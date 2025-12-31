Tối 30/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần nữa lên tiếng quanh bài đăng tuyển trợ lý không lương gây tranh cãi. Nam đạo diễn quyết định cài đặt hiển thị bài đăng ở chế độ riêng tư vì số lượng hồ sơ ứng tuyển quá nhiều, vượt kỳ vọng. Anh cũng khuyên các ứng viên là sinh viên nên ưu tiên việc học ở trường, chỉ đi làm thêm vào mùa hè.

"Tôi bất ngờ vì câu chuyện trở nên đi xa hơn tôi nghĩ, cũng không ngờ tài khoản Facebook có nhiều người quan tâm đến vậy. Hồi đó tuyển trợ lý cá nhân có lương, chưa tới 20 hồ sơ gửi về. Lần này nhiều người chia sẻ và tranh luận quá nên có lẽ nhiều bạn thấy hơn, hồ sơ mới mấy ngày hơn trăm, mỗi ngày vẫn có bạn gửi hồ sơ", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tìm trợ lý tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống thông tin phục vụ các buổi làm việc.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết nhiều người bênh vực anh trên trang cá nhân, nhưng lại phải chịu bình luận công kích. "Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Tôi quen rồi, nhưng rất ngại khi phiền người khác. Đó là lý do tôi có đọc các bài mang tinh thần tích cực mà không chia sẻ lại về trang cá nhân", anh nói.

Phía dưới bài đăng, nhiều người ủng hộ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cho rằng bài đăng tuyển trợ lý không đáng phải nhận chỉ trích. Hôm 26/12, đạo diễn thông báo tìm trợ lý nhưng không có lương, quyền lợi đổi lại là tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn và làm việc cùng những nhà sáng tạo, nhà sản xuất, nhà đầu tư hàng đầu trong ngành.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi vì làm phiền những người bênh vực anh.

Vị trí trợ lý có nhiệm vụ tìm kiếm, tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống thông tin phục vụ các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo, nhà sản xuất. Ứng viên được yêu cầu dưới 30 tuổi, xác định theo đuổi điện ảnh như nghề nghiệp lâu dài, thuộc các chuyên ngành phim, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật và ưu tiên người có khả năng về AI.

Bài đăng tạo nên cuộc tranh luận gay gắt, nhiều người nổi tiếng cũng nêu quan điểm về công việc không lương trong ngành giải trí. Một số lo ngại tình trạng bóc lột sức lao động. Luồng ý kiến khác bênh vực đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vì cho rằng cơ hội "thực chiến" rất quan trọng trong nghệ thuật.

MC Đan Lê, quay phim Bảo Hân, siêu mẫu Hà Anh, đạo diễn Trần Thanh Huy đứng về phía đạo diễn Đất rừng phương Nam.