Katie Holmes vướng nghi vấn hẹn hò họa sĩ kém 9 tuổi

Tại buổi ra mắt bộ phim The Invite ở khu nghỉ dưỡng The Hamptons hôm 10/7, Katie Holmes xuất hiện cùng họa sĩ Jason Bard Yarmosky. Hai người được chụp ảnh nắm tay nhau khi bước vào địa điểm tổ chức, vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ.

Katie Holmes bên họa sĩ Jason Bard Yarmosky. Ảnh: Grosby

Ngôi sao 47 tuổi diện áo sơ mi trắng tay dài phối chân váy lụa màu xanh lá cùng giày cao gót. Trong khi đó, Yarmosky mặc áo thun đen kết hợp quần cùng tông màu.

Hiện chưa rõ Holmes và Yarmosky có hẹn hò hay không. Đây là lần đầu tiên cả hai bị bắt gặp có cử chỉ thân mật trước công chúng.

Katie Holmes và Jason Bard Yarmosky tay đan tay tình cảm tại buổi ra mắt phim. Ảnh: Grosby

Jason Bard Yarmosky là họa sĩ sống tại New York, sinh năm 1987 và tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Thị giác vào năm 2010. Các sáng tác của anh chủ yếu khai thác chủ đề tuổi già, sự trôi chảy của thời gian và ký ức, với nguồn cảm hứng thường đến từ ông bà. Tác phẩm của Yarmosky từng được trưng bày tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles, Paris và Brussels, đồng thời góp mặt ở các bảo tàng danh tiếng như Brooklyn Museum, Crystal Bridges Museum of American Art, San Antonio Museum of Art và Guild Hall tại East Hampton.

Mối quan hệ công khai gần đây nhất của Katie Holmes là với nhạc sĩ Bobby Wooten III vào năm 2022. Hai người hẹn hò trong vài tháng và nhiều lần xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ.

Trước đó, Katie Holmes kết hôn với tài tử Tom Cruise. Hai người ly hôn năm 2012 sau bảy năm chung sống và có một con gái là Suri. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, diễn viên có mối tình kín tiếng kéo dài khoảng sáu năm với Jamie Foxx, trước khi hẹn hò đầu bếp Emilio Vitolo Jr., người cũng kém cô 9 tuổi.