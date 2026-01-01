Tiến sĩ Thế Hùng: GĐSX "Về đây bốn cánh chim trời" lừa thầy, lừa cả bạn thầy bằng sao kê giả?

Tiến sĩ Thế Hùng nói về show "Về đây bốn cánh chim trời": "Tôi xin lỗi vì xấu hổ với Trần Tiến"

Sáng 31/12, Tiến sĩ mỹ học, nhà thơ Thế Hùng chia sẻ rằng ông vô cùng đau xót khi về việc bà Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc sản xuất chương trình Về đây bốn cánh chim trời) có hành vi lừa đảo, không chỉ với nghệ sĩ Trần Tiến mà còn với chính ông, người thầy cũ của bà.

Tiến sĩ Thế Hùng cho biết khoảng thời gian trước đó, ông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Nguyễn Thị Thu Hà – học trò cũ của ông, từng là sinh viên ngành Quản lý Xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội). Trong cuộc trao đổi, bà Hà cho biết đang tham gia công tác sản xuất chương trình và mời nhạc sĩ Trần Tiến (người bạn thân của Tiến sĩ Thế Hùng) tham dự sự kiện.

Tiến sĩ, nhà thơ, họa sĩ Thế Hùng và nhạc sĩ Trần Tiến là những người bạn thân thiết. (Ảnh: FBNV)

Tiến sĩ Thế Hùng thổ lộ ông đã chúc mừng học trò cũ, đồng thời nhắc nhở rằng với tư cách người từng được đào tạo về mỹ học, cần giữ gìn chuẩn mực trong cách sống và cách làm nghề. Ông nhấn mạnh việc tôn trọng nghệ sĩ, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với nhạc sĩ Trần Tiến.

Dù đang trong tình trạng sức khỏe yếu sau sau 30 tia xạ trị ung thư và 3 lần đại phẫu, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn mong muốn tham gia chương trình với tinh thần hiến dâng nghệ thuật, không đặt nặng vấn đề thù lao.

"Đêm 26/12, mặc dù bầu show chưa chuyển xu nào theo hợp đồng, nhưng vì khao khát được hiến dâng tác phẩm và tiếng hát của mình cho những người yêu Trần Tiến, vợ chồng Trần Tiến đã tự mua vé bay ra Hà Nội" - Tiến sĩ Thế Hùng viết.

Tuy nhiên, mọi cam kết tài chính theo hợp đồng đều không được phía giám đốc sản xuất thực hiện. Tiến sĩ Thế Hùng cho biết, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã nhiều lần hứa hẹn với ông về việc chuyển tiền cho nhạc sĩ Trần Tiến, thậm chí gửi hình ảnh sao kê chuyển khoản qua mạng xã hội, nhưng sau đó ông nhận ra bà dùng ứng dụng photoshop. Trên thực tế, không có bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán cho nhạc sĩ Trần Tiến.

Giám đốc sản xuất chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hủy show diễn khi khán giả đã tề tựu đông đủ. (Ảnh: FBTV)

Tiến sĩ Thế Hùng khẳng định ông cảm thấy bị tổn thương sâu sắc không chỉ vì tình bạn hơn nửa thế kỷ với nhạc sĩ Trần Tiến, mà còn bởi người gây ra sự việc lại chính là học trò cũ của mình – từng được ông trực tiếp giảng dạy tại trường đại học. Ông cho rằng hành vi này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, uy tín của khoa chuyên môn cũng như hình ảnh của một ngôi trường đại học danh tiếng.

“Tôi đã khóc. Đó không chỉ là sự thất hứa về tiền bạc, mà là sự đổ vỡ của niềm tin, của đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với nghệ sĩ”, Tiến sĩ Thế Hùng nhấn mạnh, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai tới nhạc sĩ Trần Tiến vì đã không thể bảo vệ bạn mình khỏi một cuộc hẹn nghệ thuật dang dở.

Chia sẻ thêm với Dân Việt, Tiến sĩ, nhà thơ Thế Hùng cho rằng việc khởi tố bà Nguyễn Thị Thu Hà là "đúng người, đúng tội". Tuy luôn trân trọng những người làm nghệ thuật, ông khẳng định cần "mạnh tay" với những nhà tổ chức thiếu uy tín, không tôn trọng nghệ sĩ và khán giả, gây ra loạt hậu quả nghiêm trọng sau đó.

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979; HKTT: Xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.Theo điều tra của cơ quan chức năng, đơn vị sản xuất không đủ điều kiện tổ chức nhưng vẫn bán vé, thu tiền của khán giả rồi thông báo hủy vào phút chót.