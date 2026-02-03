Vợ trẻ 'nhiều lần muốn ly hôn Kanye West'

Theo People, nguyên nhân chính đến từ tình trạng sức khỏe tâm thần bất ổn kéo dài của Kanye West, khiến mối quan hệ tình cảm liên tục rơi vào căng thẳng.

Kanye West và vợ, Bianca Censori. Ảnh: Backgrid

"Kanye đã mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn suốt nhiều năm. Khi tinh thần không ổn định, anh ấy thường tạo ra rất nhiều drama, để lại những hậu quả lâu dài", một nguồn tin cho biết. "Khi dần ổn định trở lại, anh ấy nhận thức rất rõ những tổn hại mà mình đã gây ra cho gia đình, bạn bè và chính bản thân".

Nguồn tin cho biết thêm, mỗi lần Kanye West tỉnh táo hơn về mặt tinh thần, anh lại rơi vào trạng thái hối hận sâu sắc, tội lỗi và tự trách, khiến việc duy trì sự cân bằng cảm xúc trở nên khó khăn. "Đến lúc anh ấy cảm thấy rõ ràng hơn thì những hệ lụy đã quá lớn".

Tình hình chỉ bắt đầu cải thiện sau khi Kanye West quyết định tìm đến điều trị chuyên sâu tại một cơ sở phục hồi chức năng ở Thụy Sĩ để giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Kanye West và vợ tại Los Angeles hôm 23/1. Ảnh: Backgrid

Kanye West và kiến trúc sư Bianca Censori kết hôn vào tháng 12/2022, một tháng sau khi rapper hoàn tất ly hôn với Kim Kardashian. Vợ chồng Kanye vướng tin đồn hôn nhân trục trặc vào đầu năm ngoái, sau khi rapper đưa ra nhiều phát ngôn phân biệt chủng tộc, coi thường phụ nữ và bài Do Thái. Trong ca khúc Bianca phát hành hồi tháng 4, rapper thú nhận vợ từng bỏ đi vì hoảng loạn trước những bài đăng quá khích của anh trên X.

Đầu tuần này, Kanye West thừa nhận những sai lầm trong quá khứ. Trong bài viết đăng trên Wall Street Journal, Kanye công khai xin lỗi về loạt phát ngôn gây tranh cãi trong những năm gần đây. Nam rapper cho biết những hành vi đó xảy ra trong giai đoạn rối loạn lưỡng cực và trầm cảm nghiêm trọng.

Nam rapper thừa nhận những cơn bộc phát cảm xúc đã vượt quá giới hạn. "Tôi nhìn lại những rắc rối từ giai đoạn đó và nhận ra đây không phải là con người thật của mình", anh nói, đồng thời khẳng định mong muốn đứng "về phía tình yêu và sự tích cực".

Kanye West tiết lộ anh đã tìm đến một trung tâm phục hồi chức năng tại Thụy Sĩ sau khi vợ nhận ra anh đang trải qua một "giai đoạn trầm cảm nặng" do thay đổi thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair sau đó, West bác bỏ cáo buộc cho rằng bức thư xin lỗi chỉ nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh. Anh khẳng định động lực xuất phát từ sự hối hận chân thành và cảm giác nặng nề kéo dài.