Dương Domic, Buitruonglinh lật đổ Quang Hùng MasterD

Tập 4 Tinh hà say hi phát sóng tối 25/7 là màn cạnh tranh trực tiếp của 24 anh trai ở Live stage 2. Điểm chung của đêm diễn là việc kết hợp nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nhiều thể loại đương đại. Sáu sân khấu cũng cho thấy việc đưa nhạc cụ dân tộc vào bản phối hiện đại không đơn giản.

Đội Captain Boy gồm Xuân Định Ky, Ivan và Coolkid mở màn với Có gì đâu mà cay. Tiết mục kết hợp pop ballad, rage và hip-hop, có sự góp mặt của nghệ sĩ guitar quốc tế Leonsash. Trước đó, Captain Boy hụt hẫng khi bản demo không được lựa chọn. Nam ca sĩ cùng đồng đội xem đây là động lực, dựng lại tiết mục mang tính tự sự.

Phần ballad do Coolkid chắp bút tạo khoảng mở trước khi ca khúc chuyển sang những đoạn rap mạnh. Xuân Định Ky lần đầu thử sức với rap, đề xuất sử dụng đàn nguyệt. Ivan tham gia luyện tập vũ đạo, tự viết phần rap để trở lại với màu sắc hip-hop từng gắn bó với anh trước khi tham gia chương trình.

Việc đặt tiếng đàn nguyệt trong một bản phối underground tạo được sự chú ý về ý tưởng. Tuy nhiên, các lớp âm thanh xuất hiện liên tục khiến câu chuyện đôi lúc thiếu khoảng nghỉ. MC Trấn Thành cho rằng tiết mục cần thêm những đoạn lắng để cảm xúc có thể đọng lại lâu hơn. Phần xuất hiện của Leonsash cũng chưa tạo được hiệu quả tương xứng với kỳ vọng về một màn kết hợp quốc tế.

Đội Wren Evans gồm Ali Hoàng Dương, Hyo, Cody Nam Võ và Vương Bình trình diễn MVP (Mưa vội phóng), với sự hỗ trợ của producer 2pillz. Sân khấu mang đậm cá tính của Wren Evans với mô hình "buồn trong club".

Bản phối kết hợp đàn đá Tây Nguyên, piano và âm thanh điện tử. Chất liệu truyền thống giúp ca khúc giữ được màu sắc Việt Nam trên nền nhạc hiện đại. Wren Evans cùng 2pillz trải qua nhiều lần sửa demo. Nam ca sĩ muốn bài hát vừa táo bạo, vừa đủ dễ nghe.

MVP (Mưa vội phóng) có không khí, hình ảnh và tư duy sản xuất đồng nhất. Dù vậy, cao trào của bài chưa thật sự vượt lên phần dàn dựng. Trấn Thành đánh giá cao màu sắc quốc tế của Wren Evans nhưng cho rằng tiết mục cần thêm một khoảnh khắc đủ mạnh để tạo hiệu ứng khi trình diễn trực tiếp.

Quang Hùng MasterD cùng Song Luân, Jsol và Sơn.K mang đến Mộng duyên, tiết mục thuộc thể loại traditional pop. Sân khấu được xây dựng theo hướng sử thi, cổ tích, kết hợp chất liệu truyền thống với nhịp điệu đương đại.

Điểm nhấn là màn kết hợp giữa trống truyền thống Việt Nam và trống jazz của nghệ sĩ quốc tế Emil Vergo. Sự kết hợp tạo không khí hào hùng. Đội gặp bất lợi khi Quang Hùng MasterD phải ra nước ngoài công tác bảy ngày, các thành viên gấp rút tập luyện. Song Luân, Jsol và Sơn.K đánh giá Quang Hùng MasterD là đội trưởng có khả năng định hướng, tạo cảm giác tin tưởng.

Emil Vergo chỉ có chưa đầy 48 giờ làm việc tại Việt Nam nhưng phần xuất hiện tạo được điểm nhấn nhất định. Song, việc kết hợp bộc lộ hạn chế. Buitruonglinh cho rằng trống và phần beat chưa hòa quyện. Đại diện đội cho rằng thời gian làm việc ngắn khiến một số ý tưởng chưa được phát triển đến cùng.

Lần đầu làm đội trưởng, Kimlong (trái) dẫn dắt Hurrykng, Jaysonlei và Dillan trình diễn Gentleman. Ca khúc thuộc thể loại funky soul, kết hợp jazz, đờn ca tài tử Nam Bộ và màu sắc điện ảnh.

Đội nhận đề bài làm việc cùng Los Fuegos Horns - dàn kèn thuộc Mekong Delta Big Band. Hurrykng nhận thấy tinh thần phóng khoáng, tự do của đờn ca tài tử có điểm tương đồng với hình tượng quý ông, quyết định đưa đàn cò, còn gọi là đàn nhị, vào bản phối. Tiếng đàn truyền thống xuất hiện bên cạnh dàn kèn đồng và tiết tấu jazz, tạo bản nghe lạ tai.

Gentleman có tinh thần biểu diễn thoải mái, phần âm nhạc tạo được không khí tại trường quay. Trấn Thành đánh giá cao khả năng định hình màu sắc của Kimlong. Tân binh show Tinh hà cho thấy sự chủ động trong việc phát triển ý tưởng và kết nối các thành viên.

Đội Dương Domic chọn hướng đi nhẹ nhàng hơn với Thế giới của anh. Ca khúc pop ballad kết hợp piano của nghệ sĩ Vận Toàn và sáo trúc, gợi nhớ không khí của những bản tình ca thập niên 2000.

Các đội khác bùng nổ bằng rap, nhóm chọn piano tạo nền cho phần hòa âm hiện đại, còn sáo trúc bổ sung sắc thái Á Đông và cảm giác hoài niệm. Buitruonglinh cho biết đội không đặt mục tiêu chạy theo xu hướng mà muốn khai thác thế giới nội tâm của người trình diễn. Lựa chọn này phát huy hiệu quả nhất định khi khán giả tại trường quay đồng thanh hát theo ngay trong lần đầu ca khúc được giới thiệu.

Không phải tiết mục phức tạp nhất về dàn dựng, Thế giới của anh lại tạo được kết nối trực tiếp với khán giả. Kết quả 162 phiếu, cao nhất Live stage 2, cho thấy giai điệu gần gũi và cảm xúc rõ ràng vẫn có lợi thế trong một đêm diễn nhiều thử nghiệm.

Pháp Kiều cùng Thể Thiên và các thành viên trình diễn Mất la bàn, pha trộn world music, electro dance, afro và phonk. Nghệ sĩ saxophone quốc tế Torysax tham gia hỗ trợ phần trình diễn.

Lần đầu giữ vai trò đội trưởng, Pháp Kiều thừa nhận khối lượng trách nhiệm lớn hơn nhiều so với mùa trước. Nam rapper chưa từng chơi đàn tranh nhưng chủ động tìm nghệ nhân để học trong thời gian ngắn. Toàn bộ phần đàn tranh trên sân khấu do anh trực tiếp thể hiện.

Dang Hong Hai đảm nhận vai trò biên đạo, sử dụng vũ đạo để làm rõ tâm trạng và hành trình của từng người. Torysax mang đến phần saxophone giàu năng lượng. Điểm đáng nhớ nhất của tiết mục vẫn là nỗ lực của Pháp Kiều. Kết quả bình chọn, Thế giới của anh dẫn đầu với 162 phiếu, tiếp đến là Mộng duyên (145 phiếu), Mất la bàn (140 phiếu), MVP (Mưa vội phóng) (121 phiếu), Gentleman (119 phiếu) và Có gì đâu mà cay (113 phiếu).

Ba đội đứng đầu lần lượt nhận thêm 15, 10 và 5 điểm cho từng thành viên trên bảng xếp hạng cá nhân. Kết quả này phản ánh rõ thế cục sau Live stage 2. Dù những thử nghiệm âm nhạc tạo được sự chú ý, khả năng kể câu chuyện dễ hiểu và kết nối trực tiếp với khán giả vẫn là yếu tố quyết định.