Nghệ sĩ chia tay Táo Quân

Thông tin Tết Nguyên đán 2026 không có Gặp nhau cuối năm - Táo Quân khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Dàn nghệ sĩ gắn bó với chương trình cũng không tránh khỏi sự hụt hẫng. Chia sẻ với PV Tiền Phong , diễn viên Lưu Mạnh Dũng - người nhiều năm được giao vai Thiên Lôi - cho biết cảm xúc của anh lẫn lộn khi biết tin Táo Quân tạm nghỉ sau 22 năm lên sóng.

Nam diễn viên chia sẻ: " Gặp nhau cuối năm giống một bức tranh với bộ khung quen thuộc, bức tranh ấy đã tồn tại nhiều năm, đã đẹp sẵn rồi. Những câu chuyện trong Gặp nhau cuối năm đều mang tính thời sự, bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhờ chương trình, tôi được đứng chung sân khấu với những người anh, người chị, cho tôi có những bài học quý giá trong nghề. Tôi trân trọng những giây phút đó vô cùng".

Táo Quân ngừng phát sóng và nhường chỗ cho chương trình mới vào đêm giao thừa.

Trong dàn nghệ sĩ đồng hành với Táo Quân từ ngày đầu, NSND Công Lý có vai diễn gần như khó có thể thay thể. Sau khi nam nghệ sĩ tạm nghỉ vì lý do sức khỏe, những diễn viên trẻ đảm nhận vai Bắc Đẩu chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - nói với PV Tiền Phong : " Táo Quân là nơi anh Công Lý dành tâm huyết, đam mê và cả tuổi trẻ. Những năm không có Táo Quân hoặc không thể tham gia chương trình, NSND Công Lý đều cảm thấy tiếc nuối. Nếu một ngày nào đó Táo Quân trở lại, chắc chắn đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, việc anh Lý có tham gia hay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng sức khỏe và sự cho phép của bác sĩ", chị Ngọc Hà nói.

Khó ai thay thế NSND Công Lý ở Táo Quân.

Nghệ sĩ Vân Dung cũng như nhiều đồng nghiệp khác, luôn dành tình cảm đặc biệt cho chương trình đã có tuổi đời 22 năm. Nữ nghệ sĩ cho rằng thông báo tạm dừng Táo Quân không phải là dấu chấm hết của chương trình. Đây có thể chỉ là quãng nghỉ tạm thời, giống như việc chương trình nghỉ phát sóng năm 2020, sau đó trở lại năm 2021.

Diễn viên Vân Dung mong khán giả đón nhận những chương trình thay thế Táo Quân với tâm thế cởi mở, tích cực.

Theo thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam (VTV), chương trình thế sóng Táo Quân trong đêm giao thừa là Quảng trường mùa xuân , có format hiện đại, trẻ trung. Đây là không gian nghệ thuật kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị, có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng. Quảng trường mùa xuân do MC Đinh Tiến Dũng viết kịch bản.

Táo Quân từ đỉnh cao đến tranh cãi

Táo Quân là chương trình nổi tiếng của VTV, lên sóng lần đầu năm 2003. Đạo diễn Khải Hưng là người có công khai sinh ra chương trình. Khi còn công tác tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam, đạo diễn nhìn thấy băng rôn giới thiệu một chương trình hài có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nam - Bắc. Ông nảy ra ý tưởng làm một chương trình hài dài hơi, phát sóng vào các dịp cuối tuần.

Sau đó, Gặp nhau cuối tuần ra đời, trở thành món ăn tinh thần được nhiều người chờ đón vào các ngày nghỉ. Tiếp nối thành công, ê-kíp nghĩ ra ý tưởng thực hiện tiểu phẩm tổng kết dịp cuối năm. Năm đầu tiên, Gặp nhau cuối năm có thời lượng ngắn, càng về sau càng được đầu tư về quy mô, nhân sự.

Chương trình là món ăn tinh thần với nhiều thế hệ khán giả.

Nhiều năm liền, Táo Quân là chương trình được chờ đợi nhất của VTV. Những bài hát của Táo Quân được khán giả nhiều thế hệ thuộc lòng như Lụt từ ngã tư đường phố, Hoang mang style. Loạt câu thoại của các Táo cũng viral trên mạng xã hội như: "Trên thoáng dưới nhanh, tham mưu trung thành, ăn chia sòng phẳng", "Chọn người tài chứ đừng chọn người nhà", "Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ", "Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tờ A4 đời đời ấm no", "Nghèo bền vững, tham nhũng giữ ở mức độ rất ổn định".

Với sức hút vốn có, chương trình luôn có giá quảng cáo cao ngất ngưởng. Với 10 giây quảng cáo trong Táo Quân năm 2024 và 2025 doanh nghiệp phải trả hơn 320 triệu đồng. Doanh thu quảng cáo của Táo Quân luôn đạt mức gần 30 tỷ đồng trong những năm gần đây. Năm 2021 chương trình thu về 27 tỷ đồng quảng cáo, năm 2023 thu 28 tỷ đồng.

Năm 2022, bảng giá quảng cáo ở Táo Quân cao kỷ lục. Doanh nghiệp phải trả 650 triệu đồng cho quảng cáo dài 30 giây.

Vài năm trở lại đây, kịch bản Táo Quân vấp nhiều tranh cãi. Nhà sản xuất đứng trước áp lực năm sau phải làm hay hơn năm trước, nhưng nhân sự và format không có nhiều thay đổi.

Táo Quân 2024 thay nhiều diễn viên mới.

Năm 2024, lần đầu trong 20 năm lên sóng, Táo Quân nói lời chia tay với dàn diễn viên quen thuộc như NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung cùng nghệ sĩ Quang Thắng, Vân Dung. Cuộc chuyển giao thế hệ gây sốc. Trọng trách đặt lên vai các diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam, Việt Bắc, Lưu Mạnh Dũng. Dù có nhiều nỗ lực đổi mới nhưng không đủ sức thay thế dàn diễn viên cũ.

Sự tạm dừng với Táo Quân ở thời điểm này được đánh giá phù hợp, khi chương trình đã đi qua thời đỉnh cao và dần mất sức hút với công chúng.