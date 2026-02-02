NSND Công Lý bị vợ trẻ 'dìm hàng', hoa hậu Lương Thùy Linh lưng trần gợi cảm

Tin sao Việt 2/2: NSND Công Lý khiến fan bật cười vì biểu cảm nhắm mắt khi chụp ảnh. Chị Ngọc Hà - vợ nghệ sĩ tếu táo chia sẻ: "Bạn đừng ngủ khi người khác đang chụp ảnh là có thật".

"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai cùng chồng đại gia tham gia lễ hội Tết Việt vừa khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM.

Diễn viên Minh Thư "Gái nhảy" bày tiệc thịnh soạn chiêu đãi bạn thân đến chơi.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ ảnh chăm tượng "Mai Vàng", mong năm sau sẽ đạt thêm nhiều thành tích.

Ca sĩ Ngọc Ánh tranh thủ chụp bộ ảnh Tết kỷ niệm.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân mặc áo ấm, choàng khăn khi ra Hà Nội diễn show.

Nghệ sĩ Trung Ruồi, NSƯT Quang Thắng miệt mài quay phim cho kịp tiến độ.

Hội bạn thân gồm: Diệu Nhi, Chi Pu, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Hậu Hoàng đến cổ vũ Hòa Minzy.

NSƯT Kim Tuyến thích ngắm nhìn cuộc sống giữa những ngày tất bật cuối năm.

Diễn viên Nhật Kim Anh tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái.

Diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ khoảnh khắc ngẫu hứng khi đang quay phim ở Đà Lạt.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy khoe lưng trần gợi cảm.