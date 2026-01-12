Dàn minh tinh khoe dáng trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2026

Jennifer Garner trở lại thảm đỏ Quả cầu vàng sau 13 năm vắng bóng. Cô diện chiếc váy đính sequin màu đen tỏa sáng khi đến thảm đỏ khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles, California.

Diễn viên Elle Fanning xuất hiện quyến rũ trong bộ đầm ren đính hoa. Elle được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai Rachel trong phim 'Sentimental Value'.

Selena Gomez khoe vai trần trong bộ đầm cúp ngực nhung đen sang trọng, được trang trí bằng lông vũ. Selena được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình hài với vai diễn trong 'Only Murders in the Building'.

Teyana Taylor - ngôi sao được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim 'One Battle After Another'.

Jennifer Lawrence táo bạo trong bộ đầm xuyên thấu.

Kate Hudson diện đầm lụa ánh bạc tôn đường cong. Cô là ngôi sao cạnh tranh hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim hài/ ca nhạc với vai diễn trong 'Song Sung Blue'.

Jenna Ortega gợi cảm trong chiếc váy cut-out táo bạo hai bên. Cô được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình khi tham gia phần hai 'Wednesday'.

Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra kiêu sa trong bộ váy xanh xếp tầng và trang sức kim cương.

Justine Lupe - ngôi sao của bộ phim Netflix 'Nobody Wants This' - diện đầm xuyên thấu của Giorgio Armani Privé.

Julia Roberts trở lại Quả cầu vàng, cạnh tranh hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim chính kịch với tác phẩm điện 'After the Hunt'.

Ariana Grande - ca sĩ được đề cử với vai Glinda trong phim 'Wicked: For Good' - xuất hiện trong chiếc váy bồng bềnh của Vivienne Westwood.

Jennifer Lopez khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi 56 trong chiếc váy voan xuyên thấu.

Người đẹp phim 'Gossip Girl' Leighton Meester.

Oona Chaplin - diễn viên đóng vai phản diện Varang trong 'Avatar 3'.

Li Jun Li - ngôi sao phim nhận 7 đề cử Quả cầu vàng 2026, 'Sinners'.

Ginnifer Goodwin - diễn viên lồng tiếng vai chính nữ cảnh sát thỏ Judy Hopps trong phim 'Zootopia 2'.