Tin vui của vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong

Mới đây, Thanh Trúc khiến nhiều người bất ngờ khi cập nhật tiến độ xây dựng căn biệt thự mới của gia đình. Thời gian này, Thanh Trúc bận rộn với công việc chăm sóc con gái và lo xây nhà vì Châu Khải Phong bận chạy show. Việc xây dựng biệt thự cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong sau thời gian dài nỗ lực phát triển sự nghiệp.

Để có được tài sản như hiện tại, Thanh Trúc và Châu Khải Phong đều rất cố gắng lao động chăm chỉ. Theo đó, Châu Khải Phong là một trong những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trẻ, sở hữu lượng khán giả ổn định ở nhiều tỉnh thành. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nam ca sĩ còn tham gia kinh doanh, nhờ đó xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng.

Trong khi đó, Thanh Trúc luôn đồng hành cùng chồng trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng hạnh phúc, nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ.

Theo Thanh Trúc, căn biệt thự không chỉ là nơi để gia đình sinh sống mà còn là món quà dành cho các thành viên sau nhiều năm cố gắng. Vì vậy, từng hạng mục đều được hai vợ chồng cân nhắc kỹ lưỡng, từ kiến trúc đến cách bố trí không gian.

Về hôn nhân của cặp đôi, sau nhiều năm giữ kín chuyện đời tư, Thanh Trúc và nhạc sĩ, ca sĩ Châu Khải Phong đã khiến khán giả bất ngờ khi chính thức công khai mối quan hệ vợ chồng vào giữa năm 2025. Câu chuyện tình yêu âm thầm nhưng bền chặt của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm và những lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Thanh Trúc từng xác nhận đã đăng ký kết hôn từ năm 2023 nhưng không tiết lộ danh tính người bạn đời. Trong suốt thời gian đó, nữ diễn viên lựa chọn giữ sự riêng tư cho gia đình, tránh những ồn ào không cần thiết. Phải đến tiệc thôi nôi con gái đầu lòng diễn ra vào tháng 7/2025, công chúng mới biết người chồng của cô chính là Châu Khải Phong – chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Ngắm hoa lệ rơi, Anh thích em như xưa, Kẻ viết ngôn tình...

Theo chia sẻ của Thanh Trúc, cả hai đã có quãng thời gian dài đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà. Nữ diễn viên cho biết chồng không phải là người quá lãng mạn, nhưng luôn chăm chỉ làm việc và dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ con. Chính sự chân thành, trách nhiệm ấy khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an tâm trong cuộc sống hôn nhân.

Năm 2024, vợ chồng Thanh Trúc chào đón con gái đầu lòng sau hành trình nhiều lần thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sự xuất hiện của bé Kỳ Kỳ đã mang lại niềm vui lớn cho gia đình nhỏ. Châu Khải Phong được bà xã tiết lộ là một người cha hết mực yêu thương con gái, luôn tranh thủ thời gian chăm sóc và ở bên gia đình dù lịch diễn bận rộn. Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy tình cảm của Thanh Trúc và Châu Khải Phong nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả.