NSƯT Kiều Anh được khen trẻ trung sau giảm 3 kg

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu phim truyền hình "Gia đình trái dấu", NSƯT Kiều Anh được nhiều người khen mảnh mai, trẻ trung so với tuổi 44.

Nữ diễn viên cho biết cô giảm xuống còn 52 kg với chiều cao 1,64 m và vòng eo 62 cm để trông thanh thoát hơn khi vào vai một diễn viên múa ở tuổi trung niên. Trong phim, Kiều Anh vào vai bà Ánh - một người phụ nữ đam mê nhảy múa, được chồng yêu chiều, đến tuổi trung niên vẫn được đối xử như em bé. Đến khi chồng bị cho thôi việc, gia đình gặp biến cố, cô mới đi làm và học làm người trưởng thành.

Giảm cân thành công giúp Kiều Anh tự tin hơn khi diện trang phục bó sát, tôn vòng eo thon thả.

Quỳnh Trang, diễn viên đóng vai con gái của Kiều Anh trong phim, nhận xét nghệ sĩ càng đóng phim càng gầy và trẻ. Cô ngưỡng mộ nhan sắc và vóc dáng của đàn chị.

Ở đời thường, Kiều Anh yêu thích phong cách năng động, trẻ trung. Cô phối quần short da bóng với áo cardigan và boot cao cổ trong một lần dạo phố cùng bạn bè.

Kiều Anh cho biết cô duy trì tập yoga nhiều năm nay để giữ cho cơ thể dẻo dai, ít mỡ thừa.

Từ khi vào phim "Gia đình trái dấu", cô tích cực tập múa để phục vụ vai diễn, từ đó đẩy nhanh quá trình giảm mỡ.

Bên cạnh luyện tập, Kiều Anh còn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, ít tinh bột và chất béo để giữ dáng.

Cô cũng chú trọng việc dưỡng da, tập yoga kết hợp thiền thường xuyên trong thời gian dài để duy trì sự tươi trẻ và cân bằng trong tâm hồn

Kiều Anh sinh năm 1981, là nghệ sĩ múa trước khi được đông đảo khán giả biết tới khi đóng phim Phía trước là bầu trời năm 2001. Sau đó, cô tập trung vào công việc ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đến năm 2012 mới tích cực trở lại đóng phim và ghi dấu với vai diễn trong các phim: Những công dân gương mẫu, Hai phía chân trời, Tình khúc bạch dương, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình... Năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ở tuổi 44, Kiều Anh thấy hạnh phúc với cuộc sống làm mẹ đơn thân bên cậu con trai 12 tuổi. Cô chưa có ý định kết hôn và mong mỏi gặp được người đàn ông yêu thương, chiều chuộng mình như mối tình đầu năm 18 tuổi.