Loạt ảnh Messi phát cuồng, cởi phăng áo và nhảy múa

Ngay sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút ở tứ kết World Cup 2026, Lionel Messi cởi áo, giơ cao trước hàng chục nghìn CĐV Argentina trên sân Kansas City. Đội trưởng Albiceleste cùng các tuyển thủ hát vang trong màn ăn mừng kéo dài nhiều phút sau khi giành vé vào bán kết.

Messi tiếp tục cầm áo đấu trên tay, hòa giọng cùng Rodrigo De Paul và các đồng đội trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Kansas City.

Hàng chục nghìn CĐV Argentina đồng thanh hát theo đội tuyển, trong đó nổi bật là ca khúc "Quien no salta es un inglés" (Ai không nhảy là người Anh). Bài hát nhanh chóng gây chú ý khi đối thủ tiếp theo của Albiceleste chính là tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026.

Lionel Messi cùng Alejandro Garnacho, Lautaro Martinez, Rodrigo De Paul và các đồng đội vẫy tay cười với người hâm mộ. Các cầu thủ nhiều lần hướng về khán đài để hát, nhảy và chia sẻ niềm vui trong bầu không khí lễ hội phủ kín sân Kansas City.

Màn cởi phăng áo gây chú ý của Messi. Đội trưởng tuyển Argentina và các cầu thủ đi được 2/3 chặng đường bảo toàn ngôi vương ở World Cup 2026.

Nicolás Tagliafico, Lionel Messi và Rodrigo De Paul sát cánh trong màn ăn mừng sau chiến thắng trước Thụy Sĩ. Các cầu thủ Argentina vừa khoác vai nhau vừa hát vang những ca khúc quen thuộc của Albiceleste, hướng về trận bán kết gặp tuyển Anh với tinh thần đầy hưng phấn.

Cristian Romero, Gerónimo Rulli, Lautaro Martinez, Nicolás Tagliafico, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone cùng các cầu thủ Argentina đứng thành hàng trước khán đài, vừa nhảy vừa hát cùng hàng chục nghìn CĐV. Màn ăn mừng biến sân Kansas City thành "biển trắng - xanh" sau khi Albiceleste giành quyền góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất World Cup 2026.

Rodrigo De Paul ôm chầm lấy Lionel Messi sau tiếng còi mãn cuộc. Bộ đôi không giấu được niềm hạnh phúc sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ, trong khi các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện lần lượt tiến ra sân chia vui cùng người hâm mộ.

Lionel Messi tiến gần khu vực khán đài chia sẻ niềm vui vào bán kến cùng người hâm mộ.

Lionel Messi vẫy tay chào khán giả khi rời sân dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh và ban huấn luyện. Đội trưởng Argentina nhận những tràng pháo tay kéo dài từ các khán đài sau màn trình diễn giúp Albiceleste tiến vào bán kết World Cup 2026.

Sau màn ăn mừng trên sân, Lionel Messi khoác vai Cristian Romero (ảnh dưới, trái) và Lisandro Martinez (ảnh dưới, phải) trở về phòng thay đồ. Các tuyển thủ Argentina cười nói, hát vang và chia sẻ niềm vui sau chiến thắng trước Thụy Sĩ, trước khi hướng sự tập trung đến cuộc đối đầu tuyển Anh ở bán kết.