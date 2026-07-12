Quang Hùng MasterD tung đòn tất tay với 24 anh trai

Đội của Hurrykng mở màn Live Stage 1 phát sóng tối 11/7, dựa trên hình thức bốc thăm giữa 6 đội. Nam ca sĩ muốn bước ra vùng an toàn khi lựa chọn màu sắc alternative rock cho ca khúc Xoay vòng. Đội trưởng mong muốn mang đến diện mạo mới, truyền tải những cảm xúc đau khổ, giằng xé và mắc kẹt trong tình yêu bằng âm nhạc mạnh mẽ, giàu năng lượng nhưng vẫn đủ chiều sâu.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh con người mắc kẹt trong vòng lặp cảm xúc, Xoay vòng kể câu chuyện về chàng trai không thể bước ra khỏi mối tình đã đổ vỡ.

Những màn chuyển đội hình liên hoàn, hiệu ứng tuyết giấy phủ kín sân khấu ở cao trào cùng tông màu trắng - xám chủ đạo góp phần nhấn mạnh sự giằng xé, cô độc và khát khao thoát khỏi những cảm xúc đã níu giữ nhân vật quá lâu.

Tiếp nối chương trình là màn trình diễn của đội CoolKid, quy tụ nhân tố đáng gờm nhất là Quang Hùng MasterD, có thêm sự kết hợp của Cody Nam Võ. Với đề bài 50 cuộc gọi nhỡ, Quang Hùng MasterD cùng CoolKid đảm nhiệm phần âm nhạc. Cody Nam Võ đảm nhận vai trò phối khí và Jaysonlei phát huy thế mạnh trong việc đẩy cảm xúc ca khúc.

Dù không ai bỏ phiếu bầu làm đội trưởng ở tập 1, Quang Hùng MasterD vẫn có cách tỏa sáng ở Live Stage đầu. Đảm nhận chính phần âm nhạc, nam ca sĩ chơi tất tay, mang màu sắc cá nhân nổi trội vào 50 cuộc gọi nhỡ. Khán giả đang "cày view" cho Quang Hùng MasterD, khiến anh trở thành đối thủ đáng gờm của hơn 20 anh trai.

Không gian sân khấu được dàn dựng như một căn phòng phủ kín những tấm vải trắng, nến, gương và các vật dụng mang màu sắc hoài niệm. Quang Hùng MasterD trở thành nam chính trên sân khấu đầu tư mạnh visual.

Cody Nam Võ, CoolKid và Jaysonlei chấp nhận "làm nền" cho nam chính Quang Hùng MasterD ở livestage 1.

Đến tiết mục của buitruonglinh, anh chọn chất liệu disco kết hợp Afrobeat cho Dancin' My Way. Bối cảnh quán bar tái hiện ngay trên sân khấu với hệ thống ánh sáng, quầy bar và nhiều lớp không gian được đầu tư công phu.

Trong quá trình chuẩn bị cho Dancin' My Way, Song Luân phát huy kinh nghiệm thực hiện các dự án điện ảnh và MV để xây dựng concept. Nam ca sĩ có khoảnh khắc tiến gần khán giả tạo điểm nhấn.

Gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc, buitruonglinh khiến khán giả bất ngờ khi lựa chọn thử sức với màu sắc disco kết hợp Afrobeat. Á quân Anh trai mùa 2 chơi theo cách không ai ngờ, cho thấy mong muốn làm mới bản thân ngay Live Stage mở màn.

MC Trấn Thành bất ngờ trước đạo cụ phục vụ màn trình diễn. Anh nhận xét "Năm nay các Anh trai chẳng có gì ngoài điều kiện".

Nhóm của Wren Evans là tổ đội mới gần như 100%, chỉ duy nhất Captain Boy từng góp mặt ở mùa đầu. Khi được cho đề bài phát triển Im đợi người anh thương (IDNAT) từ bản demo gốc của SM Entertainment, cả đội thống nhất mang hình ảnh hiện đại đến sân khấu, không cần vũ công hỗ trợ.

Wren Evans cho biết đồng đội cùng tập luyện 10 giờ /ngày suốt một tuần. Nam ca sĩ "kể khổ" thành viên phải truyền nước nhưng vẫn tiếp tục tập luyện, hoàn thiện tiết mục. Nhóm tân binh đầu tư mạnh vào đội hình, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu

Sân khấu IDNAT lấy cảm hứng Kpop với hệ thống màn hình LED, đội hình mạnh về vũ đạo. Wren Evans cùng ê-kíp giữ tinh thần hiện đại của bản demo do các producer thuộc KMR (SM Entertainment) sản xuất, đồng thời Việt hóa ca khúc để phù hợp hơn với khán giả trong nước, như mang cả live concert quốc tế lên sân khấu Tinh hà.

Nhóm của Wrean Evans toàn thành viên lần đầu tham gia Say hi, riêng Captain Boy (tóc xanh) từng xuất hiện ở mùa 1.

Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, Wean dẫn dắt đội hình gồm Kimlong, Xuân Định KY và Dillan đến với Cô đơn anh cũng vui. Đội trưởng nói nhóm khai thác sự cô đơn của mỗi người để kết hợp vào phần trình diễn.

Xuân Định KY kể câu chuyện theo đuổi ước mơ tại thành phố lớn, Kimlong trải lòng về những tổn thương trong hành trình làm nghề và sau một cuộc tình đổ vỡ. Thể hiện gần như sau cùng, Xuân Định KY bật khóc vì áp lực trước giờ biểu diễn.

Các thành viên tự cảm nhận tiết mục chưa thể bùng nổ như mong muốn. Trấn Thành động viên các anh trai nhóm Wean bằng câu: "Nói được, làm được".

Dương Domic lần đầu thử sức sản xuất âm nhạc màu sắc synth-pop với Bad Night. Đội hình gồm Pháp Kiều, Đặng Hồng Hải và Ali Hoàng Dương phân rõ vai trò Dương Domic phụ trách âm nhạc, Pháp Kiều viết lời, Ali Hoàng Dương phát triển concept hình ảnh, còn Đặng Hồng Hải đảm nhận biên đạo, tạo nên tiết mục bùng nổ cuối Live Stage 1.

Bad Night gây ấn tượng khi đưa dàn ôtô thật lên sân khấu, kết hợp hiệu ứng pháo, ánh sáng và vũ đạo hoành tráng. Các thành viên liên tục thực hiện những màn trình diễn trên nóc xe, khối hộp kính và nhiều lớp sân khấu khác nhau.

Đội hình Bad Night có lợi thế lớn từ "hai cỗ máy nhảy, rap" Pháp Kiều và Đặng Hồng Hải. Trước giờ diễn đội trưởng Dương Domic tuyên bố "Nhóm mình đến đây để xem ai là Top 2". Với kinh nghiệm tham gia nhiều show sống còn và là thực tập sinh Hàn Quốc, Đặng Hồng Hải chơi tất tay, mang đến tiết mục khiến toàn bộ anh trai dè chừng. Sau tập mở màn với những màn cạnh tranh không ai nhường ai, cuộc đua của các anh trai khó đoán ngay từ mở màn.