Tóc Tiên dập tắt tin ly hôn

Dịp đầu năm, Tóc Tiên có màn biểu diễn bùng nổ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Tóc Tiên được khen vóc dáng săn chắc, trình diễn thu hút, khuấy động không khí đón năm mới trước hàng nghìn khán giả.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Touliver xuất hiện cạnh Tóc Tiên. Thành viên SpaceSpeakers được khán giả cho là đón tin vui dịp đầu năm mới. Hình ảnh nam nghệ sĩ đứng quay vợ biểu diễn, sau đó cùng đi vào hậu trường được cho là đập tan tin đồn "đường ai nấy đi", hôn nhân gặp trục trặc.

Trường Giang đăng khoảnh khắc mừng năm mới cạnh Nhã Phương. Nam nghệ sĩ cho rằng điều lớn nhất anh đạt được không phải hào quang sân khấu, mà là sự ấm áp từ gia đình. Vợ chồng nam diễn viên chuẩn bị đón con đầu lòng giữa tháng 1. "Cả nhà đang sống trong bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ, nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, cái nắm tay thật chặt của người bạn đời và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương", nam diễn viên chia sẻ.

Khánh Thy đăng ảnh đón năm mới cùng Phan Hiển và ba con, cùng caption: "Gia đình BaNiSa xin chào năm mới 2026".

Trần Bảo Sơn đăng ảnh đón năm 2026 cùng con gái Devon. "Chúc năm mới an lành, thành công và hạnh phúc", nam diễn viên chia sẻ.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân đón năm mới tại nhà hàng sang trọng phong cách châu Á ở TPHCM. Huy Trần chia sẻ đây là món quà tặng cho "mẹ bỉm sữa" xinh nhất thế giới.

Đạt G đưa vợ và các con du lịch dịp đầu năm mới. "Mong 2026 là năm dịu dàng với gia đình nhỏ", Cindy Lư viết trên trang cá nhân.

Gia đình Kha Ly và Thanh Duy tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài bốn ngày ở Đà Lạt - Lâm Đồng.

Diễn viên Puka đăng ảnh vui nhộn cùng Gin Tuấn Kiệt để đón năm mới. "Cảm ơn năm qua thật nhiều cố gắng, những điều tốt đẹp đã đến với chúng ta. Chuẩn bị tinh thần tích cực, yêu thương chào đón năm mới", Puka chia sẻ.

Gia đình Lê Phương tận hưởng khoảnh khắc đón năm mới ở Đà Lạt - Lâm Đồng. Nữ diễn viên chúc khán giả, đồng nghiệp nhiều phúc lộc, may mắn và bình an trong năm mới.

Dịp đầu năm mới, JustaTee đăng ảnh gia đình bốn thành viên. Nhà sản xuất âm nhạc được khán giả, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng với khoảnh khắc Trâm Anh khoe bụng bầu lớn, chuẩn bị đón thành viên thứ 5.

Rhymastic cũng chia sẻ khoảnh khắc vợ anh đang mang thai con thứ hai. "2020 là năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất”, thành viên SpaceSpeakers chia sẻ.