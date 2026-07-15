Tom Cruise sẽ có màn trình diễn ở bế mạc World Cup 2026

Ngày 15/7, FIFA thông báo những tên tuổi tham gia sự kiện khép lại giải đấu. Ban tổ chức chưa tiết lộ chi tiết về màn diễn của tài tử Mission Impossible. Trước đó, diễn viên từng đến xem trận ra quân của đội tuyển Mỹ ở mùa giải. Năm 2024, anh có màn nhảy từ độ cao 46 m ở bế mạc Olympic tại Pháp.

Ngoài Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và IShowSpeed sẽ biểu diễn. Jennifer Hudson thể hiện một phiên bản của quốc ca Mỹ trước trận chung kết. FIFA sẽ công bố thêm tên tuổi các nghệ sĩ, khách mời trong vài ngày tới.

Tom Cruise trên sân khấu lễ trao giải Governors Awards 2025. Ảnh: AFP

"Tiếp nối tinh thần của các lễ khai mạc - nơi chào đón thế giới đến với Canada, Mexico và Mỹ - lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình của FIFA World Cup 2026 bằng âm nhạc, văn hóa và bóng đá", Heimo Schirgi, Giám đốc điều hành World Cup 2026 của FIFA, cho biết.

Trước đó, FIFA thông báo Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS là những nghệ sĩ biểu diễn tại màn trình diễn giữa hiệp chung kết. Chương trình do Chris Martin, thành viên nhóm Coldplay, dàn dựng, nhằm quyên góp cho Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Quỹ huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em toàn cầu. Hiện quỹ có hơn 50 triệu USD, với một USD từ mỗi vé World Cup. Chương trình ban đầu dự kiến khoảng 11 phút, hiện có thể kéo dài tới 30 phút.

Kỳ World Cup năm nay diễn ra sôi động ngay từ những ngày đầu với ba lễ khai mạc hoành tráng tại ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. Dàn nghệ sĩ tên tuổi gồm Katy Perry, Lisa (Blackpink) cùng nhiều ngôi sao đã làm bùng nổ các sự kiện mở màn. Đến nay, giải xác định được các cặp đấu bán kết gồm Pháp - Tây Ban Nha và Anh - Argentina. Trong đó, Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp để giành tấm vé đầu tiên vào trận chung kết.