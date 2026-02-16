Thêm 2 kỷ lục thế giới cho BlackPink

Cụ thể, kênh YouTube chính thức của BLACKPINK đã đạt 99,3 triệu người đăng ký và vượt mốc 40,7 tỷ lượt xem. Với thành tích này, nhóm được chứng nhận là “Ban nhạc có nhiều người đăng ký nhất trên YouTube” và “Ban nhạc có tổng lượt xem cao nhất trên YouTube” toàn cầu, vượt qua nhiều nghệ sĩ quốc tế tên tuổi, qua đó tái khẳng định sức ảnh hưởng áp đảo trên các nền tảng số.

Hai kỷ lục mới đánh dấu thêm cột mốc trong sự nghiệp của bộ tứ và cho thấy tầm ảnh hưởng văn hóa cũng như mối liên kết bền chặt giữa nhóm với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu với tên gọi Blink.

Nhóm nhạc BlackPink.

Kể từ khi ra mắt năm 2016, các video âm nhạc, sân khấu biểu diễn trực tiếp và nội dung hậu trường của nhóm duy trì đà tăng trưởng mạnh, liên tục ghi nhận mức độ tương tác hàng đầu trong giới Kpop.

Nhiều bản hit đình đám của BlackPink như Boombayah, As If It’s Your Last, How You Like That, Pink Venom đều đã cán mốc hơn một tỷ lượt xem trên YouTube. Đáng chú ý, DDU-DU DDU-DU trở thành ca khúc đầu tiên của một nhóm nhạc Kpop chạm mốc hai tỷ lượt xem vào tháng 7/2023. Tiếp đó, Kill This Love cũng vượt qua cột mốc hai tỷ lượt xem vào tháng 9/2024. Ngay cả video vũ đạo của How You Like That hiện cũng đạt hơn 1,8 tỷ lượt xem - con số hiếm thấy đối với một video biểu diễn vũ đạo.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, BlackPink tiến gần tới cột mốc 100 triệu người đăng ký, đạt điều kiện để nhận nút “Red Diamond Play Button”, phần thưởng đặc biệt mà YouTube chỉ trao cho những kênh vượt ngưỡng này.

Nếu đạt được, nhóm không chỉ trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 100 triệu người theo dõi mà còn là nghệ sĩ châu Á đầu tiên làm được điều đó. Theo các số liệu tăng trưởng hằng ngày, cột mốc này được dự đoán sớm được xác lập trong vài tuần tới, đánh dấu bước ngoặt mới của kỷ nguyên streaming toàn cầu.

Song song với những thành tích trực tuyến, nhóm cũng xác nhận màn tái xuất với mini album thứ ba mang tên DEADLINE, dự kiến phát hành ngày 27/2. Sau hơn ba năm kể từ lần phát hành đĩa vật lý gần nhất, bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa trở lại đường đua Kpop bằng dự án được giới thiệu là kết hợp giữa chất lượng âm nhạc cao và phần hình ảnh được đầu tư quy mô.

Mini album gồm năm ca khúc, trong đó có đĩa đơn chủ đề Go và ca khúc Jump từng phát hành hồi tháng 7/2025. Đại diện YG Entertainment cho biết quá trình sản xuất được kéo dài có chủ đích nhằm đạt đến sự hoàn thiện về âm nhạc, đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ bằng sản phẩm ở đẳng cấp cao hơn.