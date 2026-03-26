Nam diễn viên bị ghét nhất Trung Quốc

Theo QQ , những ngày qua nam diễn viên Trương Lăng Hách bị nhiều khán giả chế giễu vì hình tượng tướng quân trong phim Trục ngọc . Nhân vật Tạ Chinh do anh thể hiện bị đánh giá quá sạch sẽ chỉn chu, tóc gọn gàng trang phục chỉnh tề quá mức. Trương Lăng Hách cũng ít có cảnh chiến đấu ấn tượng, với vóc dáng cao gầy giống thư sinh, anh bị chê là "tướng quân kem nền", "đánh phấn trước đánh giặc sau", "không sợ vỡ trận chỉ sợ vỡ kem nền".

Lý do Trương Lăng Hách bị toàn mạng chế giễu không chỉ vì màn thể hiện kém cỏi không ra dáng tướng quân trong phim Trục ngọc mà còn bởi vì để quảng bá cho vai diễn này, người hâm mộ của Trương Lăng Hách đã so sánh anh với những nghệ sĩ từng thể hiện các vai diễn tướng quân nổi danh như Hà Nhuận Đông với vai Lữ Bố và Hạng Vũ, Triệu Văn Trác hay Cổ Thiên Lạc. Công chúng cho rằng phía Trương Lăng Hách muốn nâng cao danh tiếng của bản thân nên so sánh với những tượng đài của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, sự so sánh này lại khiến những khán giả yêu mến các diễn viên cũ không hài lòng. Họ cho rằng màn thể hiện của Trương Lăng Hách không tốt, lại thổi phồng bản thân quá mức. Không những vậy, những đồng nghiệp cùng lứa như Trần Triết Viễn, Vương Hạc Đệ, Lý Quân Nhuận, Vương Tinh Việt... cũng bị đem ra so sánh.

Ngoài ra, một vài clip hậu trường phim Trục ngọc cho thấy Trương Lăng Hách có nền tảng võ thuật yếu, động tác thiếu dứt khoát không có lực. Thậm chí, khi nam diễn viên trèo lên lưng ngựa cũng cần dây cáp và nhân viên giúp sức. Vì thế, công chúng càng cho rằng anh không phù hợp với vai diễn tướng quân.

Chính vì vậy, Trương Lăng Hách bị mỉa mai bằng nhiều cách từ tranh biếm họa đến thơ và những cách gọi mang tính châm biếm khác nhau.

Trong chương trình Xin chào thứ 7, Trương Lăng Hách và nữ diễn viên Điền Hi Vi tham gia trò chơi vẽ chân dung lẫn nhau. Khi nhìn bức tranh do Điền Hi Vi vẽ, nam diễn viên nhận xét: “Tôi cảm thấy như được sinh ra ở Đông Nam Á vậy”.

Phát biểu này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng câu nói mang hàm ý chê bai ngoại hình và thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với người Đông Nam Á. Nhiều người dùng mạng tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực bày tỏ sự thất vọng, tuyên bố ngừng ủng hộ nam diễn viên.

Không chỉ bản thân Trương Lăng Hách vướng nhiều scandal, bộ phim Trục ngọc cũng gây tranh cãi vì bị lộ việc dùng các thủ thuật để nâng cao thành tích, tạo ra số liệu đẹp. Nhiều khán giả phản đối cho rằng đây là hành vi gian lận trong kinh doanh, coi thường khán giả.

Theo QQ, Trương Lăng Hách từ khi bước chân vào giới giải trí luôn được ưu ái hiếm khi phải đóng vai nam phụ. Tuy nhiên, dù đã tham gia nhiều tác phẩm như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em ... danh tiếng của Trương Lăng Hách cũng chỉ ở mức khá, chưa thực sự bật lên thành ngôi sao hạng A.

Vì vậy, nam diễn viên kỳ vọng Trục ngọc là bước nhảy vọt giúp anh nâng cao cả danh tiếng và địa vị. Cũng vì thế, Trương Lăng Hách không tiếc công sức quảng bá cho tác phẩm này. Các nền tảng chiếu phim cũng ưu ái giúp Trương Lăng Hách tạo thành tích ảo để có được một bộ phim tiêu biểu, nhưng lại bị phát hiện lỗi và khiến khán giả chê cười.

Với nhiều scandal bủa vây, Trương Lăng Hách trở thành cái tên gây chú ý nhất thời gian qua nhưng lại mang theo nhiều nghĩa tiêu cực.