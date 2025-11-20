Nữ thần không tuổi đang lừa dối khán giả

Theo QQ, mới đây khi xuất hiện tại một liên hoan phim, nữ diễn viên Triệu Nhã Chi khiến khán giả sốc với gương mặt đầy nếp nhăn. Triệu Nhã Chi đã bước sang tuổi 71, việc bà già đi là điều tự nhiên, song trước đó ngôi sao Bạch Nương Tử truyền kỳ luôn được mệnh danh là "nữ thần không tuổi" với những hình ảnh trẻ trung như mới ở độ tuổi 50. Vì vậy, khán giả cho rằng Triệu Nhã Chi đang lừa dối công chúng và QQ nhận định không chỉ có nữ diễn viên Bến Thượng Hải làm điều này.

Triệu Nhã Chi luôn PR hình tượng "nữ thần không tuổi", nhưng thực tế nữ diễn viên không thể chống lại sự tàn phá của thời gian.

Theo QQ, với sự phát triển của công nghệ, các app chỉnh sửa làm đẹp đang giúp giới nghệ sĩ ăn gian tuổi tác và tạo dựng hình ảnh giả tạo với công chúng.

"Bạch Nương Tử" Triệu Nhã Chi, "Đạt Kỷ" Ôn Bích Hà, "Ngọc nữ chưởng môn" Châu Huệ Mẫn, "Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh đều là những ngôi sao đã bước sang lứa tuổi 60-70-80, nhưng những hình ảnh họ đăng tải trên trang cá nhân hay trong các video trên mạng xã hội đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Với các biện pháp kéo căng da, làm sáng da mờ nếp nhăn bằng công nghệ, loạt "nữ thần không tuổi" này trẻ ra tới hàng chục tuổi.

Chính nhờ vậy, dù nhiều năm không đóng phim, Triệu Nhã Chi vẫn được săn đón tại các sự kiện. Theo QQ, trong quá khứ Triệu Nhã Chi có gia tài phim ảnh đồ sộ và nhiều vai diễn kinh điển. Tuy nhiên, để giữ được sức nóng như hiện tại phần lớn nhờ chiến lược PR hình ảnh "nữ thần không tuổi" của đội ngũ đứng sau bà. Cũng nhờ danh tiếng này, Triệu Nhã Chi tham gia các sàn thương mại điện tử và bán được nhiều sản phẩm chăm sóc da bởi ai cũng muốn được trẻ mãi như Triệu Nhã Chi.

Triệu Nhã Chi cũng thường xuyên chia sẻ các bí quyết làm đẹp, chăm sóc da mặt và sức khỏe của mình. Công chúng tin tưởng vào danh tiếng của Triệu Nhã Chi nên không tiếc tiền hay công sức học theo nữ diễn viên.

Với Ôn Bích Hà, cô khẳng định không theo đuổi danh xưng "nữ thần không tuổi", nhưng nữ diễn viên thích phong cách "cô gái tươi trẻ", vì vậy trang phục của Ôn Bích Hà phóng khoáng trẻ trung, thường bị đánh giá là không phù hợp với tuổi tác.

Ôn Bích Hà hay Châu Huệ Mẫn đều chấp nhận không sinh con để giữ gìn sắc vóc.

Theo QQ, hình ảnh trên mạng xã hội của Ôn Bích Hà cũng đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, thực tế gương mặt của nữ diễn đã có dấu hiệu tuổi tác rõ rệt vì cô đã bước vào tuổi 59. Mặt khác, Ôn Bích Hà bị cho là đã tiêm chất làm trẻ hóa làn da vì vậy gương mặt cô đơ cứng thiếu tự nhiên. Trước đó, Ôn Bích Hà vì để giữ gìn vóc dáng nên đã quyết định không sinh con mà nhận một cậu bé làm con nuôi.

Châu Huệ Mẫn hiện tại 58 tuổi, cô từng có vẻ đẹp ngọt ngào, nổi bật và được xưng tụng là "ngọc nữ chưởng môn nhân" (người đứng đầu nhóm nghệ sĩ theo đuổi hình tượng ngọc nữ trong sáng). Trên trang cá nhân, Châu Huệ Mẫn thường khoe vóc dáng trẻ trung như thiếu nữ do cô nghiêm ngặt thực hiện các biện pháp giảm cân.

Tuy nhiên, theo QQ, sau nhiều năm giữ mức cân nặng dưới 50 kg, hiện tại trên gương mặt của Châu Huệ Mẫn đã mất nhiều collagen, thiếu sức sống và sự đầy đặn, không trẻ đẹp như hình ảnh được đăng tải. Châu Huệ Mẫn cũng là một trong những ngôi sao được mệnh danh "nữ thần không tuổi" trong giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng QQ nhận xét danh xưng này có được nhờ loạt thao tác chỉnh sửa hình ảnh kỹ lưỡng trong khi thực tế rất khác.

Người ám ảnh với việc duy trì vẻ ngoài "không tuổi" nhất có thể kể đến nữ hoàng màn ảnh một thời Lưu Hiểu Khánh. Nữ diễn viên thậm chí đóng các vai thiếu nữ 17-18 tuổi khi đã bước vào lứa tuổi 50. Ngoài đời, Lưu Hiểu Khánh cũng lựa chọn các trang phục rực rỡ trẻ trung để tạo cảm giác tươi mới. Tuy nhiên, hiện tại bà đã bước sang tuổi 75, dù trang điểm đậm cũng khó tránh khỏi việc lộ dấu hiệu tuổi tác.

Lưu Hiểu Khánh có biệt danh "bà ngoại" nhưng vẫn ám ảnh với sự trẻ trung vì vậy thường chỉnh sửa hình ảnh quá đà.