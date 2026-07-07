Anh Tú Voi "già đi trông thấy" chỉ sau nửa ngày ở Cù Lao Xanh

Chặng biển của “Say Hi” Rực Rỡ trong tập 5 đã chính thức khởi động. Trốn khỏi thời tiết nóng nảy của mùa hè, 10 Anh trai hẹn nhau xách vali đến với đảo Cù Lao Xanh xinh đẹp. Tại đây, “Đảo chủ” Lê Dương Bảo Lâm đã chờ đón sẵn để mang đến những thử thách khó nhằn cho dàn Anh trai.

Đầu giờ chiều, hai đội xuống biển, tham gia trò chơi để giành thêm những dụng cụ sinh tồn cần thiết. Nhân vật gây chú ý nhất chính là Anh trai Anh Tú, chỉ sau một buổi sáng lăn xả cùng anh em, nhan sắc “Voi Bản Đôn” gây thương nhớ bỗng chốc “xuống hạng” không phanh.

Nhan sắc Anh Tú Voi trước khi tham gia trò chơi ở biển.

“Đảo chủ” Lê Dương Bảo Lâm thấy vậy liền trêu: “Nhìn không biết Anh trai luôn á, tưởng đâu chú Sáu canh biển, gác hải đăng không á”, khiến Anh Tú chỉ biết cười khổ mà không nói nên lời.

Hình ảnh Anh Tú Voi (ngoài cùng, bên trái) "già đi trông thấy" chỉ sau nửa ngày ở Cù Lao Xanh.

Ở tập 5, mỗi thành viên đều chuẩn bị màn chào sân của riêng mình. “Phú bà” Erik gây ấn tượng khi tuyên bố quyết tâm rời bỏ cuộc sống xa hoa để đi sinh tồn, bản thân không có gì ngoài sức mạnh và rất nhiều tiền.

“Phú bà” Erik quyết rời bỏ cuộc sống sung sướng để đi sinh tồn.

Trái với vị mặn mòi của biển cả, Vũ Thịnh lại nhiều lần khiến dàn cast “chết lặng” vì những mảng miếng “lạnh lẽo” không hồi kết. Màn chào sân đầy gia vị của 10 Anh trai kết thúc bằng việc các anh chia thành 2 đội. Đội “Ngũ Trai” gồm đội trưởng Ali Hoàng Dương, các Anh trai Nicky, Hùng Huỳnh, Anh Tú và Erik. Đội “Hoang Dã” của đội trưởng Gin Tuấn Kiệt gồm Đỗ Phú Quý, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân và Vũ Thịnh.

Dàn cast nhanh chóng di chuyển về điểm tập kết của chương trình. Theo sự sắp xếp của “Đảo chủ” Lê Dương Bảo Lâm, các Anh trai trong mỗi đội chia thành 2 nhóm: 1 nhóm ở lại điểm tập kết dựng lều, 1 nhóm di chuyển xuống bãi biển, tiến hành chơi game để giành lấy những vật phẩm sinh tồn cần thiết. Ở nhóm dựng lều, Gin Tuấn Kiệt và Nicky đều là hai thành viên có kinh nghiệm cắm trại từ trước đó, nhanh nhẹn phân công và hướng dẫn Phạm Anh Duy cũng như Erik thực hiện từng công đoạn. Khoảng thời gian đầu, mọi thứ diễn ra thuận lợi, cả hai đội hoàn thành khá nhanh bộ khung lều. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt trên đảo với những cơn gió lớn thổi liên tục khiến việc giữ bộ khung chắc chắn là vô cùng khó khăn. Lều vừa dựng lên đã ngã, ai nấy đều đã thấm mệt trước thách thức không hề nhỏ của “Mẹ thiên nhiên”.

Các anh trai trong các thử thách dưới biển.

Ở diễn biến khác, nhóm xuống biển có nhiệm vụ chèo thuyền đến điểm đặt vật phẩm ở xa bờ để thu thập những đồ dùng cần thiết cho cả đội. Thời tiết nắng gắt cộng hưởng cùng sức nặng chiếc thuyền và những đợt sóng liên tục khiến các anh không thể nào chèo chúng theo hướng mong muốn. Để tiết kiệm thời gian và thể lực, các Anh trai đã quyết định nhảy xuống biển và tự bơi đến điểm lấy vật phẩm. Khoảng cách từ bờ biển đến đích không quá xa nhưng với các anh giờ đây như một nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt, Phạm Đình Thái Ngân đã bị căng cứng cơ chân sau thời gian vật lộn với sóng biến liên tục để giữ bè. Trò chơi kết thúc, cả 6 Anh trai đều gần như kiệt sức, đổi lại họ cũng đã có được những nhu yếu phẩm cần thiết cho hành trình sinh tồn sắp tới.

Gin Tuấn Kiệt loay hoay chưa làm được nút thắt theo cẩm nang sinh tồn.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhóm chơi game kịp thời trở về phụ các anh em hoàn thành việc dựng lều. Khó khăn chồng chất khó khăn, Gin Tuấn Kiệt vẫn loay hoay chưa làm được nút thắt theo cẩm nang sinh tồn, trong khi Ali Hoàng Dương dần xuất hiện dấu hiệu say nắng. Cả hai đội đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhằm tránh mất thêm quá nhiều thời gian và thể lực. Mỗi thành viên phụ một tay, người giữ khung lều, người buộc dây, người đóng cọc. Cuối cùng, với tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời, cả hai đội đã thành công dựng nên hai chiếc lều chắc chắn, đảm bảo nơi trú ẩn an toàn cho mọi người vào tối nay. Bữa trưa đạm bạc, dàn cast chia nhau đòn bánh tét do Anh trai Phạm Đình Thái Ngân mang đến. Có lẽ vì đã thấm mệt và đói bụng sau một buổi sáng hoạt động thể chất liên tục nên khoanh bánh tét với các anh trở nên ngon lạ thường.

Chiến thắng suýt sao của trò chơi giành phao thuộc về đội “Hoang Dã”. Tận dụng quyền lợi của đội thắng, Gin Tuấn Kiệt đã nhanh tay chọn bộ dụng cụ đánh lửa mang về. Đến lượt mình, đội “Ngũ Trai” lựa chọn pin và giấy, cũng là một phương pháp khả thi khác để tạo ra lửa trong tối nay. Những đồ dùng sinh tồn cơ bản đã được giải quyết nhưng các Anh trai vẫn còn thiếu phần quan trọng nhất, đó chính là thức ăn. Để tiếp tục chinh phục thử thách trong thời gian sắp tới, mọi người đều cần được nạp đủ năng lượng cho bản thân.

Cái nắng và gió nơi đảo Cù Lao Xanh sẽ còn mang đến những trắc trở cho các Anh trai trong tập 6 “Say Hi” Rực Rỡ phát sóng vào tối Chủ nhật ngày 12/7.