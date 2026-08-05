Ca sĩ Phương Diễm Huyền là ai?

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Phương Diễm Huyền) và Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, để điều tra về hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Cả hai bị can hiện được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Phương Diễm Huyền là gương mặt quen thuộc trong dòng nhạc bolero, trữ tình trên nền tảng số. Sinh năm 1992 tại Ninh Bình, nữ ca sĩ hoạt động tự do và sở hữu kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" với hơn 200.000 lượt đăng ký. Kênh này được hợp tác quản lý cùng BH Media, đăng tải hàng nghìn video ca nhạc và thu hút hàng triệu lượt xem.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Phương Diễm Huyền từng thể hiện nhiều ca khúc như Lấy người không yêu, Tình chết theo mùa đông, Đừng nói yêu tôi... và xây dựng được lượng một khán giả riêng trên các nền tảng trực tuyến.

Trước khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Phương Diễm Huyền từng khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ rằng âm nhạc là niềm đam mê từ nhỏ nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc.

"Có một thời gian tôi tập trung cho công việc kinh doanh. Nhưng khi nhìn thấy các anh chị đứng trên sân khấu biểu diễn, niềm đam mê âm nhạc trong tôi lại trỗi dậy. Lúc đó tôi nghĩ mình phải được sống là chính mình", cô từng tâm sự.

Ca sĩ Phương Diễm Huyền. (Ảnh: FBNV).

Theo lời kể của nữ ca sĩ, trong giai đoạn đầu theo đuổi nghệ thuật, cô vẫn duy trì hoạt động kinh doanh để có nguồn tài chính đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Đồng thời, cô tham gia nhiều chương trình, cuộc thi nhằm tích lũy kinh nghiệm và đánh giá khả năng của bản thân.Hiện vụ án liên quan đến Phương Diễm Huyền và Nguyễn Thành Hiệp đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.