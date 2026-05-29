Mỹ nam 'trăm tỷ' cao 1m8 tham gia gameshow 'Tinh hà say hi' là ai?

Sau thành công của Anh trai say hi và Em xinh say hi, chương trình Tinh hà say hi là gameshow đang nhận được chú ý của đông đảo khán giả. Đây sẽ là không gian âm nhạc mới dành cho các nghệ sĩ trẻ thử nghiệm sáng tạo và kết nối với khán giả.

Theo công bố từ ban tổ chức, chương trình sẽ có 24 nghệ sĩ, trong đó có những gương mặt quen thuộc từng tham gia Anh trai say hi. Đáng chú ý chính là diễn viên, ca sĩ Song Luân.

Là một mảnh ghép cùng 23 nghệ sĩ khác, Song Luân chia sẻ: "Tôi rất háo hức được hội ngộ những gương mặt quen thuộc và cũng rất mong muốn được làm việc chung với các anh em khác nữa. Đây là cơ hội để thể hiện bản thân và đến gần hơn với khán giả nên tôi rất trân trọng".

Nam ca sĩ cho biết, anh muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, đồng thời thể hiện rõ những thế mạnh mà mình tự tin nhất trên hành trình âm nhạc.

Song Luân hé lộ anh chuẩn bị một thể lực tốt, tinh thần cởi mở và những “mảng miếng” để vào show. “Các anh em hãy coi chừng nha, quán quân trong tầm tay”, nam nghệ sĩ hài hước cho biết.

Song Luân tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991, quê ở Đồng Nai, hoạt động trong vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2010, anh bắt đầu bước vào nghệ thuật với ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m8.

Năm 2016, Song Luân đầu quân cho công ty giải trí của Ông Cao Thắng và Đông Nhi, ra mắt MV Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đây là ca khúc đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng.

Sau đó, Song Luân chuyển hướng sang điện ảnh và gây chú ý với vai diễn táo bạo trong Mẹ chồng (2017) cùng Thanh Hằng. Anh tham gia nhiều dự án như Hoán đổi, Lật mặt 3, Quý cô thừa kế... Năm 2018, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với vai Duy Kiên trong Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, giúp anh nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Asia Artist Awards. Năm 2020, Song Luân tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất ngày một hoàn thiện với vai Út Dư trong Cây táo nở hoa.

Năm 2023, vai diễn trong phim trăm tỷ Nhà bà Nữ tiếp tục giúp Song Luân trở thành cái tên được chú ý. Anh được khen ngợi vì lối diễn chân thật, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Hành trình của Song Luân tại Anh trai say hi mùa 1 cũng được xem là một trong những màn “lột xác” đáng chú ý của chương trình. Ngay từ những tập đầu, ca sĩ gây thiện cảm nhờ tính cách điềm đạm, hài hước và khả năng kết nối với các anh trai.

Từ hình ảnh nam thần điển trai quen thuộc, Song Luân dần cho thấy sự đa năng, tinh thần đồng đội và khả năng làm chủ sân khấu qua từng vòng thi. Điều khiến khán giả bất ngờ là khả năng thích nghi của anh, từ những sân khấu đòi hỏi giọng hát, phong cách trình diễn đến các tiết mục thiên về giải trí.