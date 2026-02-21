MC Thảo Vân nhớ Táo Quân

Mùng 3 Tết, MC Thảo Vân chia sẻ về chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sau khi chương trình dừng phát sóng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Cô cho biết cảm xúc lúc này khó gọi thành tên, chỉ đọng lại nỗi nhớ đến quặn lòng.

"Nhớ đến quặn lòng những năm tháng miệt mài. Cứ đến tầm một tháng trước Tết, ê-kíp lại hò hét nhau tập luyện. Tôi không phải tập, chỉ có mặt khi ghi hình nhưng thỉnh thoảng thấy thích thì vẫn đến xem anh em tập", Thảo Vân cho hay.

MC Thảo Vân gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu.

Theo Thảo Vân, việc năm nay không còn Táo Quân khiến khán giả liên tục nhắc nhớ, bày tỏ tiếc nuối làm cô xúc động. “Khán giả còn thế, huống hồ là chúng tôi”, cô viết. Với nữ MC, Táo Quân rời đi là lúc khán giả chia tay một phần ký ức kéo dài suốt hơn hai thập niên.

Nhớ về quãng thời gian chuẩn bị mỗi dịp cuối năm, trong ký ức của cô là hình ảnh các nghệ sĩ miệt mài, tranh luận để hoàn thiện từng chi tiết, đồng thời quan tâm, động viên nhau giữa áp lực tiến độ.

Những ngày ghi hình luôn chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng, vỡ òa hay cả thất vọng. Sau mỗi buổi quay, ê-kíp lại ngồi cùng nhau chỉnh sửa kịch bản, thêm bớt chi tiết cho đến sát giờ phát sóng. Buổi ghi hình cuối thường khép lại bằng bữa liên hoan ồn ào nhưng hạnh phúc, khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của năm.

Thảo Vân cho rằng điều khiến cô day dứt là sự thay đổi của thời gian. Sau nhiều năm gắn bó, các thành viên trong ê-kíp đều lớn tuổi hơn, có người gặp vấn đề sức khỏe, nhân sự không còn đầy đủ như trước. “Có bắt đầu thì cũng có kết thúc, chỉ là ai cũng mong điều đó đến thật muộn”, cô bày tỏ.

Với nữ MC, Táo Quân là sự gắn bó giữa các nghệ sĩ, giữa ê kíp với chương trình và với khán giả. Cô xem quãng thời gian đồng hành cùng chương trình là một phần thanh xuân đáng nhớ, là may mắn lớn trong sự nghiệp.

Ngày 7/1, VTV xác nhận Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, nhà đài giới thiệu chương trình mới mang tên Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân với định hướng hiện đại, trẻ trung, lồng ghép các vấn đề thời sự như tinh gọn, sáp nhập, văn hóa concert hay tinh thần thể thao Việt Nam.

Tối 16/2 (29 Tết), khung giờ 20h - thời điểm Táo Quân thường phát sóng - đến gần, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng trên mạng xã hội. Theo dữ liệu từ Google Trends, cụm từ “Năm nay có Táo Quân không” tăng vọt trong đêm. Các từ khóa như “Táo Quân”, “Gặp nhau cuối năm”, “Quảng trường mùa xuân” cũng ghi nhận mức độ quan tâm cao.

Sau hơn 20 năm phát sóng, Táo Quân được xem là điểm hẹn giải trí mỗi đêm 30 Tết, nơi tiếng cười, câu chuyện thời sự trong không khí sum họp gia đình miền Bắc. Việc chương trình khép lại vì thế để lại khoảng trống không nhỏ.

MC Thảo Vân là gương mặt quen thuộc của Táo Quân suốt hơn 20 năm phát sóng đêm 30 Tết trên sóng VTV. Bên cạnh các nghệ sĩ như Tự Long, Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, cô ghi dấu ấn với vai trò người dẫn chương trình, thường xuất hiện ở phần kết để gửi lời chào và chúc Tết khán giả.