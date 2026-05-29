Tiểu Vy khoe nhan sắc nổi bật khi sánh vai Quốc Trường

Tối 28/5, ê-kíp phim "Ốc mượn hồn" tổ chức buổi ra mắt tại Hà Nội với sự góp mặt của dàn diễn viên chính. Trên thảm đỏ, Hoa hậu Trần Tiểu Vy xuất hiện nổi bật khi sánh đôi cùng Quốc Trường, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Đây là dự án đánh dấu vai nữ chính thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Tiểu Vy. Trong phim, cô vào vai Ngọc – một diễn viên trẻ vướng vào mối quan hệ phức tạp với Quân (Quốc Trường), người vợ tên An và nhân vật Diễm Quỳnh.

Sau một biến cố xảy ra trên biển, linh hồn của An nhập vào thân xác Ngọc, kéo theo hàng loạt tình huống bí ẩn và căng thẳng.

Điểm đặc biệt ở vai diễn lần này là Tiểu Vy phải thể hiện hai tính cách đối lập trong cùng một nhân vật. Nếu Ngọc mang vẻ ngây thơ, trong trẻo thì An lại sắc sảo, đầy toan tính.

Việc liên tục thay đổi tâm lý, ánh mắt và biểu cảm được xem là thử thách lớn đối với người đẹp sinh năm 2000.

Không chỉ có những phân đoạn tâm lý nặng, Tiểu Vy còn tham gia nhiều cảnh đối đầu căng thẳng với nhân vật Diễm Quỳnh do Anh Phạm đảm nhận. Ê-kíp cho biết một số cảnh quay liên quan đến nghi thức trục vong hay các màn đánh ghen được đầu tư kỹ nhằm tăng yếu tố kịch tính cho tác phẩm.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy và Quốc Trường cũng có nhiều cảnh tình cảm. Đáng chú ý là phân đoạn hôn dưới hồ bơi được thực hiện sau nhiều giờ cả hai phải ngâm mình dưới nước để hoàn thành cảnh quay.

Trong "Ốc mượn hồn", bộ ba Quốc Trường – Tiểu Vy – Anh Phạm tạo nên “tam giác tình yêu” nhiều drama. Sau tai nạn bí ẩn, nhân vật Ngọc bị linh hồn của An nhập xác để truy tìm sự thật đằng sau cái chết của mình. Từ đây, những bí mật dần được hé lộ, trong đó có mối quan hệ ngoài luồng giữa Quân và Diễm Quỳnh.

Anh Phạm vào vai Diễm Quỳnh – nhân vật có nội tâm phức tạp và nhiều góc khuất. Vai diễn được xem là bước chuyển hình ảnh của nữ diễn viên khi hướng đến màu sắc trưởng thành, gai góc hơn trên màn ảnh rộng.

Sự xuất hiện của vợ chồng Anh Đức – Anh Phạm tại buổi ra mắt cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Cả hai liên tục đồng hành cùng nhau sau khi về chung một nhà, thoải mái tương tác và chụp hình với dàn diễn viên của phim.

Anh Đức góp mặt với một vai cameo. Dù không tiết lộ quá nhiều về nhân vật, sự xuất hiện của nam diễn viên vẫn khiến nhiều khán giả tò mò, đặc biệt khi đây là lần hiếm hoi hai vợ chồng cùng tham gia một dự án điện ảnh sau khi kết hôn.

"Ốc mượn hồn" là tác phẩm tâm lý – giật gân được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ấp ủ trong nhiều năm. Theo đạo diễn, bộ phim đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ so với phong cách làm phim trước đây của anh.

Ngoài các gương mặt kể trên, phim còn quy tụ dàn diễn viên gồm Lương Gia Huy, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Theo ê-kíp, tác phẩm sẽ mang màu sắc tâm lý – giật gân với nhiều lớp nội dung, kết hợp yếu tố ám ảnh và bí ẩn.