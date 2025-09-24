Dán ảnh Tạ Đình Phong để 'chống bão' Ragasa

Ảnh Tạ Đình Phong được dán để chống bão. Ảnh: Sina

Nhiều người giải thích cách làm này xuất phát từ tên gọi "Đình Phong" - có nghĩa là "ngừng gió". Hình ảnh tài tử 44 tuổi xuất hiện khắp nơi với các chú thích dí dỏm. Một tài khoản trên Weibo viết: "Lần này chắc phải nhờ đến anh ấy rồi - Tạ Đình Phong".

Trên Threads, tài khoản xxpplljooeaee đăng ảnh Tạ Đình Phong dán ở cửa nhà kèm chú thích: "Bão sắp đến rồi, mọi người nhớ giữ Tạ Đình Phong ở gần nhà nhé".

Trên nền tảng X, tài khoản Inforkynder viết: "Siêu bão Ragasa sắp đổ bộ, bạn đã sẵn sàng chưa?" và đính kèm hình nam diễn viên.

Ảnh Tạ Đình Phong được dán cẩn thận để giảm nguy cơ vỡ kính. Ảnh: Sina

Trên thực tế, đây chỉ là hoạt động vui mang tính giải trí của cư dân mạng. Người dân ở vùng bão vẫn áp dụng các biện pháp an toàn truyền thống như dùng băng dính dán hình chữ "米" để giảm nguy cơ kính vỡ.

Đây không phải lần đầu "bùa Tạ Đình Phong" được sử dụng chống bão. Năm 2018, khi siêu bão Mangkhut càn quét Hong Kong gây thiệt hại khoảng 4,6 tỷ đôla, cộng đồng mạng cũng từng lan truyền cách làm tương tự.

Siêu bão Ragasa được dự báo sẽ gây ra thảm họa tương tự Mangkhut. Do ảnh hưởng bão đã làm vỡ hồ chứa nước ở phía đông đảo Đài Loan chiều 23/9, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích.