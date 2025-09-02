Biệt thự rộng 3.000 m2, sân thả đầy công, thỏ của vợ chồng Hoắc Tư Yến

Một tạp chí nội thất gần đây đăng ảnh ngôi nhà mới của cặp diễn viên Hoắc Tư Yến - Đỗ Giang tại ngoại ô Bắc Kinh. Họ chuyển đến biệt thự có diện tích gần 3.000 m2 và được thiết kế theo phong cách Marocco này vào năm 2023.

Trong nhà, đồ nội thất và đồ dùng đều là hàng cao cấp. Đồ da mềm mại được mua từ khắp nơi trên thế giới. Cây xanh được đặt ở mọi góc nhà, những chiếc ghế sofa nhiều hình dáng ở góc phòng khách mang màu xanh lá cây, kết hợp giữa vẻ hoài cổ như tranh sơn dầu với nét hiện đại.

Bếp và phòng trà là sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Hoắc Tư Yến luôn giữ gìn chúng rất sạch sẽ. 'Vị trí đặt từng vật dụng đều rất đặc biệt, bức bình phong bên phải phòng trà cũng mang một ý nghĩa rất lớn', cô mô tả.

Một góc phòng khách.

Phòng chứa đồ chứa các đồ trượt tuyết được họ thi thoảng sử dụng mỗi chuyến đi chơi. Hoắc Tư Yến nhiều năm nay không còn đóng phim, hai vợ chồng an nhàn tận hưởng cuộc sống. Thi thoảng, họ đi du lịch. Theo QQ, Hoắc Tư Yến sinh ra trong gia đình giàu có, giỏi đầu tư, có thương hiệu thời trang Teddy Family riêng. Ở tuổi 45, cô có cuộc sống hưu trí đáng mơ ước.

Ngày chuyển nhà trùng với kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô và Đỗ Giang, lại là năm Mão, nên họ đã trồng một cây thông hình thỏ lớn trước cửa nhà. Hiện tại, cây đã phát triển tốt hơn và cần được cắt tỉa thường xuyên.

Sân và vườn nhà 'như một sở thú mini' với chó và thỏ, công.

Hoắc Tư Yến trồng nhiều cẩm tú cầu trong vườn. Khu vườn còn là nơi cô hay bày tiệc, mời bạn bè dự.

Một góc trong biệt thự của ngôi sao 'Thất tiên nữ'. Hoắc Tư Yến là diễn viên, cô được biết đến với nhiều phim như 'Cửu Cửu Quy Nhất', 'Phi Thường Tình Võng', 'Bảy Nàng Tiên', 'Mai Khôi Giang Hồ'... Chồng cô là Đỗ Giang, kém cô 4 tuổi, cũng hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sự nghiệp của anh những năm gần đây tốt hơn dưới sự hỗ trợ của bà xã.