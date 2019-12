Quang Hải hạnh phúc bên tình mới, Nhật Lê liền dứt tình làm điều này

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 08:40 AM (GMT+7)

Giữa lúc Quang Hải bị phát hiện đi du lịch cùng "tình mới", Nhật Lê lại có động thái bất ngờ.

Chuyện tình yêu của Quang Hải và Nhật Lê từng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt, được người hâm mộ rất ủng hộ. Dù chưa từng chính thức xác nhận chia tay nhưng cả hai nhiều lần úp mở cũng như có nhiều bằng chứng khẳng định cặp đôi đã "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Trong khi Quang Hải liên tục vướng tin đồn đã có tình mới và đã xoá loạt ảnh chung với bạn gái cũ cách đây nhiều tháng, thì Nhật Lê được cho là vẫn còn muốn níu kéo chuyện tình cảm khi còn lưu giữ gần như đầy đủ những kỷ niệm ngày hẹn hò.

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện động thái lạ của Nhật Lê, cô cũng đã xoá toàn bộ những bức ảnh chụp chung với Quang Hải. Trên Instagram cá nhân, những bức ảnh tình tứ của cặp đôi trước đó đã được Nhật Lê gỡ bỏ, chỉ còn lại hình ảnh của cô cùng bạn bè và gia đình. Động thái của Nhật Lê một lần nữa được cho là khẳng định việc "dứt tình" với Quang Hải sau mối tình kéo dài 3 năm.

Thời gian gần đây, Nhật Lê cũng liên tục viết những dòng chia sẻ buồn bã như: "Có thể cậu sẽ không đến được nơi mà mình định sẵn. Nhưng tớ tin rằng, sau tất cả cậu sẽ luôn kết thúc ở một nơi bản thân thực sự thuộc về", "Cứ tưởng rằng đó sẽ là mãi mãi, ai ngờ mãi mãi sẽ hết vào ngày mai",...

Nhật Lê đã xoá toàn bộ hình ảnh kỷ niệm với Quang Hải trên trang cá nhân.

Quang Hải và Nhật Lê có mối tình 3 năm từng được người hâm mộ rất ủng hộ.

Trước đó, Quang Hải chia sẻ đầy bức xúc giữa tin đồn có bạn gái mới, bị chỉ trích phụ tình Nhật Lê. “Cuộc đời tôi chưa bao giờ ruồng rẫy bất cứ một ai, có những việc dù đã từng níu kéo nhưng không thể. Thay vì tự diễn giải ra hướng tiêu cực hãy chọn cách đong đếm tích cực, đặc biệt khi chúng ta không bao giờ là người biết tất cả. Tôi cũng có một cuộc sống riêng, làm ơn hãy tôn trọng nó vì tôi tôn trọng và yêu các bạn. Cảm ơn!" - Quang Hải viết.

Thời gian qua, chân sút số 19 cũng vướng tin đồn hẹn hò cùng với cô gái tên Huyền My (đến từ Nghệ An). Không chỉ nhấn nút theo dõi, tương tác thường xuyên trên mạng xã hội, Quang Hải còn bị soi chuyện nhắn tin tình cảm với Huyền My. Đặc biệt mới đây, cư dân mạng còn "soi" được bằng chứng được cho là cả hai cùng đi du lịch dịp Giáng sinh.

