Lisa và dàn nghệ sĩ khuấy động lễ khai mạc World Cup tại Mỹ

Xuất hiện trên sân khấu giữa sân vận động tại Los Angeles, Lisa thu hút mọi ánh nhìn với bộ trang phục tông trắng gồm corset ôm sát, quần shorts cạp cao và đôi bốt đồng màu. Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc buông dài cùng phong cách trang điểm sắc sảo.

Lisa biểu diễn trong lễ khai mạc trước trận Mỹ gặp Paraguay ở bảng D World Cup 2026 tại Inglewood, gần Los Angeles, ngày 12/6 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Thành viên Blackpink thể hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ và thần thái cuốn hút giữa hàng chục vũ công khi trình diễn Goals - một trong những ca khúc thuộc album chính thức của World Cup 2026. Màn kết hợp của Lisa, Anitta và Rema khuấy động sân vận động SoFi với sức chứa khoảng 70.000 khán giả, tạo nên điểm nhấn đáng nhớ trong đêm khai mạc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, Future và Tyla mở màn chương trình với Game Time, một ca khúc khác nằm trong album World Cup 2026. Future xuất hiện trong chiếc áo khoác lấp lánh sắc đỏ bạc, trong khi Tyla gây ấn tượng với áo crop-top trắng phối họa tiết ngôi sao xanh cùng quần thể thao đồng điệu.

Future (trái) và Tyla song ca tại lễ khai mạc. Ảnh: AFP

Lễ khai mạc diễn ra khoảng 90 phút trước trận ra quân của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay. Chương trình được dàn dựng với hiệu ứng sân khấu hiện đại và phần trình diễn hình ảnh xoay quanh chiếc cúp vàng World Cup. Theo FIFA, sự kiện nhằm tôn vinh tính đa dạng văn hóa của nước Mỹ cũng như sức lan tỏa toàn cầu của âm nhạc đương đại.

Ngôi sao nhạc pop người Mỹ Katy Perry cũng mang đến màn trình diễn ấn tượng khi thể hiện ca khúc Wonder. Cô song ca cùng ca sĩ nhí 10 tuổi Tius đến từ Na Uy. Wonder là ca khúc mang thông điệp về niềm hy vọng, sự đoàn kết và khát vọng vượt qua mọi ranh giới để theo đuổi những điều lớn lao. Màn trình diễn của Katy và bé Tius diễn ra ngay trước giờ bóng lăn, khép lại lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ.

Katy Perry và Tius Luka biểu diễn trong lễ khai mạc trước trận Mỹ gặp Paraguay ở bảng D World Cup 2026 tại Inglewood. Ảnh: AP

Sáu tiếng trước đó, lễ khai mạc World Cup thứ hai diễn ra tại Canada, trên sân Toronto Stadium (BMO Field), trước trận đấu giữa Canada và Bosnia & Herzegovina. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Canada và quốc tế như Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Sanjoy và Vegedream.

Bên cạnh những tiết mục sôi động, Michael Bublé mang đến khoảnh khắc giàu cảm xúc với Bring It On Home to Me - bản cover từ ca khúc soul kinh điển của Sam Cooke, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả trên sân.

Trước các sự kiện tại Mỹ và Canada, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 đã diễn ra tại Mexico City vào ngày 11/6 (giờ địa phương) với tâm điểm là màn trình diễn của Shakira. Chuỗi ba lễ khai mạc tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Canada và Mỹ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có nhiều lễ khai mạc riêng biệt, phản ánh quy mô chưa từng có của giải đấu với 48 đội tuyển tham dự.