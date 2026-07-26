Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Trường tham gia "Sao nhập ngũ"

Chính thức công bố dàn nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2026

Chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ 2026 vừa chính thức công bố dàn nghệ sĩ tham gia mùa mới. 8 gương mặt góp mặt trong hành trình trải nghiệm năm nay gồm: diễn viên Quốc Trường, nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Minh Trang, fashionista Châu Bùi, ca sĩ Erik và nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương.

Mùa phát sóng năm 2026 đánh dấu sự trở lại của chương trình với lực lượng Hải quân Đánh bộ cùng chủ đề "Tổ quốc nơi đầu sóng". Đây cũng là đơn vị từng đồng hành với những mùa đầu tiên của Sao nhập ngũ cách đây gần một thập kỷ. Trong môi trường huấn luyện đặc thù, các nghệ sĩ sẽ trải qua những thử thách khắc nghiệt trên thao trường và biển đảo, rèn luyện thể lực, kỷ luật và tinh thần đồng đội, qua đó hiểu hơn về cuộc sống của những người lính luôn làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Quốc Trường cho biết từ lâu anh đã mong muốn tham gia "Sao nhập ngũ". (Ảnh: NSX)

Là một trong những nhân vật được khán giả chờ đợi, diễn viên Quốc Trường cho biết anh đã mong muốn tham gia Sao nhập ngũ từ nhiều năm trước để có cơ hội tìm hiểu đời sống quân ngũ. Nam diễn viên tự tin về sự bền bỉ của bản thân nhưng chỉ tự chấm 6/10 cho khả năng sinh tồn vì thừa nhận rất khó ngủ khi thay đổi môi trường.

Trong khi đó, nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh được xem là một trong những "ẩn số" của mùa mới. Dù từng xuất hiện tại Concert Sao nhập ngũ 2026, đây mới là lần đầu anh trực tiếp trải nghiệm môi trường quân đội. Nam nhạc sĩ thẳng thắn chia sẻ bản thân hơi vụng về, sức khỏe không quá tốt, nhưng tin rằng sự điềm tĩnh và khả năng thích nghi sẽ giúp mình vượt qua các thử thách.

Phan Mạnh Quỳnh lần đầu trải nghiệm môi trường quân đội. (Ảnh: NSX)

Ở dàn nghệ sĩ nữ, Thúy Ngân thể hiện sự tự tin khi tự chấm điểm sinh tồn "trên 9". Dù thừa nhận sợ côn trùng, bò sát và ngại bẩn, nữ diễn viên vẫn sẵn sàng bước vào môi trường huấn luyện với tinh thần của một "chiến binh". Trong khi đó, Văn Mai Hương lại mang đến màu sắc hài hước khi tiết lộ đã chuẩn bị sẵn nút bịt tai chống ồn để đối phó với tiếng ngáy của đồng đội. Nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân dễ dị ứng với thời tiết và côn trùng, song luôn giữ tinh thần sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.

Fashionista Châu Bùi là người tự tin nhất trong dàn cast khi chấm 10/10 cho khả năng sinh tồn. Cô cho rằng mình có thể thích nghi với nhiều điều kiện sống khác nhau. Khi được hỏi nếu được mang theo ba món đồ, Châu Bùi khiến ê-kíp bật cười khi lựa chọn chú chó cưng, bún đậu mắm tôm và máy chơi game PS5.

Ngược lại, diễn viên Minh Trang ghi dấu ấn bằng sự chân thành. Cô tự chấm 7,5/10 cho khả năng sinh tồn và cho biết điểm mạnh của mình là sự chịu khó. Tuy nhiên, việc không biết bơi lại trở thành nỗi lo lớn nhất khi phải tham gia chương trình với lực lượng Hải quân Đánh bộ.

Ca sĩ Erik tiết lộ anh nhận lời tham gia chương trình sau khi được truyền cảm hứng từ Hòa Minzy. Thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nam ca sĩ hài hước chia sẻ điều khiến mình lo lắng nhất là phải cắt tóc và sợ làn da bị sạm. Nếu được phép mang theo đồ cá nhân, anh sẽ ưu tiên thuốc men và kem chống nắng.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất của mùa giải, nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương cho biết công việc thường ngày chủ yếu sử dụng "cơ miệng" hơn là vận động thể chất nên anh dự đoán mình sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình huấn luyện. Dẫu vậy, nam livestreamer khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ và không trở thành gánh nặng của đồng đội.

Với sự góp mặt của tám nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực cùng bối cảnh trải nghiệm mới tại lực lượng Hải quân Đánh bộ, Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều câu chuyện giàu cảm xúc, những thử thách khắc nghiệt và góc nhìn chân thực về đời sống quân ngũ.

Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 8/2026, hứa hẹn trở thành một trong những gameshow được chú ý trong những tháng cuối năm.