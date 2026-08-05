Cơn địa chấn ở giới giải trí Trung Quốc

Trang Sina đưa tin xu hướng sản xuất phim ngắn, video thông qua các chương trình trí tuệ nhân tạo AI đang nở rộ ở Trung Quốc, tạo nên những ngôi sao AI đầu tiên. Một số nền tảng đã chuẩn bị thực hiện chương trình tuyển chọn thần tượng AI và đã có nữ diễn viên AI trở thành người nổi tiếng thu hút 400.000 fan, nhận hợp đồng quảng cáo trị giá 258.000 NDT (khoảng gần một tỷ đồng).

Phương Đào Tử nổi lên từ bộ phim ngắn Cô gái bị sa thải. Phần một của phim phát hành vào tháng 6 đã mang đến những danh tiếng đầu tiên cho ngôi sao AI này. Đến ngày 1/8, phần 2 của phim vừa ra mắt đã thu hút 200 triệu lượt xem, trung bình hơn 300.000 lượt thích mỗi tập. Chỉ một poster quảng cáo của phim đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận kêu gọi nhà sản xuất thêm những tập mới.

Poster phim Cô gái bị sa thải với ngôi sao AI đầu tiên là Phương Đào Tử.

Phương Đào Tử được đánh giá có gương mặt cá tính, biểu cảm chân thực, diễn xuất tự nhiên, nhiều cảm xúc hơn các ngôi sao trẻ. Sau 30 ngày ra mắt, nữ diễn viên AI Phương Đào Tử đã thu hút 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Mới đây, Phương Đào Tử đã nhận một hợp đồng quảng cáo kính áp tròng màu, với mức giá 258.000 NDT cho video 60 giây. Video ngắn hơn có cát-xê từ 168.000-200.000 NDT. Mức thù lao này được đánh giá còn cao hơn nhiều ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi.

Người đứng sau Phương Đào Tử là đạo diễn, biên kịch Phỉ Phỉ Phi, cô xuất thân là người mẫu, từng hoạt động 7 năm trong ngành thời trang. Phỉ Phỉ Phi cho biết điều ấn tượng nhất với cô khi còn làm người mẫu không phải là sự khổ cực mà là cách những người mẫu bị đối xử tệ bạc không giống con người. Cô đã đem trải nghiệm và kỳ vọng của mình ký thác lên Phương Đào Tử. Phim kể lại hành trình khi Phương Đào Tử từ vùng thị trấn lên thành phố lớn lập nghiệp, từng bước tạo nên màn "lội ngược dòng" trong sự nghiệp.

Theo Sina, Phương Đào Tử đã trở thành nhân vật ảo đầu tiên được nhớ đến trên toàn bộ internet. Một số người bình luận: "Tôi thấy mình trong Đào Tử," khiến bộ phim trở thành tác phẩm bùng nổ thực sự đầu tiên của mùa hè.

Phương Đào Tử là diễn viên "đích thực". Cô có tài khoản MXH, thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, tương tác với người hâm mộ, tạo cảm giác chân thực cho fan.

Không chỉ Phương Đào Tử, nam chính trong phim là Chu Dĩ Hành cũng thu về khoảng 126.000 người theo dõi. Cặp đôi ảo này nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, lượng thảo luận về chủ đề liên quan có ngày lên tới 3 triệu lượt. Thậm chí Phương Đào Tử và Chu Dĩ Hành còn được so sánh với hai ngôi sao Vương Sở Nhiên - Trương Lăng Hách trong Giây phút ấy quá giới hạn, độ hot của cặp đôi AI còn thắng cả hai nghệ sĩ đang được o bế.

Trào lưu sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo làm phim đang nở rộ tại Trung Quốc. Các chuyên gia trong ngành nhận thấy rằng (AI) làm giảm đáng kể các rào cản trong sản xuất phim. Nhờ đó ngay cả những nhóm sáng tạo nhỏ hoặc cá nhân cũng có thể tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim mà không cần nguồn vốn lớn như trước đây.

Phỉ Phỉ Phi vốn là một đạo diễn, biên kịch tay ngang, cô làm phim để gửi gắm ước mơ và kể câu chuyện của chính mình nhưng lại gây sốt khắp Trung Quốc. Ngày càng có nhiều người trẻ sáng tạo dễ dàng chạm tay tới giấc mơ nghệ thuật thứ Bảy nhờ AI.