Mã Cảnh Đào 'không ngại ngùng' dù bằng tuổi bố vợ tương lai

Mới đây, tài tử Mã Cảnh Đào, 64 tuổi, cùng vị hôn thê 38 tuổi về quê nhà ở Chiết Giang để gặp bố mẹ cô. Mặc dù bố vợ tương lai bằng tuổi Mã Cảnh Đào, anh không vì thế mà ngại ngùng. Họ khoác vai, cùng uống rượu và trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn. Bố vợ tương lai còn nói "chỉ cần con gái hạnh phúc là đủ".

Trên Weibo, các bình luận nói hai người "trông không hề giống bố vợ - con rể mà giống như những người bạn cũ tái ngộ sau nhiều năm xa cách".

Trong thời gian ở quê nhà bạn gái, Mã Cảnh Đào không tỏ ra mình là người nổi tiếng. Anh cùng cô đi chợ, câu cá, khi ăn còn chủ động bóc tôm, rót trà cho bạn gái, thể hiện hình ảnh một người đàn ông hiền hòa, chu đáo và coi trọng gia đình.

Nhiều khán giả khen Mã Cảnh Đào tốt số, có được người yêu trẻ đẹp, giỏi giang.

Mã Cảnh Đào (áo trắng) và bố vợ tương lai. Ảnh: Weibo

Ngô Tịnh - vợ sắp cưới của Mã Cảnh Đào - được đánh giá là một phụ nữ nổi bật. Cô hiện giữ chức Giám đốc bộ phận tại một ngân hàng đầu tư nước ngoài, với thu nhập hàng năm cả triệu NDT, hoàn toàn độc lập về tài chính.

Hai người quen nhau trong một buổi tụ họp bạn bè vào năm 2023 và nhanh chóng bị thu hút bởi đối phương. Cô cho biết từ nhỏ đã xem phim của Mã Cảnh Đào nên sau khi tiếp xúc ngoài đời, cô bị chinh phục bởi phong thái lịch thiệp, ga lăng của anh. Cô khẳng định không bận tâm đến khoảng cách tuổi tác, cũng không quá coi trọng việc phải đăng ký kết hôn. Điều cô theo đuổi là một mối quan hệ thoải mái, tự nhiên và khiến cả hai cảm thấy dễ chịu.

Trong khi đó, Mã Cảnh Đào đã lớn tuổi, nguồn vai diễn trong lĩnh vực phim ảnh không còn nhiều. Những năm gần đây, anh chủ yếu hoạt động tại các tỉnh ven biển, nhận biểu diễn trong những sự kiện thương mại quy mô nhỏ như khai trương trung tâm thương mại, lễ kỷ niệm doanh nghiệp, làm MC cho tiệc cưới... Theo ước tính của truyền thông, thu nhập mỗi tháng của anh vào khoảng 300.000 NDT. Anh từng tiết lộ vẫn phải chi trả khoản tiền lớn để nuôi con chung với vợ cũ, trong đó riêng học phí mỗi năm khoảng 400.000 NDT.

Trước hoàn cảnh của Mã Cảnh Đào, Ngô Tịnh từng cho biết cô thấu hiểu và mong cả hai có thể bao dung, hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai hiện độc lập về kinh tế, mỗi người tự quản lý và chi trả các khoản chi tiêu của mình.

Mã Cảnh Đào và bạn gái hiện tại. Ảnh: Weibo

Mã Cảnh Đào là diễn viên được yêu thích trong các bộ phim về Quỳnh Dao, được mệnh danh là "Vua gào thét" nhờ diễn xuất độc đáo và phóng đại. Thời trẻ, anh có hình ảnh ấn tượng và kỹ năng diễn xuất xuất sắc, từng hai lần được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Chung Đài Loan. Anh đã thể hiện những vai diễn khó quên trong nhiều bộ phim kinh điển Ngày mai trời lại sáng, Hoa rơi mãi còn xuân, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiếu ngạo giang hồ, Đông Du Ký, Thái tổ bí sử, Phong thần bảng...

Tài tử có lịch sử tình trường phong phú, từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân, trải qua hai đời vợ. Anh ly hôn vợ thứ hai - diễn viên Ngô Giai Ni kém 21 tuổi - năm 2017, làm bố đơn thân của hai con (14 và 13 tuổi). Trước đó, Mã Cảnh Đào có con gái với người vợ đầu tiên.