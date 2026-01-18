BLACKPINK và IVE sắp có màn comeback đối đầu “nảy lửa”

Ngày 17/1, Starship Entertainment xác nhận IVE gồm các thành viên An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo sẽ phát hành album mới vào cuối tháng 2. Đây là màn comeback đầu tiên của nhóm sau 6 tháng, kể từ mini album IVE SECRET ra mắt hồi tháng 8 năm ngoái. Trong những năm qua, IVE liên tục phá vỡ kỷ lục, trở thành nhóm nhạc nữ đạt danh hiệu “7 lần triệu bản”, với các bản hit đình đám như LOVE DIVE và REBEL HEART. Riêng trong năm 2025, nhóm đã giành tới 20 chiến thắng tại các chương trình âm nhạc, cùng 28 giải thưởng tại các lễ trao giải cuối năm, qua đó khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của cái gọi là “hội chứng IVE”.

Nhóm nhạc IVE đang có những bước phát triển nổi trội.

Tuy nhiên, lần trở lại này của IVE sẽ diễn ra gần như song song với BLACKPINK. Nhóm nhạc nữ toàn cầu đã công bố kế hoạch comeback vào ngày 27/2 với mini album thứ ba mang tên DEADLINE. Đây là sản phẩm âm nhạc tập thể đầu tiên của BLACKPINK kể từ album Born Pink phát hành tháng 9/2022 - album từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, giúp BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên làm được điều này. Không dừng lại ở đó, trong năm 2025, đĩa đơn JUMP của nhóm tiếp tục thống lĩnh Billboard Global 200, nối dài chuỗi thành tích phá kỷ lục trên thị trường quốc tế.

BLACKPINK đã công bố kế hoạch comeback vào ngày 27/2 với mini album thứ ba mang tên DEADLINE.

Nếu BLACKPINK sở hữu vị thế “quyền lực” toàn cầu đã được khẳng định, IVE cũng đang cho thấy những bước tiến mạnh mẽ ngoài biên giới Hàn Quốc. Nhóm từng đứng đầu bảng Billboard Emerging Artists, góp mặt trong Artist 100 và liên tiếp biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn như Lollapalooza Berlin và Paris trong hai năm liền. IVE cũng đã nhận lời mời tham gia Rock in Japan Festival 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Song song với các sản phẩm mới, cả hai nhóm đều triển khai những tour diễn quy mô lớn. IVE sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ hai mang tên SHOW WHAT I AM, bắt đầu tại Kyocera Dome (Osaka) vào tháng 4, sau đó mở rộng sang nhiều khu vực như châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Trong khi đó, BLACKPINK hiện đang ở chặng giữa của BLACKPINK WORLD TOUR với tổng cộng 16 thành phố và 33 đêm diễn. Nhóm vừa hoàn thành ba đêm concert tại Tokyo Dome (từ ngày 16 đến 18/1) và dự kiến khép lại tour diễn hoành tráng này bằng ba đêm diễn tại sân vận động Kai Tak (Hong Kong) vào ngày 24-26/1.

Việc IVE và BLACKPINK cùng trở lại trong một thời điểm hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc so găng đáng chú ý trên thị trường âm nhạc K-pop đầu năm, khi mỗi nhóm đều mang trong mình màu sắc, thế mạnh và tầm ảnh hưởng riêng.