Biệt thự 1.000 m2 ở ngoại ô Hà Nội của nghệ sĩ Quang Tèo

Ngoài căn hộ 170 m2 ngay trung tâm, gia đình nghệ sĩ Quang Tèo có biệt thự sân vườn ở ngoại thành để nghỉ ngơi cuối tuần.

Cơ ngơi được anh xây dựng trong gần một năm và hoàn thiện vào cuối 2023. Những lúc vắng show, dịp lễ hay Tết, anh thường về đây tìm sự yên bình, tránh xa nhịp sống ồn ào nơi phố thị.

Quang Tèo cho biết anh mua mảnh đất này gần 20 năm trước với giá vài trăm triệu đồng. Khi sống trong thành phố, anh luôn ấp ủ mong muốn sau này về quê nghỉ hưu, có không gian rộng rãi để tập thể dục trong sân, ngắm cá bơi dưới hồ.

Vài năm trước, anh bắt tay xây nhà bằng khoản tích cóp sau hàng chục năm làm nghệ thuật.

Biệt thự của Quang Tèo gồm hai tầng, được thiết kế 'như một tòa lâu đài' với phong cách tân cổ điển châu Âu.

Hai bên lối đi, anh tạo điểm nhấn bằng các cây bonsai, hoa giấy, hoa nhài...

Quang Tèo xây một hồ cá trước biệt thự, gần đó là chòi nghỉ - nơi nghệ sĩ ngồi thưởng trà mỗi buổi sáng - chiều.

Anh cho biết khách đến thăm nhà thích chụp ảnh tại gốc hoa giấy sai bông và ngồi xích đu ngắm cảnh.

Bạn bè khen sân vườn của Quang Tèo như công viên vì xây dựng cầu kỳ, nhiều cây xanh, cây ăn trái, hoa... nhưng lúc nào cũng sạch sẽ.

Bên trong phòng khách, nghệ sĩ chọn nội thất gỗ kết hợp đèn chùm kiểu cổ điển, tạo không gian sang trọng và ấm cúng.

Một góc khác trong biệt thự là nơi Quang Tèo trưng bày các món đồ độc lạ, do anh sưu tập hoặc được khán giả tặng.

Chí Trung thăm biệt thự của Quang Tèo

Quang Tèo, tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp khoa Chèo, trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội). Nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp diễn chèo, sau chuyển sang Nhà hát Kịch nói Quân đội vào năm 1986.

Nghệ sĩ nổi tiếng nhất với lĩnh vực hài kịch, gắn liền những vai nông dân trên sân khấu, màn ảnh. Anh từng là "cặp bài trùng" với nghệ sĩ Giang Còi, tạo nên nhiều tiểu phẩm được khán giả yêu thích. Năm 2012, Quang Tèo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.