Dàn sao 'Hậu duệ mặt trời' sau 10 năm: Người tái hôn, người vẫn lẻ bóng

Năm 2026 đánh dấu tròn thập kỷ kể từ khi Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun) lên sóng. Ra mắt năm 2016, bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn châu Á với tỷ suất người xem kỷ lục, tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ và đưa tên tuổi dàn diễn viên vươn tầm quốc tế.

Đến nay, đây vẫn được xem là một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất thập niên 2010.

Song Hye Kyo

Trong Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo chinh phục khán giả với vai bác sĩ Kang Mo Yeon - thông minh, bản lĩnh nhưng cũng đầy cảm xúc. Bộ phim không chỉ mang về cho cô thêm vai diễn để đời mà còn mở ra chuyện tình nổi tiếng với bạn diễn Song Joong Ki.

Song Hye Kyo vượt biến cố hôn nhân để trở lại đỉnh cao.

Sau đám cưới cổ tích năm 2017 và cuộc ly hôn gây nhiều tiếc nuối vào năm 2019, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí trong một thời gian. Tuy nhiên, sự trở lại với The Glory đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Hình tượng người phụ nữ lạnh lùng, quyết liệt khác hẳn những vai diễn lãng mạn trước đó giúp Song Hye Kyo giành hàng loạt giải thưởng danh giá.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn là một trong những minh tinh được săn đón nhất Hàn Quốc. Cô liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế với vai trò đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ, đồng thời duy trì sức hút trên mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi. Truyền thông Hàn nhận định nữ diễn viên đang tận hưởng giai đoạn chín muồi cả về sự nghiệp lẫn hình ảnh. Về đời tư, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung cho công việc hơn là chuyện tình cảm.

Song Joong Ki

Nếu Hậu duệ mặt trời là cú hích đưa Song Joong Ki trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á thì những năm sau đó, cuộc sống riêng của anh lại nhận được sự quan tâm không kém các dự án nghệ thuật.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo, nam diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cả hai đã có hai con và thường xuyên dành thời gian sinh sống giữa Hàn Quốc và châu Âu.

Song Joong Ki tái hôn với cựu diễn viên người Anh và có hai con.

Khác với trước đây, Song Joong Ki cởi mở hơn khi chia sẻ về gia đình. Nhiều lần nam diễn viên cho biết việc trở thành người cha giúp anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống cũng như công việc.

Về diễn xuất, Song Joong Ki không còn đóng quá nhiều phim mà lựa chọn kỹ kịch bản. Sau các dự án như Reborn Rich, Hopeless hay My Name Is Loh Kiwan, anh tiếp tục xác nhận trở lại đài KBS sau đúng 10 năm kể từ Hậu duệ mặt trời.

Bộ phim lãng mạn Love Cloud dự kiến lên sóng trong năm 2027 được xem là màn tái hợp đáng chú ý giữa nam diễn viên và nhà đài từng tạo nên dấu mốc lớn trong sự nghiệp của anh.

Kim Ji Won

Nếu năm 2016 Kim Ji Won vẫn được biết đến chủ yếu qua vai nữ quân y Yoon Myung Joo thì sau 10 năm, cô trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón.

Sau Hậu duệ mặt trời, Kim Ji Won liên tục ghi dấu ấn qua Fight for My Way, Arthdal Chronicles, My Liberation Notes và đặc biệt là Queen of Tears. Thành công vang dội của bộ phim này giúp tên tuổi cô vươn lên nhóm diễn viên hạng A, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng ra nhiều thị trường châu Á.

Kim Ji Won từ ‘’nữ phụ quốc dân‘’ trở thành ngôi sao được săn đón.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Kim Ji Won còn là gương mặt quen thuộc của các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm quốc tế. Phong cách thanh lịch, kín tiếng trong đời tư giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Truyền thông Hàn đánh giá Kim Ji Won là một trong những nữ diễn viên có sự thăng tiến ổn định nhất sau thế hệ của Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun.

Năm 2026, mỗi lần xuất hiện tại sân bay hay sự kiện thời trang, nữ diễn viên đều trở thành tâm điểm nhờ gu ăn mặc thanh lịch và nhan sắc được nhận xét ngày càng mặn mà.

Jin Goo và dàn diễn viên phụ

Là người thể hiện vai Thượng sĩ Seo Dae Young, Jin Goo từng tạo nên chuyện tình được yêu thích không kém cặp đôi chính. Sau thành công của Hậu duệ mặt trời, nam diễn viên tiếp tục hoạt động đều đặn nhưng không chạy theo hào quang hay các dự án thương mại lớn.

Jin Goo lựa chọn những vai diễn có chiều sâu trong cả truyền hình lẫn điện ảnh, đồng thời giữ cuộc sống gia đình kín tiếng. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, anh vẫn được đánh giá là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn.

Jin Goo thử sức với nhiều vai diễn mới.

Trong khi đó, nhiều gương mặt từng đảm nhận vai phụ của Hậu duệ mặt trời lại có bước tiến đáng kể. Ahn Bo Hyun từ một vai diễn nhỏ đã trở thành nam chính của hàng loạt bộ phim ăn khách như Military Prosecutor Doberman, See You in My 19th Life hay Flex X Cop. Kim Min Seok tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và chương trình giải trí, còn Lee Yi Kyung ngày càng nổi tiếng với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn truyền hình.

10 năm sau ngày phát sóng, Hậu duệ mặt trời vẫn thường xuyên xuất hiện trong danh sách những bộ phim Hàn Quốc đáng xem nhất mọi thời đại. Không chỉ tạo nên cơn sốt về tỷ suất người xem, tác phẩm còn góp phần thúc đẩy làn sóng Hallyu tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Năm 2026, khi hàng loạt bộ phim đình đám cùng thời như Goblin hay Reply 1988 có các hoạt động kỷ niệm 10 năm, người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn dàn diễn viên Hậu duệ mặt trời tái hợp. Tuy nhiên, truyền thông Hàn cho rằng điều này khó xảy ra, đặc biệt khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã có cuộc sống riêng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Dẫu vậy, với nhiều khán giả, đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon vẫn mãi là một trong những cặp đôi kinh điển nhất của màn ảnh Hàn Quốc, góp phần tạo nên một tượng đài khó thay thế sau một thập kỷ.