Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

Chỉ trong chưa đầy một tháng, showbiz Việt liên tiếp xôn xao khi nhiều nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy, khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến những “vùng tối” phía sau ánh hào quang nổi tiếng.

Mới đây, thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt trong chuyên án ma túy quy mô lớn tại TPHCM gây chấn động làng giải trí. Theo Công an TPHCM, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây ma túy, xử lý tổng cộng 74 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Long Nhật là gương mặt quen thuộc với dòng nhạc quê hương, bolero, trong khi Sơn Ngọc Minh từng được khán giả trẻ biết đến khi hoạt động trong nhóm V-Music.

Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động. Từ trái qua: Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Trước đó, ca sĩ Miu Lê cũng bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” sau khi lực lượng chức năng kiểm tra một nhóm đối tượng tại Hải Phòng. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nữ ca sĩ nhiều năm qua là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt.

Không chỉ các vụ việc mới đây, làng giải trí Việt từng nhiều lần rúng động vì nghệ sĩ vướng bê bối ma túy như Bình Gold, Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Andrea Aybar, Chu Bin, Hữu Tín hay Châu Việt Cường… Có người đánh mất hình ảnh, sự nghiệp, có người phải đối diện án tù sau những “vết trượt” liên quan đến chất cấm.

Nghệ sĩ dính ma túy vì sao luôn gây chấn động?

Trao đổi với phóng viên VOV, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng các vụ việc trong giới giải trí luôn tạo tác động xã hội lớn hơn bởi nghệ sĩ không chỉ là cá nhân vi phạm pháp luật mà còn là người của công chúng, có sức ảnh hưởng tới lối sống và nhận thức của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Theo luật sư Hoàng Hà: “Một vụ án ma túy thông thường thường dừng ở phạm vi cá nhân, gia đình và nhóm liên quan. Nhưng khi người vi phạm là nghệ sĩ, câu chuyện lập tức vượt khỏi hồ sơ vụ án. Nó tác động đến niềm tin của khán giả, đến hình ảnh ngành giải trí và đến cách người trẻ nhìn nhận ranh giới giữa ‘cuộc vui’, ‘đời tư’ và trách nhiệm pháp luật”.

Phân tích sâu hơn dưới góc độ pháp lý và thương mại, luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh, về nguyên tắc, nghệ sĩ không bị xử lý nặng hơn chỉ vì nổi tiếng. Tuy nhiên, chính sức ảnh hưởng xã hội lớn sẽ kéo theo những "bản án ngoài pháp luật" vô cùng nặng nề đối với sự nghiệp của họ.

“Về pháp lý, nghệ sĩ không bị xử lý nặng hơn chỉ vì nổi tiếng. Nguyên tắc là mọi người bình đẳng trước pháp luật. Nhưng sức ảnh hưởng xã hội khiến hậu quả ngoài pháp luật lớn hơn: mất hợp đồng, mất vai diễn, bị tẩy chay, ảnh hưởng đến nhãn hàng, ê kíp và cả những người từng xem họ là hình mẫu”, luật sư Hoàng Hà chia sẻ.

Mặt khác, với nghệ sĩ, hình ảnh cũng là một dạng tài sản thương mại đặc thù. Khi tài sản đó dính bùn ma túy, các nhãn hàng và đối tác buộc phải có những biện pháp xử lý mạnh tay để tự bảo vệ mình: “Khi nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thì hệ lụy không dừng ở hồ sơ hình sự. Về nghề nghiệp, họ có thể bị dừng biểu diễn, hủy vai, cắt sóng, gỡ hình ảnh khỏi chiến dịch quảng cáo hoặc bị thay thế trong phim, chương trình, sự kiện. Về vấn đề hợp đồng thì nhiều hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu, phim ảnh, biểu diễn thường có điều khoản về đạo đức, uy tín, tuân thủ pháp luật. Nếu nghệ sĩ bị khởi tố hoặc có hành vi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đối tác, bên thuê có thể căn cứ hợp đồng để tạm dừng, chấm dứt, yêu cầu hoàn trả thù lao hoặc bồi thường thiệt hại”.

Theo luật sư, ma túy là loại hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi có khả năng lan truyền trong nhóm, kéo theo nhiều người và để lại nguy cơ lâu dài cho cộng đồng. Do đó, cái mất lớn nhất của nghệ sĩ sau scandal chính là niềm tin từ công chúng – thứ tài sản vô hình rất khó để khôi phục: “Một bản án có thể có thời hạn, nhưng mất niềm tin nghề nghiệp thì rất khó khôi phục”.

Tác động xã hội vượt khỏi hồ sơ vụ án

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng những vụ việc liên tiếp xảy ra là tín hiệu cảnh báo về các “vùng tối” trong môi trường giải trí hiện nay. Ông nhận định: “Showbiz là nơi ánh sáng sân khấu rất rực rỡ, nhưng phía sau ánh sáng ấy cũng có thể là áp lực, cô đơn, cạnh tranh, cám dỗ và những quan hệ xã hội phức tạp”.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong thời đại mạng xã hội, khi danh tiếng được đo bằng lượt xem, độ phủ sóng và sự xuất hiện liên tục, một bộ phận nghệ sĩ dễ bị cuốn vào vòng xoáy của hào nhoáng, khoái cảm tức thời và sự buông thả trong đời sống cá nhân.

“Ma túy, vì thế, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là biểu hiện của sự đứt gãy về chuẩn mực sống, sự thiếu vắng nền tảng văn hóa tự thân và sự lỏng lẻo trong cơ chế tự kiểm soát của môi trường giải trí”, ông nói.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn phân tích rõ, một bộ phận nghệ sĩ rơi vào lối sống lệch chuẩn vì họ đang thiếu đi "ba điểm tựa" cốt lõi: “Thứ nhất là điểm tựa văn hóa, tức khả năng tự biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì có thể tha thứ và điều gì tuyệt đối không được vượt qua. Thứ hai là điểm tựa nghề nghiệp, nghĩa là ý thức rằng nghệ thuật không chỉ là biểu diễn, kiếm tiền, nổi tiếng, mà còn là một sứ mệnh xã hội. Thứ ba là điểm tựa cộng đồng, tức môi trường bạn bè, ê-kíp, quản lý, nhà sản xuất, câu lạc bộ nghề nghiệp có khả năng nhắc nhở, cảnh báo, thậm chí ngăn chặn khi nghệ sĩ đi chệch hướng”.

Khi những nền tảng này yếu đi, danh tiếng lập tức trở thành “con dao hai lưỡi” tạo ra ảo giác nguy hiểm rằng mình có thể đứng ngoài những chuẩn mực chung của xã hội. Để giải quyết thực trạng này, ông Sơn khẳng định điều quan trọng nhất hiện nay là phải chuyển từ “ứng xử sau scandal” sang “phòng ngừa trước scandal” bằng cách chủ động đào tạo pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống cho nghệ sĩ trẻ ngay từ đầu.

“Nghệ sĩ trẻ cần hiểu rằng showbiz không chỉ có thảm đỏ, ánh đèn, tiếng vỗ tay và những lời tung hô. Showbiz cũng có cám dỗ, cạnh tranh, cô đơn, thất bại, sự lãng quên và những cái bẫy được che giấu dưới vẻ ngoài hào nhoáng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Lời xin lỗi muộn màng

Sau khi các vụ việc liên quan đến ma túy bị phanh phui, những lời thú nhận, thanh minh hay tuyên bố xin lỗi từ người trong cuộc và các đơn vị quản lý lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Tuy nhiên, khi hào quang đã tắt, những động thái này chỉ còn là sự hối hận muộn màng sau những vết trượt dài.

Ngay sau khi ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức. Đơn vị này khẳng định giữ vững quan điểm “thượng tôn pháp luật”, tuyệt đối tuân thủ các quyết định của cơ quan chức năng và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào. Đồng thời, công ty quản lý cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khán giả, thẳng thắn thừa nhận vụ việc đã gây thất vọng lớn và để lại những ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

Đối diện với thực tại tại cơ quan công an, các nghệ sĩ vướng vòng lao lý không giấu được sự bàng hoàng và cay đắng. Ca sĩ Sơn Ngọc Minh nghẹn ngào bày tỏ sự hối hận khi nhận ra cái giá phải trả không chỉ là tương lai của bản thân: “Hành vi của mình sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…”.

Tại cơ quan điều tra, Long Nhật chia sẻ từng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, mong bản thân sẽ không chơi chất cấm: "Tôi chơi ma tuý từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào".

Luật sư Hoàng Hà thẳng thắn nhìn nhận: “Theo tôi lời xin lỗi của nghệ sĩ trước hết có ý nghĩa về mặt xã hội và đạo đức. Nó thể hiện sự nhận thức về hậu quả hành vi, sự hối tiếc với khán giả, đối tác, gia đình và những người bị ảnh hưởng. Với người nổi tiếng, lời xin lỗi còn là cách thừa nhận rằng hành vi của mình không chỉ là chuyện cá nhân mà có tác động đến công chúng”.

Tuy nhiên, luật sư lưu ý lời xin lỗi không làm thay đổi bản chất vụ án: “Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn phải căn cứ vào hành vi, chứng cứ, vai trò của từng người, hậu quả xảy ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xử lý. Không thể vì xin lỗi mà miễn trách nhiệm hình sự nếu đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Pháp luật đánh giá bằng hành vi thực tế, không chỉ bằng một lời xin lỗi trên truyền thông. Danh tiếng không cứu được một người khỏi trách nhiệm hình sự nhưng thái độ đúng có thể được xem xét khi lượng hình”.

Đồng quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng điều công chúng khó chấp nhận nhất chính là sự phản bội niềm tin, nhất là khi hành vi đó liên quan đến chất cấm: “Công chúng có thể tha thứ cho những sai sót nghề nghiệp, có thể bao dung với những vấp váp đời thường, nhưng rất khó chấp nhận sự phản bội niềm tin, nhất là khi hành vi đó liên quan đến ma túy, pháp luật và ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ”.