Đêm nhạc khiến Phùng Khánh Linh không dám tin vào mắt mình

Khoảng 17h, khu vực trước Nhà hát Hòa Bình bắt đầu đông đúc khi người hâm mộ của Phùng Khánh Linh có mặt từ sớm để xếp hàng check-in, chụp hình tại backdrop.

Dù 19h30 chương trình mới bắt đầu, dòng người đã nối đuôi nhau check-in.

Bên cạnh sự cuồng nhiệt, khán giả còn gây chú ý bởi sự đầu tư về hình ảnh. Nhiều fan nữ cosplay Phùng Khánh Linh với tóc giả màu trắng, trang phục lấy cảm hứng từ các sản phẩm âm nhạc của cô.

Không ít fan nam cũng xuất hiện cho thấy sức hút của nữ ca sĩ sau một năm 2025 bùng nổ với album Giữa một vạn người.

Live concert Giữa một vạn tour gồm hai đêm 21 và 22/3, mỗi đêm khoảng 2.000 khán giả, đã cháy vé chỉ trong 10 phút mở bán. Đây là live concert riêng đầu tiên trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh.

Chương trình bắt đầu bằng intro Hồ thiên nga . Đạo diễn Dương Mai Việt Anh chia sẻ chương trình thành nhiều phần, tương ứng với các trạng thái tâm lý khác nhau như phủ nhận, giằng xé, giận dữ, rồi dần đi đến chấp nhận và chữa lành. Ở phần mở màn, Phùng Khánh Linh gây bất ngờ khi trình diễn ballet trên giày mũi cứng. Đây là thành quả của quá trình luyện tập kéo dài gần một năm.

Setlist gồm khoảng 25 ca khúc do chính Phùng Khánh Linh sáng tác, trải dài từ hai album Cytopia đến Giữa một vạn người. Chương trình không phụ thuộc nhiều vào màn hình LED mà tập trung vào dàn dựng sân khấu theo phong cách Gothic.

Phùng Khánh Linh nhắc lại thời điểm một năm trước, khi cô chỉ tổ chức những mini show khoảng 300 khán giả. Việc đứng trước 2.000 người trong live concert riêng là điều mà cô từng không dám nghĩ tới. Những trải nghiệm cá nhân đó được thể hiện trong các ca khúc như Đằng sau sân khấu, Hôm nay tôi buồn, Thế giới không anh.

Các bài hát lần lượt kể lại những giai đoạn khó khăn khi cô mới vào TPHCM lập nghiệp, từng phải tiết kiệm chi phí sinh hoạt và tự mình tìm cơ hội trên sân khấu.

Cao trào của đêm diễn nằm ở phân đoạn Bóng ma tình yêu với loạt ca khúc như Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau.

Các đoạn chuyển cảnh, video interlude và thay trang phục trong show diễn được sắp xếp hợp lý, giúp mạch chương trình không bị đứt quãng. Việc đưa ca khúc mới Giả vờ vào giữa setlist đóng vai trò như một điểm chuyển tiếp.

Thông điệp xuyên suốt được Phùng Khánh Linh nhấn mạnh nhiều lần: con người có quyền cô độc, mong manh, buồn bã hay giận dữ và đó đều là những phần tự nhiên của bản thân. Cách cô đối diện với những góc khuất cá nhân trên sân khấu tạo nên sự đồng cảm với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Ở phần cuối, không khí tươi sáng hơn với các ca khúc Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Cám ơn người đã thức cùng tôi. Phùng Khánh Linh xuất hiện với năng lượng tích cực, khép lại hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc.

Đêm diễn thứ hai vào ngày 22/3, cũng tại Nhà hát Hòa Bình, tiếp tục được kỳ vọng lặp lại bầu không khí cảm xúc mà nữ ca sĩ đã tạo ra trong đêm mở màn.