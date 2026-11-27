Hậu Hoàng luôn xuất hiện ở các sự kiện với hình ảnh đáng yêu và thu hút khán giả bởi năng lượng lạc quan, yêu đời.

Được biết, Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Trước khi trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên mạng xã hội, cô từng theo học và tốt nghiệp Học viện Tài chính. Sau khi ra trường, Hậu Hoàng có thời gian làm công việc văn phòng nhưng rồi quyết định rẽ hướng, dành thời gian cho niềm đam mê sáng tạo nội dung.

Năm 2017, cô bắt đầu xây dựng kênh YouTube cá nhân. Không đi theo lối làm nội dung cầu kỳ hay chạy theo những xu hướng nhất thời, Hậu Hoàng chọn nhạc chế, một hình thức giải trí vốn đã quen thuộc với người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, cách khai thác của cô lại có màu sắc riêng.

Những câu chuyện học đường, tình bạn, gia đình, truyện cổ tích hay các tình huống đời thường được Hậu Hoàng đưa vào video bằng lời ca dí dỏm, tình huống hài hước và lối diễn xuất tự nhiên. Cô không có giọng hát của một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại biết cách biến những giai điệu quen thuộc thành sản phẩm giải trí có sức lan tỏa.

Nếu YouTube giúp Hậu Hoàng có được lượng người hâm mộ đông đảo thì truyền hình thực tế lại đưa hình ảnh của cô đến gần hơn với nhiều nhóm khán giả.

Năm 2020, Hậu Hoàng tham gia Sao nhập ngũ. Tại đây, cô gây chú ý bởi tính cách hoạt bát, hài hước, sự nhanh nhẹn và tinh thần nhiệt tình trong các thử thách. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nhưng không ngại lăn xả trong môi trường quân đội tạo được thiện cảm với người xem. Những màn tương tác giữa Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long cũng từng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít khán giả yêu thích, tích cực ghép đôi cả hai sau chương trình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thực tế của nữ YouTuber vẫn là điều cô giữ khá kín đáo. Sau dấu ấn tại Sao nhập ngũ, Hậu Hoàng tiếp tục thử sức ở Sàn đấu vũ đạo năm 2021. Vốn từng là thành viên nhóm nhảy S.U.D Crew, cô có cơ hội thể hiện khả năng vũ đạo, trình diễn và làm chủ sân khấu.

Năm 2024, cô góp mặt trong Chị đẹp đạp gió. Đây là một thử thách không nhỏ bởi chương trình đòi hỏi người tham gia phải thể hiện nhiều khả năng, từ ca hát, vũ đạo đến phối hợp nhóm và trình diễn trước khán giả. Với Hậu Hoàng, đây cũng là dịp để bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một YouTuber chuyên làm video hài.

Năm 2025, cô trở lại Sao nhập ngũ sau 5 năm kể từ lần đầu tham gia. Sự trở lại này gợi nhớ hình ảnh Hậu Hoàng từng được nhiều khán giả yêu mến, đồng thời cho thấy cô vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chương trình. Tháng 5/2026, Hậu Hoàng tiếp tục xuất hiện tại concert Sao nhập ngũ với chủ đề "Tuổi đôi mươi" ở Hà Nội. Cùng nhiều nghệ sĩ khác, cô biểu diễn trước gần 20.000 khán giả. Từ một cô gái làm video nhạc chế trên YouTube, Hậu Hoàng đã có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trên các sân khấu lớn.

Hậu Hoàng (Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên YouTube, được yêu thích qua các video nhạc chế, parody hài hước, gần gũi. Cô từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ cùng Dương Hoàng Yến, Hòa Minzy và góp mặt trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa hai.