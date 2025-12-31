Con trai Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng bỏ nghề diễn làm giám đốc vì cha quá nghiêm khắc

Con trai cả của Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng từng đóng nhiều phim khi con nhỏ

Hoàng Dương và Hoàng Duy – hai con trai của Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng – mới đây đã lên tiếng chia sẻ để làm rõ những thắc mắc của khán giả xoay quanh việc “ai là ai” trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Hoàng Dương, việc nhiều người nhầm lẫn giữa anh và anh trai Hoàng Duy xuất phát từ việc cả hai có ngoại hình khá giống nhau, trong khi Hoàng Duy từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình từ những năm 1999–2000.

NSND Hoàng Dũng, Hoàng Dương và Hoàng Duy. Ảnh: FBNV

Trong một đoạn trò chuyện, Hoàng Duy tự giới thiệu là anh ruột của Hoàng Dương và cho biết cả hai đều là con của Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng (tên đầy đủ là Vũ Hoàng Dũng). Anh kể lại, thời còn nhỏ, do bố làm nghề diễn viên nên anh thường theo chân bố tới phim trường. Có những vai trẻ con rất nhỏ, thậm chí chỉ là ngồi khóc trong một cảnh quay, khi đoàn phim không tìm được diễn viên nhí phù hợp thì Hoàng Duy được gọi vào thế vai. Vì vậy, dù không theo nghiệp diễn chuyên nghiệp, số lượng phim anh từng tham gia thậm chí còn nhiều hơn em trai Hoàng Dương.

Gia đình NSND Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng quá nghiêm khắc khiến Hoàng Duy bỏ nghề diễn làm ... giám đốc

Nhắc về Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng trong công việc, cả hai anh em đều chung một nhận định: nam nghệ sĩ là người làm nghề cực kỳ nghiêm túc và kỷ luật. Từ khi còn nhỏ, Hoàng Dương và Hoàng Duy đã quen với hình ảnh người cha miệt mài tập thoại, nghiền ngẫm kịch bản, chuẩn bị cho vai diễn ngay cả ở nhà. Trên phim trường, ông thậm chí quát mắng con mình nếu không tập trung làm ảnh hưởng đến mọi người. Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng luôn yêu cầu cao về sự tập trung và kỷ luật, bởi theo ông, bất kỳ sự lơ là nào cũng có thể ảnh hưởng đến cả ê-kíp.

Hoàng Duy chia sẻ, dù ngoài đời là người cha chiều con vô điều kiện, nhưng khi bước vào công việc, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng lại nghiêm khắc đến mức khiến các con vừa nể vừa sợ. Chính sự nghiêm khắc ấy cũng là một trong những lý do khiến Hoàng Duy cảm thấy ngại và dần rẽ sang hướng khác, không theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài. Sau này, dù vẫn có lời mời đóng phim, anh chủ động từ chối để tập trung cho lĩnh vực riêng.

NSND Hoàng Dũng trong ngày cưới Hoàng Duy. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hoàng Duy cho biết anh đã chuyển sang kinh doanh và đang là giám đốc một trung tâm huấn luyện võ thuật tổng hợp. Anh mong muốn xây dựng nơi đây thành không gian rèn luyện thể chất, tự vệ và nâng cao sức khỏe cho những người có nhu cầu, thay vì tiếp tục xuất hiện trước ống kính như thời thơ ấu.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội (2007-2017). Ông đã tạo dựng tên tuổi mình với hàng loạt vai diễn để đời trên sân khấu Kịch Hà Nội như: Hà Nội đêm trở gió, Ăn mày dĩ vãng, Ảo vọng, Mùa hoa sữa, Lời nguyền kẻ mơ, Tháp đoạn hồn, Tiếng đàn vùng Mê Thảo...

NSND Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV

Riêng vở diễn Tôi và chúng ta của tác giả Lưu Quang Vũ và vở diễn Cát bụi của tác giả Triệu Huấn đã đưa không chỉ tên tuổi của Hoàng Dũng mà cả tập thể Nhà hát Kịch Hà Nội lên một tầm cao mới, nhận nhiều huy chương vàng, bạc và hàng ngàn đêm diễn từ Nam ra Bắc.

Từ năm 1978 cho đến khi nghỉ hưu, Nghệ sĩ Nhân Hoàng Dũng đã có gần 40 năm gắn bó và cống hiến cho nền Sân khấu Kịch nói tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng đột ngột qua đời đầu năm 2021 đúng vào mùng 3 Tết Nguyên đán sau thời gian điều trị ung thư. Trước đó, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng đang quay dở phim Trở về giữa yêu thương thì phát hiện ung thư, nhưng bệnh đã trở nặng, di căn vào cột sống. Ông đột ngột ra đi giữa những ngày xuân Tân Sửu còn chưa qua.