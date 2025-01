'Bông hồng lai' Việt đoạt Quả cầu vàng

Ali Wong giành chiến thắng với chương trình truyền hình Ali Wong: Single Lady do cô thực hiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp diễn viên mang về cúp Quả cầu vàng, sau ngôi vị "Nữ diễn viên chính phim series ngắn tập/phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc" năm ngoái với phim Beef (đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào).

Nhận giải, Ali tri ân vùng đất San Francisco nơi cô theo đuổi con đường trở thành một diễn viên hài độc thoại. "Tôi không thể đứng đây nếu không có nhiều thời gian luyện tập trên sân khấu ngày ấy", cô bày tỏ. Diễn viên cũng gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè, khán giả cổ vũ hành trình của cô.

Ali Wong trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2025.

Ali Wong sinh năm 1982, có cha là người gốc Hoa và mẹ là người Huế. Năm 2000, Ali đăng ký học ngành Nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học California, Los Angeles (UCLA). Năm cuối, cô quyết định đến Hà Nội du học. Ali mong muốn được học thêm tiếng Việt, kết nối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tìm hiểu quá khứ của mẹ và nguồn cội bản thân.

Bỏ qua kỳ vọng lấy bằng Tiến sĩ và đi theo con đường giảng dạy cha mẹ đặt ra, Ali dấn thân vào sự nghiệp hài kịch. Năm 2005, Ali Wong về Mỹ và bắt đầu thử sức với hài độc thoại. Cô nhanh chóng bị thu hút bởi tính tự kiểm soát của thể loại này. Mặt khác, là con út trong gia đình bốn anh chị em, Ali luôn khao khát được lắng nghe và hài độc thoại có thể giúp cô thỏa mãn mong muốn ấy.

Sau đó, diễn viên chuyển đến New York. Giống nhiều thanh niên khao khát cơ hội tại các thành phố lớn, Ali chật vật trong những ngày đôi mươi. Cô sống chung với 6 người khác trong một căn gác nhỏ, ăn đậu và gạo lứt mỗi ngày. Đôi khi dư dả hơn, diễn viên tự thưởng nửa con gà. Ali trau dồi giọng nói, phong cách trình diễn và cách truyền tải thông điệp qua các buổi hài độc thoại tại nhiều tụ điểm. Hàng ngày, cô làm việc từ 21h đến 2h sáng hôm sau. Có ngày, cô trình diễn đến 9 màn trong một đêm. Cô thể hiện sự nghiêm túc với nghề khi thử nghiệm tính hiệu quả của một câu đùa ít nhất 20 lần, trước khi đem đi trình diễn rộng rãi.

Năm 2014, ngay sau tiệc cưới của mình, diễn viên vội vàng chạy đến tụ điểm, lên sân khấu trong bộ váy cưới và khăn voan để trình diễn. Theo Ali, quãng thời gian dài nhất cô nghỉ hài độc thoại là 13 ngày hưởng tuần trăng mật tại Nhật Bản.

Ali Wong trong show 'Ali Wong: The Single Lady'.

Năm 2016, Netflix phát hành chương trình Baby Cobra của Ali Wong, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp hài độc thoại của nữ diễn viên sau hơn một thập kỷ xây dựng tên tuổi. Khán giả lập tức ấn tượng với hình ảnh một cô gái châu Á nhỏ bé, một mình điều khiển sân khấu và chọc cười người xem bằng những câu đùa tế nhị. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất là việc Ali bò trườn trên sân khấu với bụng bầu 7 tháng.

Vượt khuôn mẫu của một nữ diễn viên gốc Á, Ali Wong thoải mái đề cập đến những chủ đề tình dục, nữ quyền, tiêu chuẩn kép về định kiến giới trong các màn diễn độc thoại. Xuyên suốt hành trình chinh phục người xem, dấu ấn gia đình hiện lên mạnh mẽ. Không lạm bàn về chính trị như nhiều diễn viên khác, Ali gắn kết với khán giả bằng những câu chuyện chân thực trong quá trình làm con, làm vợ và làm mẹ.

Bên cạnh hài độc thoại, Ali Wong còn tạo dấu ấn trong nhiều lĩnh vực khác. Cô là biên kịch series Fresh Off the Boat, kể về cuộc sống của những gia đình châu Á nhập cư tại Mỹ. Năm 2019, nữ diễn viên sản xuất, viết kịch bản và đóng chính phim Always Be My Maybe, được xem là bản cách tân của tác phẩm điện ảnh kinh điển When Harry Met Sally... Trong series Beef, cô biến đổi hình ảnh, hóa thân nhân vật tâm lý phức tạp.

Năm 2023, Ali Wong vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí TIME, đánh dấu lần thứ hai cô nhận được vinh dự này. Quan sát sự nghiệp của nữ diễn viên từ những ngày lập nghiệp đến khi đạt đến thành công, người bạn diễn lâu năm Randall Park chia sẻ: "Ali làm tất cả vì gia đình, bạn bè, nghệ thuật và không bị chi phối bởi tiền bạc lẫn danh vọng. Khi đã cam kết điều gì, cô ấy sẽ dốc toàn bộ tâm huyết và thời gian cho nó". Suốt gần hai thập kỷ làm nghề, Ali Wong vẫn luôn giữ vững quan điểm như thế.