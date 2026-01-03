Ảnh sao 3/1: Hồ Ngọc Hà mặc xuyên thấu đi biển

Phạm Quỳnh Anh đưa hai con vi vu Hong Kong dịp đầu năm mới. Ca sĩ cho biết cô thấy bồi hồi khi quay trở lại nơi này sau 21 năm, từ thời cùng nhóm H.A.T đến quay hình cho đài TVB.

Hương Giang cùng bạn trai tận hưởng tuyết trắng xóa ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngọc Huyền được khán giả nhận xét trông như em bé khi được ông xã Đình Tú bế bổng.

Hari Won tiết lộ khoảnh khắc hài hước khi ông xã Trấn Thành ngủ gục trên vai cô trong lúc hai vợ chồng đang xem phim. Cách ngủ cắn tay khiến Trấn Thành thu hút hàng nghìn bình luận khen 'đáng yêu'.

Đón sinh nhật tuổi 36, Khởi My được người hâm mộ nhận xét 'trẻ mãi không già'.

Chi Pu tận hưởng những ngày đầu năm mới để nghỉ ngơi, du lịch. Cô cho biết đây là quãng thời gian tái tạo năng lượng cho các dự án tiếp theo.

Hồ Ngọc Hà đón kỳ nghỉ Tết Dương lịch ở biển. Trên bãi cát, bà mẹ ba con mặc trang phục xuyên thấu trễ nải, tôn vóc dáng gợi cảm.

Huy Trần địu con khéo léo. Anh cho biết giúp vợ đỡ đần việc chăm con sau khi chứng kiến Ngô Thanh Vân 9 tháng mang nặng đẻ đau.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đưa cún cưng đi ăn mừng năm mới.

Nhã Phương khoe con gái lớn Destiny ngày càng xinh xắn, dạn dĩ trước ống kính.