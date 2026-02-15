Tú Dưa: Trở lại không phải để tìm kiếm hào quang

Sau 28 năm kể từ ngày tan rã, Quả Dưa Hấu chính thức tái hợp trong sự chờ đợi của nhiều khán giả. Sự trở lại không chỉ là cuộc hội ngộ của những người bạn cũ, mà còn là hành trình viết tiếp giấc mơ âm nhạc từng dang dở của một thời thanh xuân.

Nhạc sĩ Anh Tú đã chia sẻ chân thành về hành trình tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu sau gần ba thập kỷ, cũng như những thay đổi trong cuộc sống và suy nghĩ của anh ở hiện tại.

Tú Dưa tái hợp "Quả Dưa Hấu" để hoàn thành những ước mơ tuổi trẻ còn bỏ ngỏ

Sau 28 năm kể từ ngày tan rã, Quả Dưa Hấu chính thức tái hợp khi mỗi người đều đã có con đường riêng vững vàng. Điều gì khiến anh, Bằng Kiều và Tuấn Hưng quyết định quay trở lại với cái tên quen thuộc Quả Dưa Hấu? Đây là kế hoạch ấp ủ từ lâu hay một cơ duyên bất ngờ?

- Sau gần ba thập kỷ kể từ khi tan rã, mỗi người trong chúng tôi đều có sự nghiệp và hướng đi riêng. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, chúng tôi luôn mong một ngày nào đó, có thể trở lại đứng chung sân khấu, không chỉ là những đêm diễn mà còn có những sản phẩm âm nhạc thật mới, update với thời cuộc, dành tặng cho những khán giả yêu thương và chờ đợi Quả Dưa Hấu quay lại.

Những năm qua, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong liveshow của anh Tuấn Hưng, Bằng Kiều hoặc của tôi, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc ngẫu hứng. Phải đến cách đây khoảng một tháng, khi cả ba cùng xuất hiện trong một sự kiện và hát chung vài ca khúc, mọi thứ mới thực sự thay đổi.

Tú Dưa trên sân khấu cùng 2 người bạn thân thiết trong nhóm "Quả Dưa Hấu" của mình.

Lúc đó, chúng tôi đang biểu diễn trên sân khấu, phía dưới khán phòng, rất nhiều khán giả, phần lớn là những người bạn cũ của chúng tôi đều đồng loạt hô vang "Quả Dưa Hấu". Mọi người sau đó đều chia sẻ rằng, những ca khúc ấy đã đưa họ trở về cả một vùng ký ức thanh xuân tươi đẹp.

Chính khoảnh khắc đầy cảm xúc đó khiến tôi quay sang hỏi anh Kiều và Hưng: "Hay là mình tái hợp?". Và thật may mắn khi cả hai đã đều không chút do dự. Thế là chúng tôi sẵn sàng viết tiếp giấc mơ còn dang dở mang tên Quả Dưa Hấu.

Trong 28 năm ấy, có bao giờ các anh ngồi lại và nói với nhau rằng: "Giá mà chúng ta đừng dừng lại"? Nỗi nhớ Quả Dưa Hấu với anh là hoài niệm, tiếc nuối hay là một phần chưa từng khép lại để rồi bây giờ phải tiếp tục?

- Anh Tú luôn tự hào mình là một thành viên của Quả Dưa Hấu. Sau khi nhóm tạm dừng hoạt động, mỗi người chọn một hướng đi riêng: hai người theo con đường ca sĩ solo, hai người tập trung vào sản xuất và sáng tác.

Dù ở vai trò nào, tất cả đều đạt được những dấu ấn và thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Chúng tôi tự hào vì dù tách ra, mỗi thành viên vẫn bền bỉ cống hiến cho nhạc nhẹ Việt Nam suốt gần 30 năm qua.

Tôi tin rằng, mọi sự dừng lại đều có lý do. Thời điểm ấy, chắc chắn có tiếc nuối vì còn nhiều điều dang dở nhưng nhìn lại, đó là quyết định phù hợp. Chính sự tạm dừng đã tạo cơ hội để mỗi người phát triển, khẳng định bản thân và có được vị trí như hôm nay.

Khi tất cả đã trưởng thành, ổn định và đủ đầy hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, chúng tôi quay lại không phải để tìm kiếm hào quang, mà để hoàn thành những ước mơ tuổi trẻ còn bỏ ngỏ.

Ngày trước, điều kiện còn thiếu thốn nên khán giả khó tìm lại bài hát hay MV của Quả Dưa Hấu. Vì thế, chúng tôi trở lại để viết tiếp câu chuyện âm nhạc ấy, để phục vụ những khán giả luôn giữ Quả Dưa Hấu như một phần thanh xuân trong tim và để chính chúng tôi được một lần nữa chạm vào thanh xuân của mình.

Tú Dưa cho biết anh tái hợp "Quả Dưa Hấu" không phải để tìm kiếm hào quang.

Trở lại hôm nay, các anh sẽ giữ điều gì và thay đổi như thế nào để được khán giả tiếp tục ủng hộ trong giai đoạn thị trường âm nhạc nước nhà đang rất cạnh tranh?

- Mỗi thời kỳ đều có những giá trị riêng. Thời của chúng tôi tuy còn nhiều thiếu thốn, điều kiện sản xuất và quảng bá hạn chế nhưng sự cạnh tranh cũng không khốc liệt như bây giờ. Bù lại, chúng tôi được đào tạo bài bản về chuyên môn và luôn trân trọng những giá trị rất thiêng liêng mà khán giả dành cho nghệ sĩ.

Còn hiện tại là thời đại 4.0, thời đại của các nền tảng số. Nghệ sĩ có cơ hội đến gần khán giả hơn, nhận được sự tương tác, góp ý nhanh chóng và cởi mở hơn. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh cũng lớn hơn rất nhiều. Ngày trước, một bài hát có thể sống trong lòng công chúng vài năm, còn bây giờ, ca khúc mới ra mắt mỗi ngày; một bài hát trụ được nửa năm hay một năm đã là điều đáng ghi nhận.

Chúng tôi đã đi trên con đường âm nhạc hơn 30 năm, mỗi thành viên và cả Quả Dưa Hấu đều có lượng khán giả riêng nên không quá áp lực về cạnh tranh. Ngược lại, chúng tôi mong muốn tiếp cận thêm khán giả trẻ. Nếu các bạn Gen Z cảm được âm nhạc của chúng tôi, đó sẽ là điều vô cùng đáng quý.

Dù ở thời nào, tôi tin điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm phải đủ hay, đủ chạm và cách làm việc phải chuyên nghiệp. Có như vậy, nghệ sĩ mới có thể tồn tại lâu dài và được khán giả yêu mến.

Tú Dưa luôn coi Tuấn Hưng, Băng Kiều là người thân.

"Tuấn Hưng, Bằng Kiều là người thân của tôi"

Khán giả luôn thấy tình cảm gắn bó giữa 3 anh, đặc biệt trong giai đoạn Tuấn Hưng gặp biến cố sức khỏe. Với anh, mối quan hệ ấy là đồng nghiệp, tri kỷ hay đã thực sự là người thân?

- Tôi không biết anh Kiều và Hưng nghĩ thế nào nhưng với tôi, hai người ấy thực sự như người thân trong gia đình.

Đã là người thân thì không phải lúc nào cũng gặp nhau thường xuyên hay lúc nào cũng hoàn toàn hòa hợp. Trong nhóm, Tuấn Hưng là người rất tình cảm nhưng cũng khá "đồng bóng", đôi khi hay dỗi. Ngày xưa chúng tôi còn trẻ nên hay chí chóe, tranh luận qua lại. Còn bây giờ, ở độ tuổi này rồi, nếu có điều gì không vui, tôi chỉ mong bạn ấy gọi điện nói thẳng với tôi.

Đã là người thân thì nên chia sẻ trực tiếp với nhau. Và quan trọng nhất, gia đình ai có việc gì, chúng tôi vẫn luôn có mặt.

Mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là tri kỷ, là anh em đúng nghĩa. Thực ra, ngay cả anh chị em ruột hay vợ chồng cũng có lúc "xô bát, xô đũa", có khi không vừa lòng nhau. Bạn bè, đồng đội cũng vậy thôi. Điều quan trọng là sau tất cả, chúng tôi vẫn trân trọng và yêu quý nhau như người thân trong gia đình.

3 cá tính mạnh, 3 chặng đường riêng biệt suốt hơn hai thập kỷ. Khi tái hợp, có những va chạm nào về tư duy âm nhạc, cách làm việc hay định hướng hình ảnh? Và ai là người thường "xuống nước" trước?

- Tôi nghĩ khi ba người quyết định quay trở lại, điều quan trọng nhất là tất cả đều sẵn sàng đặt cái tôi của mình xuống. Nếu vẫn giữ cái tôi cao như thời trẻ, có lẽ chúng tôi sẽ lại đi vào vết xe cũ và tiếp tục tan rã. Như mọi người đã biết, trước đây Quả Dưa Hấu chỉ hoạt động hơn một năm rồi dừng lại, từng bị ví vui là "nhóm nhạc tan rã nhanh nhất thế giới".

Mặc dù trước đây, Quả Dưa Hấu chỉ hoạt động hơn một năm nhưng đến giờ khán giả vẫn còn nhớ đến, đó là điều khiến chúng tôi vô cùng trân trọng. Và nhìn ở một góc độ nào đó, chúng tôi cũng là một trong những nhóm nhạc tái hợp sau quãng thời gian dài nhất (gần 28 năm) mới chính thức trở lại với đầy đủ ý nghĩa cái tên của mình.

Sự trở lại này là để viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Chúng tôi muốn bù đắp cho Quả Dưa Hấu bằng những ca khúc thật mới, được đầu tư nghiêm túc và phù hợp với hơi thở hiện đại. Quan trọng hơn, chúng tôi mong khán giả có thể một lần nữa chạm vào thanh xuân của mình qua âm nhạc của chúng tôi nhưng đó không chỉ là ký ức, mà còn là những cảm xúc tươi mới của hôm nay.

Ở độ tuổi này, cả ba chúng tôi đều đã có nhiều trải nghiệm và va chạm nghề nghiệp, đủ chín chắn để hiểu mình cần gì và làm gì cho đúng.

Năm ngoái, khi bắt đầu lên kế hoạch, Hưng gặp một số biến cố cá nhân, con còn nhỏ nên bạn ấy ưu tiên cho gia đình và chỉ cần tập trung vào việc ca hát. Tôi đảm nhận phần sản xuất, còn Bằng Kiều hỗ trợ thêm về chuyên môn để mọi thứ đạt chất lượng cao nhất.

Điều tôi trân trọng là mọi người luôn tôn trọng ý kiến của nhau. Chúng tôi hiểu vai trò của từng người và dành cho nhau sự tin tưởng cần thiết để cùng đi đường dài.

Hạnh phúc vì 2 con gái nối nghiệp

Hai con gái lớn của anh đang bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Khi nhìn con đứng trên sân khấu, anh đánh giá thế nào về tố chất và cá tính âm nhạc của các con?

- Tôi rất vui khi cả Linh Nhi và Ngân Hà (Lexxy) đều chọn theo con đường âm nhạc. Linh Nhi hiện vừa đi hát, vừa hỗ trợ tôi trong công việc sản xuất tại công ty. Tôi vừa làm nghề, vừa đồng hành, hướng dẫn và đào tạo các con từng bước.

Tôi luôn nói với các con rằng, ngày xưa bố khởi nghiệp trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh. Những gì bố có được hôm nay là nhờ lao động chăm chỉ. Bây giờ các con có điều kiện tốt hơn, có gia đình hỗ trợ phía sau, đó là lợi thế nhưng cũng là áp lực. Khi đã mang danh "con nhà nòi" thì càng phải nghiêm túc và nỗ lực gấp đôi.

Tôi dạy các con mình rằng, làm nghệ sĩ không phải nổi tiếng bằng mọi giá. Có thể đi chậm, thậm chí đi đường vòng nhưng phải đi bằng chính đôi chân mình. Trước khi trở thành người nổi tiếng, phải là một nghệ sĩ tử tế, cả trong nghề lẫn nhân cách.

Các con thuộc thế hệ Gen Z, có tư duy và cá tính âm nhạc rất khác tôi ngày trước. Lexxy theo hướng ca sĩ giải trí, thiên về trình diễn, vũ đạo và đang nỗ lực sáng tác. Tôi tôn trọng sự khác biệt đó và tin mỗi thế hệ sẽ có con đường riêng để tỏa sáng.

Con gái Tú Dưa luôn theo sát và hỗ trợ bố trong công việc.

Giờ đây khi hai cha con đã là đồng nghiệp, anh nghiêm khắc hơn hay bao dung hơn với con? Anh có thường ngồi lại để chia sẻ và định hướng nghề nghiệp cùng con?

- Tôi vẫn luôn chia sẻ với các con như một người đi trước trong nghề. Các con được học ở những môi trường đào tạo âm nhạc bài bản, còn khi bước ra làm nghề thực tế, tôi ở vai trò một đàn anh, một tiền bối để chia sẻ kinh nghiệm.

Tôi thường nói với các con rằng, kiến thức thanh nhạc, nhạc lý là thầy cô dạy. Nhưng khi ra đời làm nghề, việc "vỡ bài", phân tích tác phẩm, cảm nhận sâu sắc từng ca khúc là điều các con phải tự trải nghiệm, bởi đó là câu chuyện của cảm xúc, kinh nghiệm và góc nhìn cá nhân với mỗi tác phẩm.

Tôi nghiêm khắc ở thái độ làm nghề nhưng bao dung trong cách lắng nghe. Tôi tôn trọng cá tính và lựa chọn của các con.

Gần đây, Lexxy ra MV, tự tìm ê-kíp trẻ, độc lập để thực hiện, dù bố có cả công ty sản xuất. Tôi tôn trọng quyết định đó và đứng phía sau với vai trò nhà đầu tư, hỗ trợ khi cần. Với tôi, điều quan trọng nhất là các con được trưởng thành bằng chính năng lực của mình.

Ngoài âm nhạc, anh còn rất đam mê thể thao. Phải chăng đó cũng là mục tiêu về sức khỏe mà anh đặt ra cho bản thân?

Đúng vậy. Trong cuộc đời tôi có hai niềm đam mê lớn nhất: âm nhạc và thể thao, đặc biệt là bóng đá và bây giờ thêm Pickleball. Tôi yêu thể thao từ nhỏ, khoảng 5-6 tuổi đã bắt đầu chơi và duy trì cho đến bây giờ. Ban đầu đơn giản chỉ là vì thích vận động, thích chạy nhảy, thích cảm giác đối kháng và tinh thần đồng đội.

Càng lớn, tôi càng nhận ra thể thao không chỉ là đam mê mà còn là nền tảng quan trọng cho sức khỏe. Việc tập luyện đều đặn giúp tôi duy trì thể lực, giải tỏa căng thẳng và cân bằng cuộc sống.

Với một người làm nghề biểu diễn, thể lực rất quan trọng. Vừa hát vừa nhảy trong 30p - 1 tiếng trên sân khấu nếu không có sức bền thì rất dễ hụt hơi. Nhờ rèn luyện thể thao, tôi có thể kiểm soát hơi thở và giữ năng lượng tốt hơn khi biểu diễn.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!