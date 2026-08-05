Vai diễn đánh dấu màn tái xuất ngoạn mục của "Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền

Thông tin Thúy Hiền góp mặt trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thu hút sự chú ý bởi đây là lần hiếm hoi "nữ hoàng Wushu" trở lại màn ảnh rộng sau gần một thập kỷ. Những năm gần đây, sau khi giải nghệ, cô chủ yếu tham gia một số chương trình truyền hình, công tác đào tạo và kinh doanh. Cựu vô địch thế giới cũng nhiều lần chia sẻ về những di chứng chấn thương tích lũy sau nhiều năm thi đấu, đặc biệt là chấn thương ở đầu gối khiến việc vận động không còn được như trước. Chính vì vậy, việc cô nhận lời tham gia một bộ phim có nhiều cảnh hành động khiến không ít khán giả bất ngờ.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Thúy Hiền bén duyên với điện ảnh. Trước đó vào năm 2016, Thúy Hiền từng tham gia bộ phim "Nữ đại gia" với một vai diễn nhỏ. Sau đó, cô gần như không xuất hiện ở các dự án điện ảnh, thay vào đó dành thời gian cho công việc cá nhân. Vì vậy, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh rộng sau gần 10 năm.

Tạo hình của Thúy Hiền trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

Trong dự án điện ảnh lần này, Thúy Hiền hóa thân thành một nhân vật thuộc nhóm những người nhận trọng trách bảo vệ bí mật nơi an táng vua Đinh Tiên Hoàng. Với trình độ võ thuật chuyên nghiệp cùng nhiều năm thi đấu đỉnh cao, cô có cơ hội phát huy sở trường ở các phân cảnh hành động, yếu tố vốn được xem là điểm nhấn của bộ phim.

Chia sẻ về quyết định nhận lời tham gia dự án, Thúy Hiền cho biết điều khiến cô hứng thú không chỉ là cơ hội được trở lại với những màn võ thuật vốn là thế mạnh, mà còn bởi câu chuyện mang màu sắc lịch sử cùng tinh thần dân tộc của kịch bản. Sau khi biết đoàn phim tìm diễn viên, cô chủ động liên hệ để tìm hiểu về nhân vật. Khi được giới thiệu nội dung và định hướng của bộ phim, nữ võ sĩ quyết định tham gia thử vai và sau đó đảm nhận vai diễn trên.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thúy Hiền đã dành nhiều thời gian tập luyện cùng êkíp nhằm làm quen với phong cách hành động của bộ phim. Dù vẫn chịu ảnh hưởng từ những chấn thương tích lũy suốt nhiều năm thi đấu, cô cho biết bản thân nỗ lực hoàn thành các bài tập và những cảnh quay đòi hỏi cường độ vận động cao.

Sự trở lại của Thúy Hiền cũng được nhiều khán giả quan tâm bởi trước đó cô từng ghi dấu ấn trong lĩnh vực thể thao với hàng loạt thành tích nổi bật. Sinh năm 1979, Thúy Hiền là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành HCV tại "Giải vô địch Wushu thế giới" khi mới 14 tuổi. Trong sự nghiệp thi đấu, cô sở hữu 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á và 8 HCV SEA Games, qua đó được người hâm mộ ưu ái gọi là "nữ hoàng Wushu".

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thuộc dòng phim hành động - huyền sử, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về bí ẩn lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Bối cảnh phim mở ra sau khi vua Đinh băng hà, khi bảy tráng sĩ được giao một nhiệm vụ đặc biệt là đưa 100 cỗ quan tài đi theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những thế lực muốn xâm phạm nơi yên nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên của nước Việt độc lập.

Từ tiền đề đó, bộ phim kết hợp yếu tố hành động với màu sắc huyền sử, theo chân các tráng sĩ trong hành trình vừa đối đầu với kẻ thù, vừa đối mặt với những lựa chọn về lòng trung thành, danh dự và sự hy sinh. Các phân cảnh võ thuật được đầu tư, trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án. Ngoài Thúy Hiền, phim còn quy tụ một số gương mặt đã được công bố như NSND Tự Long trong vai một tráng sĩ và diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai hoàng hậu. Hai vai diễn trung tâm của tác phẩm hiện vẫn chưa được êkíp tiết lộ.