Giám đốc Âm nhạc Vũ Quang Trung trong show “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy đột ngột khiến dư luận dậy sóng là ai?

Vụ việc đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” do Công ty TNHH Ngọc Việt Education (bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc) tổ chức bị hủy đột ngột vào phút chót hôm 28/12 khiến gần 3.000 khán giả đã bỏ tiền mua vé bức xúc và dậy sóng dư luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giam bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc công ty Ngọc Việt về tội lừa đảo theo điều 174 Bộ luật hình sự.

Vũ Quang Trung trên poster giới thiệu đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” do Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, bên cạnh cái tên được nhắc đến nhiều nhất là “Công ty Ngọc Việt” và “Nguyễn Thị Thu Hà” thì người được nhắc đến nhiều không kém là Vũ Quang Trung – người đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”.

Vậy Giám đốc Âm nhạc Vũ Quang Trung là ai?

Theo tìm hiểu, nhạc sĩ Vũ Quang Trung sinh ngày 18/12/1969 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Bố là nhạc sĩ Vũ Thanh, mẹ là ca sĩ Phương Nhung, đều là cán bộ âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Vũ Quang Trung bắt đầu học đàn piano rất sớm. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tốt nghiệp Sáng tác bậc Đại học vào năm 1994. Anh là một trong những thành viên sáng lập ra Ban nhạc "Hoa sữa" với các thành viên như: nhạc sĩ Ngọc Châu, Đức Trịnh, Lương Minh, từng đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung hiện hoạt động chủ yếu tại Los Angeles (Mỹ) và Sydney (Australia). Ảnh: FBNV

Theo nhiều đồng nghiệp, Vũ Quang Trung là một trong những người đầu tiên thay đổi chương trình giảng dạy và đưa hệ thống nhạc mới như: Pop, Jazz vào chương trình đào tạo cho sinh viên lúc đó tiếp cận thực tế, áp dụng lý thuyết và thực hành.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung từng sáng tác hơn 40 ca khúc, trong đó có Khi anh yêu em (1997), Mùa thu đã qua (1998), Đôi mắt (1990), Giọt mưa xuân (1992), Lời cuối tình yêu (1996)... Anh cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà và Bằng Kiều.

Từ năm 2000, Vũ Quang Trung đi du học ở Úc, đến năm 2012 thì về nước tham gia một số hoạt động âm nhạc. Sau này, anh trở lại Mỹ mở trường dạy nhạc dành cho con em người Việt tại California.

“Làm nhạc ở hải ngoại tuy không được rộn ràng như ở Việt Nam vì một thị trường dành cho hơn 90 triệu dân dĩ nhiên sẽ khác so với hơn 9 triệu người, nên đôi khi tôi cũng cảm thấy thèm được chạy tới chạy lui, “bận điên lên được” như hồi còn ở nhà. Nhưng bù lại, ở đây tôi lại có được một nhịp sống dễ thở, được thoải mái làm những điều mình thích mà không vướng cơ chế này cơ chế nọ...”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung từng chia sẻ.

Ngoài sáng tác, Vũ Quang Trung còn tham gia hòa âm, phối khí, chỉ huy dàn nhạc và cộng tác với nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Hiện ông hoạt động chủ yếu tại Los Angeles (Mỹ) và Sydney (Australia) với vai trò giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất.

Vũ Quang Trung từng làm Giám đốc Âm nhạc những đêm nhạc nào?

Năm 2012, Vũ Quang Trung được mời về Việt Nam, đồng làm Giám đốc âm nhạc cùng nhạc sĩ Hoài Sa trong “Bằng Kiều Live concert”. Đây là đêm nhạc đánh dấu việc Bằng Kiều đã được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam sau 10 năm sống tại Mỹ. Hai concert diễn ra tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TP.HCM) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Vũ Quang Trung từng làm Giám đốc Âm nhạc của khá nhiều chương trình tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Năm 2015, Vũ Quang Trung lại thực hiện album “Tình ca qua thế kỷ 2” cùng ca sĩ Trần Thu Hà.

Năm 2019, anh tổ chức riêng đêm nhạc “Vũ Quang Trung - Mơ về anh" kỷ niệm 30 năm sáng tác với sự tham gia của những người bạn nghệ sĩ đình đám: diva Hà Trần, Bằng Kiều, Quang Dũng, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyệt Anh, MC Lý Khánh Quỳnh...

Năm 2020, Vũ Quang Trung lại tiếp tục đảm nhận phần hoà âm phối khí cho đĩa than "Nỗi niềm" của ca sĩ Quang Dũng, album “Lại gần hôn em” của ca sĩ Bằng Kiều, album “Mơ về anh” của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung…

Anh cũng đóng góp vào thành công trong album đã nhận được giải cống hiến của nhạc sĩ Giáng Son “Bóng tối jazz” với các bài hoà âm như: “Thu cạn”, “Nắng muộn”, “Bóng tối jazz”, “Cỏ và mưa”…

Đầu năm 2025, Vũ Quang Trung tham gia dàn dựng và hoà âm 2 tác phẩm “Bóng tối jazz”, “Cỏ và mưa” cho ca sĩ Trần Thu Hà trong Live concert "Giấc mơ Sol" diễn ra hôm 15/2/2025 của nhạc sĩ Giáng Son...

Đến tháng 3/2025. Vũ Quang Trung đánh dấu việc trở lại trên sân khấu quê nhà sau 25 năm xa xứ bằng chuỗi chương trình “Sound of Dreams”, mở đầu với liveshow đặc biệt Trở về bến mơ.

Và gần nhất chính là vai trò Giám đốc Âm nhạc của đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” do Ngọc Việt Education tổ chức. Được biết, đêm nhạc lúc đầu được công bố có sự tham gia của diva Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, saxophone Trần Mạnh Tuấn, violist Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ Trần Tiến.

Sau buổi công bố thông tin trước truyền thông, ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hoài Sa và đạo diễn Cao Trung Hiếu lần lượt rút lui. Ông Vũ Quang Trung là người thay thế Cao Trung Hiếu ở vị trí Giám đốc âm nhạc.

Sau lùm xùm đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy vào phút chót dù gần 3000 khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức, nhạc sĩ Vũ Quang Trung đã có chia sẻ chính thức về những nguyên nhân khiến tập thể nghệ sĩ và nhạc sĩ quyết định không tiếp tục tham gia.

Theo nhạc sĩ Vũ Quang Trung, nguyên nhân đầu tiên để xảy ra sự việc này liên quan đến vấn đề tác quyền.

“Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng những tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào”, nhạc sĩ này cho biết.

Nguyên nhân thứ hai, theo nhạc sĩ Vũ Quang Trung là xuất phát từ việc nhà sản xuất không thực hiện đúng các cam kết đã ký kết.

“Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, khi các điều khoản trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã đi đến quyết định không tiếp tục tham gia,” Vũ Quang Trung nói.