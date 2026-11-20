Tại sự kiện, Erik giới thiệu MV 2 năm 1 không (2510) và EP thứ hai trong sự nghiệp, Tình trạng: Tình tan. EP gồm bốn bài ballad, ra mắt nhân dịp anh tròn 10 năm ca hát, kể từ sản phẩm Sau tất cả (2016).

Khách mời là những người đầu tiên được nghe trực tiếp các bài mới, trước khi EP lên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến ngày 21/11.

Diễn viên Quốc Trường có mặt để chúc mừng Erik. Thấy ca sĩ đổ mồ hôi vì liên tục di chuyển đón khách, chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè, đồng nghiệp, anh lấy khăn thấm mồ hôi cho đàn em.

Hai nghệ sĩ quen nhau khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ, từ đó trở nên thân thiết.

Erik cũng thường có mặt tại các sự kiện của Quốc Trường để ủng hộ đàn anh.

Quân A.P và bà xã Lê Khanh đến chung vui cùng Erik.

Sau khi để vợ xuất hiện trong MV gần đây, Quân A.P thoải mái hơn khi cùng cô tham dự các sự kiện.

Anh Tú Atus mặc trang phục thoải mái, hội ngộ nhiều bạn diễn từng tham gia Anh trai say hi.

Rapper HIEUTHUHAI cho biết ít khi dự các sự kiện giải trí, nhưng cũng đến chúc mừng Erik.

Diễn viên Thuý Ngân là 'đồng chí' của Erik từ Sao Nhập Ngũ.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa đóng chính, vừa hát điệp khúc trong MV 2 năm 1 không (2510).

Tại sự kiện, cô cũng hát live cùng Erik.

Hòa Minzy, Đức Phúc, hai thành viên còn lại của nhóm bạn thân Hoa dâm bụt của Erik, ngồi theo dõi chương trình.

Nữ ca sĩ cho biết Tiểu Vy luôn ủng hộ Erik ra sản phẩm bằng cách đóng MV không nhận cát-xê. Cô cũng đùa, đề nghị Quốc Trường góp kinh phí để đàn em có điều kiện thực hiện những dự án hoành tráng hơn.

Chi Pu dành nhiều lời khen ngợi cho Erik.

Erik tên thật là Lê Trung Thành, được khán giả biết đến từ Giọng hát Việt nhí 2013.

Sau bản hit Sau tất cả, anh có nhiều bài ballad được yêu thích như Chạm đáy nỗi đau, Có tất cả nhưng thiếu anh, Em không sai, chúng ta sai.

Đầu năm 2025, ca khúc Dù cho tận thế (vẫn yêu em) do Erik thể hiện đứng đầu danh sách thịnh hành âm nhạc trên YouTube hơn hai tuần.

Ảnh: NVCC