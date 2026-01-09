Con trai gửi cảnh báo cho Beckham

Bức thư pháp lý

Ngày 8/1, The Sun tiết lộ Brooklyn Beckham đã gửi cho cha mẹ là David và Victoria Beckham một văn bản pháp lý, với nội dung cảnh báo họ chỉ được liên lạc với anh thông qua luật sư.

Đầu bếp sinh năm 1999 này cũng yêu cầu ông bà Becks không được “gắn thẻ” anh trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham cảnh báo cha mẹ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư. Ảnh: IG.

Theo tờ báo Anh, việc vi phạm nội dung bức thư pháp lý chính là lý do Brooklyn chặn cha mẹ mình trên các nền tảng trực tuyến.

Như đưa tin trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Victoria đã “thích” đoạn video hướng dẫn làm gà quay do con trai cả chia sẻ. Nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 không ngờ cử chỉ tưởng chừng bình thường và không đáng kể đó lại khiến Brooklyn nổi giận. Ngay sau đó, anh chặn cha mẹ và các em ruột trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, dư luận hiểu lầm vợ chồng Beckham bỏ theo dõi con trai, buộc cậu út Cruz phải lên tiếng đính chính: “Họ (bố mẹ tôi) thức dậy và phát hiện bị chặn… Tôi cũng vậy”.

Nguồn tin riêng của The Sun cho biết động thái “dứt tình” không phải bộc phát. Nó diễn ra sau nhiều tuần Brooklyn và vợ anh, Nicola Peltz, cảm thấy thất vọng vì tin rằng những yêu cầu hòa giải riêng tư của họ bị phớt lờ.

Giống như chồng mình, Nicola cũng chặn gia đình Beckham trên Instagram và các nền tảng khác.

Tuy vậy, họ không phải tất cả người thân từ phía Beckham đều bị chặn. Ông bà và những người khác vẫn thường xuyên bình luận trên các bài đăng của Brooklyn. Cựu nhiếp ảnh gia vui vẻ chấp nhận những tương tác đó.

“Thực sự công chúng không nắm được đầy đủ sự thật của câu chuyện đau lòng này và nghĩ rằng Brooklyn bướng bỉnh khi chặn cha mẹ mình. Thực tế là anh ấy đã gửi cho họ bức thư vào cuối mùa hè 2025, yêu cầu mọi trao đổi phải thông qua luật sư. Anh cũng muốn cố gắng hàn gắn một cách riêng tư chứ không phải công khai. Anh ấy cảm thấy cha mẹ tiếp tục phớt lờ mong muốn đó và vẫn nhắc đến anh trên mạng thay vì chủ động liên hệ riêng”, nguồn tin nói.

Về phía David và Victoria, họ chỉ đơn giản là cố gắng cho con trai cả biết cánh cửa luôn rộng mở và họ vẫn quan tâm đến anh.

“Sau bức thư này, họ không còn bất kỳ cách thức trực tiếp nào để liên lạc với con trai, vậy họ còn có thể làm gì? Tất nhiên, họ cảm thấy vô cùng bối rối và đau đớn trước diễn biến mới nhất này. Không hề có ác ý từ phía họ, chỉ là sự lo lắng. Nhưng rõ ràng, nếu có bất kỳ sự hòa giải nào, điều đó sẽ phải diễn ra ngoài ánh mắt tò mò của công chúng và hoàn toàn riêng tư. Đó là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng đáng tiếc là vẫn còn xa vời khi hiện tại họ chỉ đang liên lạc thông qua luật sư”, người trong cuộc tiết lộ thêm.

Vợ chồng Beckham không còn cách nào để liên hệ trực tiếp với con cả. Ảnh: IG.

Khủng hoảng tình thân

Vào tháng 12/2025, Brooklyn chặn toàn bộ gia đình ruột thịt trên mạng xã hội. Đây là động thái cho thấy mối quan hệ tình thân đã chạm đáy của sự tồi tệ.

Tuy nhiên, trước đó vài tháng, Romeo và Cruz từng chặn anh trai trên Instagram, trước khi bỏ chặn sau đó một thời gian.

Vì vậy, theo bạn bè của Brooklyn, đây mới chính là “hành động tuyên chiến đầu tiên trên mạng xã hội”.

Trong khi đó, David và Victoria đang được đại diện pháp lý bởi hãng luật Harbottle & Lewis – đội ngũ luật sư của Vua Charles với mức phí 800 bảng/giờ (1.074 USD).

Không rõ họ phản hồi bức thư ban đầu của con trai ra sao, nhưng có thể hiểu đó là lần liên lạc chính thức cuối cùng của hai bên.

“Cần nói rõ, đây là một yêu cầu thông qua luật sư, chứ không phải một lời đe dọa pháp lý trực tiếp. Nhưng dĩ nhiên, đây vẫn là động thái chưa từng có, cho thấy mọi thứ đã tệ đến mức nào”, nguồn tin lưu ý.

Vào khoảng thời gian lời cảnh báo được gửi, bạn bè cho biết gia đình Beckham đã mời Brooklyn tham dự lễ phong tước hiệp sĩ cho David vào tháng 11. Cựu danh thủ bóng đá cũng được cho là mời Nicola tham dự bữa tối buổi tối hôm đó.

Trong khi David chỉ đơn giản muốn gặp con trai vào ngày trọng đại của anh, Brooklyn lại tin rằng cha mẹ muốn “thao túng tâm lý” anh một lần nữa - mời anh đến sự kiện mang tính PR.

Mối quan hệ giữa ông bà Becks và con trai cả đang ở mức tồi tệ nhất. Ảnh: WireImage

Trái ngược với thái độ thù địch cha mẹ, Brooklyn vẫn giữ liên lạc với ông bà trong suốt sáu tháng qua.

Anh gọi điện và nhắn tin với cả hai bên ông bà - Tony và Jackie (cha mẹ Victoria), cùng Ted và Sandra (cha mẹ David). Anh cũng không quên gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến họ.

Bạn bè cho biết Brooklyn đang cố gắng xoay xở với tranh chấp gia đình theo cách tốt nhất có thể, nhưng điều đó không hề dễ dàng với bất kỳ ai. Trong giai đoạn khủng hoảng, anh xem Nicola là chỗ dựa tinh thần vững chắc tuyệt đối.

Đại diện của ông bà Becks và vợ chồng Brooklyn chưa bình luận gì về thông tin trên.