánh mất hình ảnh vì những bê bối nghiêm trọng. Các vụ việc nối tiếp khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Có người từng sở hữu lượng khán giả đông đảo, có người từng có giai đoạn ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng chỉ sau một “vết trượt”, hình ảnh gây dựng nhiều năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đối diện vòng lao lý.

Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua, làng giải trí Việt liên tiếp chấn động khi 3 nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy.

Ca sĩ Long Nhật

Trưa 20/5, thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt trong vụ việc liên quan đến ma túy tại TPHCM tiếp tục khiến dư luận xôn xao. Theo thông tin được đăng tải, Công an TPHCM đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính.

Trong số những người được nhắc đến có Đinh Long Nhật, nghệ danh Long Nhật, và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Vụ việc gây chú ý bởi cả hai từng có độ nhận diện nhất định trong showbiz Việt. Long Nhật gắn với dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc quê hương; còn Sơn Ngọc Minh từng là thành viên nhóm nhạc V-Music, một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ giai đoạn đầu thập niên 2010.

Trước đó, cũng trong tháng 5/2026, công an xã Cát Hải, TP Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An, Trần Đức Phong cùng 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng sau đó tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin này khiến dư luận bất ngờ bởi Miu Lê là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt nhiều năm qua. Theo nội dung được đăng tải, Miu Lê sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phía công ty quản lý của Miu Lê cho biết giữ quan điểm “thượng tôn pháp luật”, khẳng định tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Phía Miu Lê đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả và đối tác bị ảnh hưởng.

Rapper Bình Gold

Năm 2025, rapper Bình Gold, tên thật Vũ Xuân Bình, sinh năm 1997, cũng vướng ồn ào liên quan đến ma túy. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, nam rapper bị phát hiện điều khiển xe lạng lách, chèn ép các phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Sau khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Bình Gold dương tính với chất ma túy gồm cần sa và bồ đà. Vụ việc khiến hình ảnh của rapper này tiếp tục gây tranh cãi trong mắt công chúng.

Cũng trong năm 2025, showbiz Việt tiếp tục xôn xao khi nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến đường dây tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

NTK Công Trí

Theo thông tin từ Công an TPHCM, ngày 12/6/2025, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Trung có hành vi tàng trữ, mua bán cần sa và cocain. Mở rộng điều tra, công an phát hiện nhiều đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Công Trí.

Cơ quan chức năng xác định tối 23/6/2025, Nguyễn Công Trí cùng Trần Phú Long có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở TPHCM. Khi kiểm tra nơi ở, công an phát hiện nhiều vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy như đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn, thẻ nhựa.

Vụ việc gây chấn động bởi Nguyễn Công Trí là tên tuổi lớn của làng thời trang Việt. Nhà thiết kế này thành lập thương hiệu riêng từ năm 2009, được biết đến như một trong những gương mặt đưa thời trang Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Nhiều ngôi sao quốc tế như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Michelle Obama, Zendaya hay Rosé từng mặc thiết kế của Nguyễn Công Trí.

Ca sĩ Chi Dân

Andrea Aybar

Trước đó, năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar bị Công an TPHCM khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra hành vi “Tàng trữ” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan chức năng, Chi Dân bị phát hiện cùng bạn bè tụ tập sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TPHCM và có kết quả dương tính với ma túy. Trong khi đó, Andrea Aybar bị phát hiện cùng bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP Thủ Đức.

Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi vi phạm. Chi Dân gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Andrea Aybar cũng bật khóc, nói rằng ma túy đã hủy hoại sự nghiệp, cuộc sống và tương lai.

Ca sĩ Chu Bin

Cũng trong năm 2024, ca sĩ Chu Bin bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, công an kiểm tra một căn nhà ở quận 10, TPHCM và phát hiện Chu Bin cùng nhiều người khác nghi tổ chức sử dụng ma túy.

Qua test nhanh, Chu Bin và nhiều người có kết quả dương tính với ma túy. Trước khi vướng vụ việc, Chu Bin từng được biết đến qua các ca khúc như “Anh đã sai”, “Người dưng”, “Anh chỉ cần bên em” và có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Năm 2023, nữ diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cơ quan điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Lệ Hằng 0,696 gram ma túy tổng hợp khi kiểm tra hành chính trên phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Diễn viên Lệ Hằng

Tại cơ quan công an, nữ diễn viên khai nhận mua số ma túy với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Theo cơ quan chức năng, Lệ Hằng âm tính với ma túy.

Lệ Hằng từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều phim truyền hình như “Xin hãy tin em”, “Những ngọn nến trong đêm”, “Cổ cồn trắng”, “Chuyện phố phường”… trước khi giải nghệ vào năm 2012.

Một trường hợp khác từng khiến dư luận chú ý là diễn viên hài Hữu Tín. Tháng 6/2022, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ tại quận 8, TPHCM và phát hiện nhiều người sử dụng ma túy.

Theo điều tra, Hữu Tín khai nghiện ma túy gần 3 năm, trung bình 2 tháng sử dụng thuốc lắc một lần. Ngày 28/4/2023, TAND quận 8 tuyên phạt Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Diễn viên Hữu Tín

Trước khi vướng vòng lao lý, Hữu Tín là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình như “Nhanh như chớp”, “Ơn giời, cậu đây rồi!”. Hữu Tín cũng là trưởng nhóm X-Pro, nhóm từng giành quán quân “Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội”.

Trong số những vụ việc gây ám ảnh nhất phải kể đến ca sĩ Châu Việt Cường. Năm 2018, sau khi sử dụng ma túy cùng nhóm bạn, Châu Việt Cường bị ảo giác và nhét nhiều nhánh tỏi vào miệng một cô gái vì nghĩ nạn nhân bị “ma nhập”, khiến cô gái tử vong do ngạt thở.

Theo kết quả pháp y, có 33 nhánh tỏi gây tắc đường hô hấp của nạn nhân. Năm 2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù về các tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, sau được giảm án 2 năm.

Ngoài ra, nghệ sĩ hài Hiệp Gà cũng từng bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2007 và bị tuyên án 2 năm tù giam. Sau khi ra tù, Hiệp Gà trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng gặp không ít khó khăn.