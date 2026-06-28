'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 gây tranh cãi ngay tập đầu

Tối 27/6, tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, đánh dấu sự trở lại của chương trình sau một năm tạm hoãn. Mùa giải năm nay quy tụ 34 nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, MC, đạo diễn, nhạc sĩ... Trong đó có 5 gương mặt từng tham gia mùa đầu gồm Jun Phạm, BB Trần, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 lên sóng tập đầu tiên gây tranh cãi.

Điểm mới của chương trình là thể thức đối kháng trực tiếp ngay từ Công diễn hội ngộ. Trong đó, 10 đội được chia thành 5 cặp đấu, mỗi đội phải hoàn thành 2 phần thi gồm tiết mục cá nhân và tiết mục nhóm. Khán giả tại trường quay chỉ được bình chọn cho 1 trong 2 đội, khiến áp lực cạnh tranh tăng lên ngay từ vòng đầu.

Tuy nhiên, thay vì tạo hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng, tập mở màn lại nhận nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội.

Điều khiến người xem phàn nàn nhiều nhất là thời lượng lên tới hơn 5 giờ trên nền tảng số. Hơn 2 giờ đầu chủ yếu dành cho phần giới thiệu 34 anh tài, các cuộc trò chuyện và chia sẻ của nghệ sĩ trước khi bước vào những màn trình diễn. Không ít khán giả cho rằng chương trình bị kéo dài không cần thiết, làm giảm sức hút của các phần thi âm nhạc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận xét dù sân khấu, âm thanh, ánh sáng và đạo cụ được đầu tư công phu nhưng các tiết mục vẫn chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như mùa đầu tiên. Một số màn trình diễn được đánh giá thiên về dàn dựng hơn là tạo dấu ấn âm nhạc.

Ở cặp đấu đầu tiên, đội Anh tài lắm chiêu gồm Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Mew Amazing đối đầu đội Tình đầu rực cháy với Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan.

Đội của Đại Nghĩa tạo dấu ấn bằng chuỗi tiết mục kết hợp âm nhạc, sân khấu và yếu tố giải trí.

Đội của Đại Nghĩa tạo dấu ấn bằng chuỗi tiết mục kết hợp âm nhạc, sân khấu và yếu tố giải trí. Màn trình diễn Mắt nai cha cha cha được phối mới với rap và vọng cổ gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là khoảnh khắc Đại Nghĩa thực hiện động tác trồng cây chuối ngay trên sân khấu nhưng vẫn giữ ổn định phần hát live.

Sau tiết mục, nam nghệ sĩ tiết lộ anh phải chịu những cơn tiền đình trong quá trình tập luyện để hoàn thành động tác khó. Ở phần thi cá nhân, Đại Nghĩa tiếp tục ghi điểm với màn kết hợp ca khúc Kim, ảo thuật và bịt mắt đánh trống. Chung cuộc, Anh tài lắm chiêu giành chiến thắng.

Trong khi đó, đội Tình đầu rực cháy mang đến hình ảnh một nhóm nhạc thần tượng với phần hát và vũ đạo đồng đều. Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan nhận nhiều lời khen nhờ nguồn năng lượng trẻ trung, song vẫn không thể vượt qua đối thủ giàu kinh nghiệm sân khấu.

Cặp đấu thứ hai là màn so tài giữa Quái kiệt mộng mơ gồm Trịnh Thăng Bình, Hà An Huy và Thỏ (Da LAB) với Những kẻ lãng du gồm Đinh Mạnh Ninh, Thơm (Da LAB) và Dũng DT.

Quái kiệt mộng mơ lựa chọn màu sắc pop-rock với những ca khúc được phối mới. Trịnh Thăng Bình đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng, còn Thỏ có màn biểu diễn solo hiếm hoi sau gần hai thập kỷ hoạt động cùng Da LAB.

Ở phía đối diện, Những kẻ lãng du khai thác ký ức thanh xuân bằng loạt ca khúc quen thuộc gắn với thế hệ 8X, 9X. Không quá chú trọng kỹ xảo hay vũ đạo, nhóm ghi điểm nhờ sự gần gũi, hài hước và cảm xúc. Cuối cùng, Những kẻ lãng du là đội giành chiến thắng.

Những kẻ lãng du khai thác ký ức thanh xuân bằng loạt ca khúc quen thuộc gắn với thế hệ 8X, 9X.

Theo luật chơi, ba cặp đấu còn lại gồm Biệt đội tái xuất đối đầu Anh tài tình, Anh tài hào hoa gặp Anh tài nội lực và Tổ đội sóng ngầm so tài với Anh chàng nhà bên sẽ lần lượt lên sóng ở các tập tiếp theo.

Kết quả bình chọn nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trên nhiều diễn đàn, khán giả cho rằng có những nghệ sĩ sở hữu kỹ năng hát, nhảy và trình diễn tốt nhưng chưa tạo được lợi thế, trong khi một số tiết mục an toàn hơn lại giành chiến thắng.

Ngoài những tranh luận về nội dung, thành tích phát sóng của chương trình thấp hơn kỳ vọng của nhiều khán giả nếu so với sức hút mà mùa đầu từng tạo ra trên các nền tảng số.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá chất lượng cả mùa giải chỉ sau một tập phát sóng. Với luật chơi mới, dàn nghệ sĩ đa dạng cùng sự đầu tư lớn về sân khấu và sản xuất, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ ở các công diễn tiếp theo.